بونير تيك 2024 نجاح كبير

تتحول Bonaire TeK بسرعة إلى واحدة من أهم فعاليات الغوص التقني في منطقة البحر الكاريبي، وكانت نسخة عام 2024 - التي أقيمت كما هو الحال دائمًا في منتجع Buddy Dive Resort الشهير - نجاحًا كبيرًا.

استذكرت منسقة الغوص التقني أنوك الحدث المذهل وقالت: "لقد كان من الرائع الترحيب بالعديد من الوجوه المألوفة بالإضافة إلى الغواصين التقنيين الجدد. لقد انضم إلينا ما يقرب من 50 غواصًا من جميع أنحاء العالم في حدث Bonaire TeK المليء بالحجوزات!"

افتتح كين هيد من شركة Extreme Scuba الحدث بعرض تقديمي حول الأفكار المتعلقة بإنشاء فريق غوص تقني والاستفادة من صناعة الغوص.

خلال الأمسيات، ألقى الباحث الكبير في DAN الدكتور إيمانويل دوغرينوت، وجوستين جود من Dive Rite، بالإضافة إلى الدكتورة لوسيا رودريجيز من غرفة الضغط العالي في بونير، محاضرات مثيرة للاهتمام في منطقة إفطار Buddy Dive، حيث رحبوا بضيوف Buddy Dive بالإضافة إلى العديد من سكان بونير.

بالطبع، كان الجزء الأكبر والأفضل من الحدث تحت الماء. فقد أخذت أنوك وفريقها الغواصين التقنيين إلى مواقع غوص تقنية من الدرجة الأولى مثل تايلور ميد وكاندي لاند وحطام سفينة ويندجامر.

بالإضافة إلى الغطسات الموجهة، تم إجراء تجارب في Buddy's Reef، مما أعطى الغواصين فرصة اختبار أجهزة CCR مثل Choptima من Dive Rite و Inspiration من Silent Diving و GBM من Scubatron.

يوم حافل بالأنشطة على رصيف Buddy Dive

خلال الغطسات التقنية، خاض الغواصون التقنيون لدى Buddy Dive معركة ضد أسماك الأسد الغازية على الشعاب المرجانية العميقة في بونير، مع منح جائزة لمن يصطاد أكبر سمكة أسد.

لم يكن هناك الكثير ليتعلمه الحضور فحسب - فقد شارك أنوك ولارس وجييرمو من Buddy Dive في دورة تدريبية حول خدمة Choptima من Dive Rite!

هل ترغب في الانضمام إلى Bonaire TeK؟ حدد موعدًا في تقويمك لـ Bonaire TeK 2025 اعتبارًا من 27 سبتمبر - 3 أكتوبر 2025.

تم رعاية Bonaire Tek بواسطة DAN, طقوس الغوصو الغوص الصامت.