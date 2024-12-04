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بونير تيك 2024 نجاح كبير

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بونير تك

تتحول Bonaire TeK بسرعة إلى واحدة من أهم فعاليات الغوص التقني في منطقة البحر الكاريبي، وكانت نسخة عام 2024 - التي أقيمت كما هو الحال دائمًا في منتجع Buddy Dive Resort الشهير - نجاحًا كبيرًا.

استذكرت منسقة الغوص التقني أنوك الحدث المذهل وقالت: "لقد كان من الرائع الترحيب بالعديد من الوجوه المألوفة بالإضافة إلى الغواصين التقنيين الجدد. لقد انضم إلينا ما يقرب من 50 غواصًا من جميع أنحاء العالم في حدث Bonaire TeK المليء بالحجوزات!"

افتتح كين هيد من شركة Extreme Scuba الحدث بعرض تقديمي حول الأفكار المتعلقة بإنشاء فريق غوص تقني والاستفادة من صناعة الغوص.

فيديو يوتيوب

خلال الأمسيات، ألقى الباحث الكبير في DAN الدكتور إيمانويل دوغرينوت، وجوستين جود من Dive Rite، بالإضافة إلى الدكتورة لوسيا رودريجيز من غرفة الضغط العالي في بونير، محاضرات مثيرة للاهتمام في منطقة إفطار Buddy Dive، حيث رحبوا بضيوف Buddy Dive بالإضافة إلى العديد من سكان بونير.

بالطبع، كان الجزء الأكبر والأفضل من الحدث تحت الماء. فقد أخذت أنوك وفريقها الغواصين التقنيين إلى مواقع غوص تقنية من الدرجة الأولى مثل تايلور ميد وكاندي لاند وحطام سفينة ويندجامر.

بالإضافة إلى الغطسات الموجهة، تم إجراء تجارب في Buddy's Reef، مما أعطى الغواصين فرصة اختبار أجهزة CCR مثل Choptima من Dive Rite و Inspiration من Silent Diving و GBM من Scubatron.

بونير تك
يوم حافل بالأنشطة على رصيف Buddy Dive

خلال الغطسات التقنية، خاض الغواصون التقنيون لدى Buddy Dive معركة ضد أسماك الأسد الغازية على الشعاب المرجانية العميقة في بونير، مع منح جائزة لمن يصطاد أكبر سمكة أسد.

لم يكن هناك الكثير ليتعلمه الحضور فحسب - فقد شارك أنوك ولارس وجييرمو من Buddy Dive في دورة تدريبية حول خدمة Choptima من Dive Rite!

هل ترغب في الانضمام إلى Bonaire TeK؟ حدد موعدًا في تقويمك لـ Bonaire TeK 2025 اعتبارًا من 27 سبتمبر - 3 أكتوبر 2025.

تم رعاية Bonaire Tek بواسطة DANطقوس الغوصو الغوص الصامت.

بونير تك
كان منزل Buddy Dive's House Reef هو المكان المثالي للغوص التقني

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
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استمتع بتجربة Freebreathe، أول جهاز من نوعه لاستكشاف ما تحت الماء. جهاز غطس شخصي محمول يمنحك إمكانية الوصول إلى إمداد غير محدود من الهواء حتى عمق 15 قدمًا تحت سطح الماء من خلال قوة حركة جسمك.
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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مجموعة الغطس تحت الماء Freebreathe في #DEMA

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

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مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
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مواقعنا الإلكترونية

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

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غلاف هاتف ذكي للبث المباشر تحت الماء من Divolk #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

غلاف الهاتف الذكي Divolk للبث المباشر تحت الماء
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كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

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