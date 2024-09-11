خبر عاجل: مجلة Scuba Diver تنتقل إلى Divernet!

منذ الاستحواذ Divernet.com في عام 2021، قامت RORK Media بإدارة موقعين منفصلين على الويب - سكوبا ديفر ماج.كوم و Divernet.com - كلاهما يخدم نفس الجمهور المتخصص.

بعد دراسة متأنية، قررنا دمج المنصتين. سيحدث هذا التحول تدريجيًا على مدار الشهرين المقبلين، ونحن متحمسون لمشاركة الفوائد التي سيعود بها هذا على مجتمعنا.

لماذا نقوم بالدمج

إن إدارة موقعين منفصلين في نفس المساحة قد أدى إلى استنزاف مواردنا وتقسيم تركيزنا. ومن خلال جمع كل شيء تحت سقف واحد، يمكننا تخصيص المزيد من الوقت والطاقة لتزويدك بتجربة أفضل.

سوف نكون قادرين على التركيز على صنع Divernet.com "المنصة المفضلة" للغواصين في جميع أنحاء العالم - أكثر مما هي عليه بالفعل.

ما الذي تغير

• سكوبا ديفر ماج.كوم سيتم التخلص التدريجي: سيتم نقل جميع المحتويات والموارد إلى Divernet.com.

• Divernet.com سوف تنمو: نحن نعمل على توسيع نطاق المحتوى والموارد والميزات الخاصة بنا لنمنحك تجربة أكثر ثراءً.

• تجربة مستخدم أكثر سلاسة: مع كل الجهود المبذولة على منصة واحدة، توقع تحديثات أسرع، وتنقل أسهل ومحتوى أكثر ملاءمة.

نحن متحمسون للمستقبل ونتطلع إلى تقديم خدمة أفضل Divernet.com والتي ستصبح موطنًا لكل ما يتعلق بالغوص، بما في ذلك الغوص تحت الماء مدونة والعلامات التجارية المرتبطة بها.

الأسئلة الشائعة

• هل سأظل قادرًا على الوصول إلى نفس المحتوى؟ نعم! كل المحتوى من سكوبا ديفر ماج.كوم سيتم نقلها إلى Divernet.com.

• هل أحتاج إلى القيام بأي شيء؟ فقط قم بإضافة إشارة مرجعية Divernet.com وترقبوا التحديثات.

• متى سيكتمل الدمج؟ خلال الشهر القادم، ستلاحظون دمج الممتلكات الاجتماعية، مع إجراء الدمج النهائي للمواقع في الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر، وبعد ذلك سنتخلص تدريجيًا من سكوبا ديفر ماج.كوم.

إذا كان لديك أي أسئلة، فلا تتردد في الاتصال بنا على: info@divernet.com