الغوص بالقارب أحدث دورة لمحترفي الغوص من DAN

أطلقت شبكة تنبيه الغواصين (DAN) دورة جديدة في التعليم المستمر لمحترفي الغوص البرنامج. هذا مجاني تركز هذه الدورة على تخفيف المخاطر على قوارب الغوص، وهي متاحة الآن لجميع محترفي الغوص عبر منصة DAN للتعلم الإلكتروني. تتوقع DAN أن يُعزز هذا البرنامج سلامة الغواصين، كما يُسهم في تقليل مخاطر مسؤولية مُشغّلي الغوص.

لتشجيع المشاركة، تقدم DAN أقساط مخفضة على تأمين المسؤولية المهنية الفردية وتأمين المسؤولية المهنية الجماعية إلى جميع أعضاء DAN الذين يكملون التعلم الإلكتروني، والذي يمكن إنجازه في حوالي ساعة.

سيتمكن أي عضو في DAN أكمل دورة التعلم الإلكتروني من الحصول على خصم يقارب 5% على بوليصة التأمين السنوية للمسؤولية المهنية. هذا بالإضافة إلى الخصم البالغ 5% الذي يحصل عليه أعضاء DAN بالفعل. إذا كنت مشتركًا في بوليصة تأمين مسؤولية مهنية جماعية، فقد يُحتسب إكمالك للدورة التدريبية الإلكترونية ضمن خصم على قسط التأمين.

انقر هنا لمعرفة المزيد والوصول إلى التعلم الإلكتروني.

للتأهل للحصول على الخصم، يجب إكمال التعلم الإلكتروني قبل تجديد بوليصة التأمين على المسؤولية المهنية الخاصة بك. لن يتم إرجاع المبالغ المدفوعة إذا تم شراء السياسة قبل بدء الدورة.

نأمل أن تجدوا هذا البرنامج مفيدًا وذا قيمة. لأي استفسار أو مساعدة، يُرجى التواصل معنا. DAN.