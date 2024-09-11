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خبر عاجل: مجلة Scuba Diver تنتقل إلى Divernet!

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دمج مواقع الغوص والغوص على الإنترنت

منذ الاستحواذ Divernet.com في عام 2021، قامت RORK Media بإدارة موقعين منفصلين على الويب - سكوبا ديفر ماج.كوم و Divernet.com - كلاهما يخدم نفس الجمهور المتخصص.

بعد دراسة متأنية، قررنا دمج المنصتين. سيحدث هذا التحول تدريجيًا على مدار الشهرين المقبلين، ونحن متحمسون لمشاركة الفوائد التي سيعود بها هذا على مجتمعنا.

جدول المحتويات

لماذا نقوم بالدمج

إن إدارة موقعين منفصلين في نفس المساحة قد أدى إلى استنزاف مواردنا وتقسيم تركيزنا. ومن خلال جمع كل شيء تحت سقف واحد، يمكننا تخصيص المزيد من الوقت والطاقة لتزويدك بتجربة أفضل.

سوف نكون قادرين على التركيز على صنع Divernet.com "المنصة المفضلة" للغواصين في جميع أنحاء العالم - أكثر مما هي عليه بالفعل.

ما الذي تغير

سكوبا ديفر ماج.كوم سيتم التخلص التدريجي: سيتم نقل جميع المحتويات والموارد إلى Divernet.com.
Divernet.com سوف تنمو: نحن نعمل على توسيع نطاق المحتوى والموارد والميزات الخاصة بنا لنمنحك تجربة أكثر ثراءً.
• تجربة مستخدم أكثر سلاسة: مع كل الجهود المبذولة على منصة واحدة، توقع تحديثات أسرع، وتنقل أسهل ومحتوى أكثر ملاءمة.

نحن متحمسون للمستقبل ونتطلع إلى تقديم خدمة أفضل Divernet.com والتي ستصبح موطنًا لكل ما يتعلق بالغوص، بما في ذلك الغوص تحت الماء مدونة والعلامات التجارية المرتبطة بها.

الأسئلة الشائعة

• هل سأظل قادرًا على الوصول إلى نفس المحتوى؟ نعم! كل المحتوى من سكوبا ديفر ماج.كوم سيتم نقلها إلى Divernet.com.
• هل أحتاج إلى القيام بأي شيء؟ فقط قم بإضافة إشارة مرجعية Divernet.com وترقبوا التحديثات.
• متى سيكتمل الدمج؟ خلال الشهر القادم، ستلاحظون دمج الممتلكات الاجتماعية، مع إجراء الدمج النهائي للمواقع في الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر، وبعد ذلك سنتخلص تدريجيًا من سكوبا ديفر ماج.كوم.

إذا كان لديك أي أسئلة، فلا تتردد في الاتصال بنا على: info@divernet.com

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@ValTaylor7 #askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل ما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وتناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص بشكل عام بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة فال #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 10:2 المقدمة 00:00 السؤال 00:50 الإجابة

@فال تايلور7
#askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل عما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وحصلت على واحدة تناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص عمومًا بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة
فال
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:50 سؤال
01:19 الإجابة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4zREM4MEQ5NkI0RDExOEYy

كيف أمنع إجهاد الفك؟ #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وSPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكنه لا يزال بحاجة إلى وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل توصي بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وجهاز SPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكن لا يزال يتعين وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل تنصح بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41RTFEM0JFNjc4MDNBMzA5

هل يمكنني تركيب جهاز إرسال على الجانب البعيد من جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بي؟ #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بإصدار محدود من الدراجات النارية إلى مؤسسة إنقاذ البحار الملكية الوطنية (RNLI)، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. وعلى ما يبدو، نحن جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتلت رياضة الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي حول الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، ولكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا. https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بدراجات نارية محدودة الإصدار إلى مؤسسة إنقاذ الحياة الملكية الوطنية، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. ومن الواضح أننا جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتل الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي يصنف الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، لكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا.


https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/
https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/
https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/
https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/


https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11
https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/
https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GNEUwNzhEMDZFMDNDQTM1

الغوص هو الرياضة رقم 1 في قائمة الرياضات الخطرة #غوص #أخبار #بودكاست

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