المجلس البريطاني الخامس والثلاثون يمرر اقتراحًا بشأن المحيط

أصبح مجلس تشيشاير ويست وتشيستر (CWAC) السلطة المحلية الخامسة والثلاثين في المملكة المتحدة التي تلتزم باتخاذ إجراءات من أجل بحار ومياه داخلية أكثر نظافة وصحة من خلال تمرير "اقتراح من أجل المحيط"، وهي مبادرة يقول الجسم الحاكم لنادي British Sub-Aqua Club إنه يدعمها كجزء من استراتيجيته البيئية.

تم تطوير اقتراح المحيط لإعطاء المجالس مسارًا عمليًا لدعم التعافي البحري، من الحد من التلوث وتحسين جودة المياه إلى جعل صحة المحيط جزءًا من التخطيط المحلي، كما يقول BSAC، مع قيام السلطات الداخلية والساحلية باتخاذ إجراءات محلية بشأن هذا الأمر العالمي. قضية.

تم تقديم اقتراح CWAC من قبل أحد أعضاء المجلس المحلي الذي استمع إلى مخاوف السكان بشأن التلوث والصرف الصحي وفقدان التنوع البيولوجي في المساحات الزرقاء المحلية.

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قالت ديبي باول، رئيسة الشؤون المجتمعية في BSAC، والتي تسكن في منطقة تشيستر: "لقد رأيتُ العجائب والأضرار التي لحقت بمجارينا المائية، ولكن ليس بالضرورة أن تكون غواصًا أو سباحًا لتهتم". وأضافت: "أنهرنا وبحارنا ملكٌ للجميع، وهذا الاقتراح يمنح مجتمعاتٍ مثل مجتمعنا فرصةً حقيقيةً لإحداث فرق. من الرائع أن أرى مجلس بلدي المحلي يُبادر إلى ذلك".

قالت إيميلي كانينجهام، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية وعضو الإمبراطورية البريطانية ومؤسس مبادرة "الحركة من أجل المحيط"، إن هذه الخطوة أظهرت للمجتمعات المحلية مدى ارتباطها بالمحيط "حتى على بعد أميال من الساحل".

قالت: "تُرسل المناطق الداخلية المياه إلى مجرى النهر، وتحمل هذه المياه النفايات والمواد الكيميائية والمغذيات التي تؤثر على الحياة البحرية والاقتصادات الساحلية". وأضافت: "لقد أظهرت CWAC ريادة بيئية حقيقية".

تقول BSAC إنها تعمل على تشجيع الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة على اتخاذ إجراءات فردية من خلال الاتصال بالمستشارين المحليين و مطالبتهم بتقديم اقتراح بشأن المحيط.

أيضا على ديفرنيت: حث الغواصين والغواصين على اتخاذ إجراءات لحماية المياه في المملكة المتحدة مع حركة من أجل المحيط, ارتفاع عدد الوفيات بسبب الغوص، كما تقول BSAC – ولكن لديها أخبار جيدة أيضًا, تتعاون BSAC مع هيئات إدارة الرياضات المائية الأخرى للقتال من أجل توفير حماية أفضل للمياه في المملكة المتحدة