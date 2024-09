تتعاون BSAC مع هيئات إدارة الرياضات المائية الأخرى للقتال من أجل توفير حماية أفضل للمياه في المملكة المتحدة

يتحد نادي الرياضات المائية البريطاني (BSAC) مع هيئات إدارة الرياضات المائية الأخرى للمطالبة بالتغيير لحماية مياه المملكة المتحدة من خلال المطالبة باتخاذ إجراءات أقوى من الحكومة والصناعة لمعالجة تلوث المياه.

BSAC is now a member of the Clean Water Sports Alliance (CWSA), a collection of national governing bodies (Angling Trust, British Rowing, British Triathlon, GB Outrigger, Paddle UK, Royal Yachting Association and Swim England) that united in April over the قضية of water pollution and set a vision to achieve healthy and nature rich blue spaces for everyone to enjoy watersports.

وفقًا لـ CWSA، "جاء ما يقرب من نصف إجمالي ميداليات فريق المملكة المتحدة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس (46%) من الرياضات المعتمدة على المياه، ومع ذلك فإننا نخاطر بخسارة هذا بالكامل إذا لم نتحرك الآن لمعالجة المشكلة الضخمة المتعلقة بجودة المياه في المملكة المتحدة".

أعضاء CWSA

تمثل آلاف الأعضاء والرياضيين النخبة وحتى المزيد من مستخدمي المياه، والأولويات التي تحدد أعمالها هي:

اتخاذ إجراءات أسرع وأكثر فعالية لمكافحة التلوث. تحسين صحة المياه في المملكة المتحدة بحلول عام 2030. تمكين الأشخاص من اتخاذ خيارات مستنيرة في الوقت الفعلي حول مكان وزمان المشاركة في الرياضات والأنشطة التي تعتمد على المياه. الاعتراف بجميع مستخدمي المياه الترفيهيين عبر عملية صنع القرار والسياسة.

اليوم (الجمعة 13 سبتمبر) في معرض ساوثهامبتون الدولي للقوارب، رحب التحالف رسميًا بأربعة أعضاء جدد - BSAC، وSurving England، وBritish Kitesport، وBritish Dragon Boat Racing Association (BDA) - مما أضاف المزيد من الأصوات إلى الحملة.

وبالإضافة إلى الترحيب بالأعضاء الجدد، تعاونت CWSA أيضًا مع شركات المياه الكبرى مثل Severn Trent Water وهيئتها التجارية Water UK، وشاركت البيانات الجماعية والخبرة في قضايا بما في ذلك اختبار المياه، وبالتعاون معًا، أحدثت بالفعل تأثيرًا كبيرًا منذ إطلاقها في أبريل من هذا العام.

وفي الأسبوع الماضي، رحب التحالف بإعلان وزير الدولة عن مشروع قانون المياه الجديد (التدابير الخاصة) ووعده بمزيد من الإصلاحات، إلا أنهم أكدوا أن "العمل الحقيقي يبدأ الآن".

غواصون من المملكة المتحدة يستكشفون ساحلنا الغني والمتنوع

ويتطلع التحالف إلى إجراء مناقشات مستمرة مع الوزراء والمسؤولين لضمان أن تلبي خطط الصناعة متطلبات أعضائها من أجل توفير بيئات آمنة ونظيفة حيث يمكنهم الاستمتاع بالتواجد على الماء أو داخله أو تحته.

قالت الرئيسة التنفيذية لـ BSAC ماري تيتلي: "المياه النظيفة ضرورية لمستقبل رياضتنا وصحة أنظمتنا البيئية البحرية. يعتمد غواصونا على هذه المساحات الزرقاء، ومن مسؤوليتنا حمايتها. نعتقد أن الجميع يجب أن تتاح لهم الفرصة لتجربة العجائب والمغامرة والهدوء التي توفرها مياه المملكة المتحدة. ولهذا السبب نتعاون مع شركائنا للمطالبة باتخاذ إجراءات أقوى من الحكومة والصناعة لمعالجة تلوث المياه ".

Ben Powis, CEO Surfing England, commented: “As surfers, we have a deep connection with the ocean and our coastline, upon which our sport and our lifestyle is dependant. We are custodians of this delicate environment and action is needed to address the pollution, including the dumping of sewage, that is contaminating our coastal waters and all too often, red flagging our beaches. Joining the Clean Water Sports Alliance, we can work collectively to apply real pressure on policy makers and المنظمين and drive positive change”.

قال فيل هورتون، مدير البيئة والاستدامة في رابطة اليخوت الملكية: "من الرائع أن نرى التمثيل في التحالف ينمو بإضافة أربع رياضات جديدة. وهذا يوضح مدى تأثر الأنشطة بالتلوث وتلوث المياه".

الصورة المرفقة credit: Simon Rogerson and Jane Morgan