تعيين رئيس لمجموعة البيئة والاستدامة في BSAC

نادي الغوص البريطاني (بساك) عينت العالمة البيئية كاثرين نايت رئيسة لمجموعة البيئة والاستدامة الجديدة.

ستتولى كاثرين قيادة فريق من المتطوعين في توجيه المنظمة بشأن القضايا الخضراء، ومواصلة العمل الجيد الذي بدأته جين مادوكس، المستشارة السابقة للتراث والبيئة.

ستكون كاثرين مألوفة لدى العديد من الأشخاص في BSAC، من خلال عملها في مؤسسة Seawilding الخيرية للحفاظ على البيئة في اسكتلندا. كجزء من فريق في Seawilding، قدمت كاثرين إرشادات خبيرة شكلت دورات Shore Surveyor وUnderwater Surveyor قبل تقديمها بنجاح إلى برنامج التدريب.

وفي تعليقها على تعيينها، قالت كاثرين: "يسعدني أن أتولى منصب رئيس مجموعة البيئة والاستدامة. ومن الإيجابي حقًا أن نرى منظمة تحظى بالاحترام مثل BSAC تضع البيئة في قلب رؤيتها. أتطلع إلى العمل مع الفريق الرائع في BSAC وتطوير بعض المبادرات المثيرة لصالح أعضاء BSAC والمحيط الذي نحبه جميعًا".

قالت ماري تيتلي، الرئيسة التنفيذية لشركة BSAC: "يسعدني أن أرحب بكاثرين كرئيسة جديدة لمجموعة البيئة والاستدامة. نحن جميعًا حريصون على دفع هذا المجال الاستراتيجي إلى الأمام في عام 2025 وما بعده ونتطلع إلى تشكيل فريق مع كاثرين سيحدث فرقًا حقيقيًا".

ستكون كاثرين نايت في عرض GO Diving في كينيلورث (1-2 مارس)، حيث ستكون سعيدة بلقاء الأعضاء ومشاركة أفكارها حول المبادرات البيئية لـ BSAC. كما نرحب بالأعضاء لحضور ورشة عمل الحركة من أجل المحيطوالتي سيتم إطلاقها في المعرض.