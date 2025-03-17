وفاة سائح بريطاني إثر حريق قارب غوص في تايلاند

لقي سائح بريطاني يبلغ من العمر 26 عامًا حتفه بعد اندلاع حريق في قارب غوص على بعد حوالي ستة أميال من ساحل كوه تاو في تايلاند.

سألت ألكسندرا كلارك المرشدين على متن القارب عما إذا كان بإمكانها استخدام الحمام قبل وقت قصير من اندلاع الحريق في غرفة المحرك على متن سفينة دافي جونز لوكر حوالي الساعة 9.15 صباحًا يوم الأحد 16 مارس.

كان على متن القارب 22 شخصًا، منهم 16 سائحًا، وأربعة مدربي غوص، وقبطان قارب، وأحد أفراد الطاقم. وقد تم العثور على جميع من كانوا على متن القارب.

كانت السيدة كلارك مدرجة في بادئ الأمر على أنها مفقودة، لكن رئيس شرطة سورات ثاني، الجنرال سيرمفان سيريكونج، أكد أنه تم العثور على جثتها على متن السفينة المحترقة.

وذكرت التقارير أن سبب الحريق يعود إلى عطل حدث أثناء ملء الخزانات بالهواء المضغوط.

حقوق الصورة: مكتب العلاقات العامة الإقليمي في سورات ثاني