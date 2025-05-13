مؤتمر الغوص في الكهوف في فلوريدا

من المقرر أن يقام مؤتمر الغوص في الكهوف الدولي لعام 2025 في هاي سبرينجز، ألاتشوا في قلب منطقة الغوص في الكهوف ذات الينابيع العذبة في شمال فلوريدا في نهاية شهر مايو.

يستضيف هذا الحدث السنوي قسم الغوص في الكهوف التابع للجمعية الوطنية لعلم الكهوف (NSS-CDS). تأسست الجمعية عام ١٩٧٣ على يد مستكشف الكهوف الشهير شيك إكسلي، وهي أكبر منظمة غير ربحية في الولايات المتحدة الأمريكية تُعنى بغوص الكهوف، وتعمل على تعزيز السلامة والتوعية والحفاظ على البيئة في هذه الرياضة.

بعد الحدث الاجتماعي الذي أقيم مساء يوم الجمعة 30 مايو، يقام المؤتمر الرئيسي في اليوم التالي مع برنامج من العروض وورش العمل ومجموعة من العارضين الذين يغطون المعدات والسفر والخبرات.

ومن المقرر أن يقدم مقدم الحفل بول هينيرث المتحدثين بما في ذلك ستراتيس كاس، الذي يفند أساطير إدارة الغاز؛ والدكتور يورج هيس، الذي يشارك الابتكارات في تكنولوجيا جهاز تنقية الغاز؛ والجيولوجي ومستكشف الحوض جوزيف فيركالي باسيرا، الذي يناقش أنظمة الكهوف في جنوب شرق الولايات المتحدة؛ وأطلس الغواص، الذي يتحدث عن استخدام البيانات الجماعية لإحداث ثورة في رسم خرائط الكهوف والاستكشاف.

سيتم إجراء سحب على معدات غوص بقيمة تزيد عن 25,000 ألف دولار أمريكي، بما في ذلك أجهزة إعادة التنفس وجوائز أخرى، خلال الحدث لدعم عمل NSS-CDS.

المكان هو الحظيرة في مزارع Rembert ويبلغ سعر الدخول 95 دولارًا (65 دولارًا للأعضاء). المعلومات والتذاكر يمكن الحصول عليها من موقع NSS-CDS.

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