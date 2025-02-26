ستقدم BSAC ورش عمل وجوائز وفعاليات في المحيطات في معرض GO للغوص

يستعد نادي الغوص البريطاني (BSAC) لعطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة في معرض GO للغوص الذي يقام هذا الأسبوع، مع ورش عمل تفاعلية وجوائز مرموقة ومبادرات مثيرة للحفاظ على البيئة.

ستقدم ورش العمل التي تنظمها BSAC رؤى قيمة ونصائح عملية لأعضاء BSAC في المعرض. تشمل الموضوعات أحدث توصيات سلامة الغواصين وفقًا للاتجاهات الحديثة، وتحديثات مهارات السلامة، ودعم المدربين وإطلاق تعاون مع الحركة من أجل المحيط، وهي حملة تهدف إلى تمكين جميع الغواصين والسباحين من دعم المجالس المحلية في حماية البيئة تحت الماء.

يمكن لزوار جناح BSAC (الجناح 54) التواصل مع الفريق، بما في ذلك الرئيسة التنفيذية لـ BSAC ماري تيتلي، ورئيسة الغوص والتدريب صوفي هيبتونستال، بالإضافة إلى فرق العضوية ودعم الغواصين. الجميع مدعوون للحضور واكتشاف ما يقدمه مجتمع BSAC وكيف يمكن أن يعزز حياتك في الغوص.

سيتواجد فريق BSAC في معرض GO للغوص بكامل قوته

قالت ماري تيتلي: ""يُعد معرض GO Diving Show حدثًا بارزًا في تقويم الغوص. إنه فرصة رائعة للتواصل مع الغواصين من جميع الخلفيات ومشاركة مبادراتنا والترحيب بالأعضاء الجدد في مجتمعنا. نتطلع إلى رؤية الجميع قريبًا!"

وستتضمن عطلة نهاية الأسبوع أيضًا حفل توزيع جوائز خاص يوم السبت على مسرح المملكة المتحدة، حيث ستكرم BSAC المساهمات البارزة في الغوص، بما في ذلك تقديم كأس البعثات الاستكشافية وجوائز المدربين.

لمزيد من المعلومات حول حضور BSAC في معرض GO للغوص، بما في ذلك تفاصيل ورشة العمل وكيفية التسجيل، تفضل بزيارة موقع BSAC الإلكتروني هنا.

ورش عمل BSAC للأعضاء في المعرض