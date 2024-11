احتفل بالذكرى العشرين لمنتجع Magic Island Dive Resort في عام 20

في الأول من يناير 1، تحتفل جزيرة ماجيك بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها، ويرغب مالكا المنتجع آري هوجيندورن وديزيريه بولينز في الاحتفال بهذا الإنجاز الرائع بطريقة خاصة مع فريقهما وضيوفهما، ودعوة الغواصين للانضمام إليهما للاحتفال لمدة عام في العام المقبل.



"تكريمًا لذكرانا السنوية العشرين، سنقدم خصمًا بنسبة 20% للعملاء على الباقات المحجوزة مسبقًا طوال العام. يمكن لجميع الغواصين الذين يحجزون ويحتفلون معنا في عام الذكرى السنوية 20 الاستفادة من هذا الخصم الرائع في كلا منتجعينا"، قال المالك آري هوجندورن.



استعدادًا لهذا العام الاحتفالي، خضعت جزيرة ماجيك، التي تتخذ من موالبوال في سيبو مقرًا لها، لعملية تجديد كبرى (يوليو-سبتمبر 2024)، بما في ذلك تجديد الحمامات، وأسقف نيبا جديدة للمنازل، والصيانة السنوية للقوارب وخزانات الغوص، وكل ذلك استعدادًا لعام الذكرى السنوية.

سواء كنت غواصًا محترفًا، أو جديدًا في الغوص، أو ضيفًا سابقًا، أو جديدًا على مفهوم Magic، فهذه فرصة ممتازة لتجربة سحر Magic Island Dive Resort.

الشعاب المرجانية الملونة على الشعاب المرجانية في موالبوال (تصوير: باتريك كراننبروك)

هل لم تقتنع بعد؟ هنا are 19 additional reasons why Magic Island is the perfect destination for your diving منتجعات مميزة في شنومك!



يمكنك الآن الاستعلام وحجز إقامتك في Magic Island أو Magic Oceans لعام 2025، والاستمتاع بخصم 20% بمناسبة الذكرى السنوية. قم بزيارة موقع الكترونيالطرق أو البريد الإلكتروني لطلب عرضك والشروط.