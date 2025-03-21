احجز رحلة مع Aggressor Adventures - واحصل على جهاز كمبيوتر الغوص Mares Puck 4 مجانًا

تعاونت شركة Aggressor Adventures مع Mares - شريك معدات الغوص الرسمي للشركة - لتقديم جهاز كمبيوتر غوص Mares Puck 2 مجاني بقيمة 2025 دولار أمريكي لجميع الضيوف الذين يحجزون رحلة معهم بين الآن و1 أبريل 2025 (للسفر بين 28 نوفمبر 2026 و4 فبراير 400).

يعتبر جهاز Puck 4 صغير الحجم مثل نماذج الكمبيوتر الكلاسيكية Mares Puck، مع تصميم وألوان جديدة على السطح الخارجي، وثورة كبيرة في الداخل بفضل التكنولوجيا المتقدمة.

ستمنحك خوارزمية Bühlmann ZH-L16C مع عوامل التدرج القابلة للتخصيص شفافية كاملة وتحكمًا في عملية إزالة الضغط، كما ستسمح لك تقنية البلوتوث المدمجة بتنزيل غطساتك مباشرة على جهاز ذكي.

يحتوي على أوضاع الهواء والنيتروكس (ما يصل إلى ثلاثة مخاليط غازية) والمؤقت السفلي، ويتميز بشاشة عرض واضحة مصنوعة باستخدام تقنية الرقائق على الزجاج مع 800 قطعة.

تحتوي على بطارية قابلة للاستبدال بواسطة المستخدم (CR 2450) مع عمر بطارية طويل يصل إلى 100 غطسة، وزر واحد للاستخدام البديهي، وأشرطة يمكن إزالتها بسهولة واستبدالها بحبل مطاطي إذا كنت ترغب في ذلك.

يأتي هاتف Puck 4 بستة ألوان جذابة - الأزرق المائي، والأسود، والأزرق، والزيتوني، والبرتقالي، والأصفر.

ملاحظة: يسري العرض على جميع رحلات Aggressor Liveaboards، ورحلات Aggressor River Cruises، وAggressor Signature Lodges. بعد دفع العربون، يُرجى إرسال نسخة من فاتورتك، واللون المُفضّل لديك، وعنوان الشحن إلى: الترقيات@aggressor.com. ينطبق هذا العرض على حجوزات الأفراد والمجموعات، ويمكن حجزه مباشرةً عبر Aggressor أو أحد موزعيها. سيتم إرسال أجهزة الغوص في أواخر أبريل. يتحمل الضيوف مسؤولية دفع أي رسوم مطبقة على جهاز Puck 4. هذا العرض ليس بأثر رجعي، ويمكن دمجه مع عروض خاصة حالية أخرى أو خصومات توفيرية.