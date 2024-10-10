غواص تيودور الأسود يسلط الضوء على محادثات التاريخ

القصة غير المعروفة عن غواص إنقاذ أسود من القرن السادس عشر معروف بأنه غاص على متن سفينة هنري الثامن الرائدة ماري روز وحطام السفينة عام 1546 سانكتا ماريا وسانكتوس إدواردوس تظهر هذه الميزة في أحد العروض التقديمية في المؤتمر السنوي لجمعية الغوص التاريخي (HDS) لهذا العام.

سيقام هذا الحدث في 16 نوفمبر في المقر الرئيسي لشركة المشاريع البحرية Subsea7 في ساتون، سري - وهو مفتوح ليس فقط لأعضاء HDS ولكن لأي شخص مهتم بالغوص.

يستكشف جدول أعمال هذا العام دور الغواصين في التاريخ، ويمتد من العصور الوسطى إلى القرن العشرين، ويتناول عمليات الغوص والإنقاذ العسكرية.

إنقاذ بندقية في الرأس الأخضر (HDS)

تقول هيئة الغوص الملكية البريطانية إن المحاضرة الافتتاحية التي سيلقيها إيمون "جينج" فولين ستقدم نظرة على فرع الغوص التابع للبحرية الملكية من خلال الإنجازات غير العادية لبعض غواصيه. وسيتم عرض أول مدربي الفرع، ومحطمي الأرقام القياسية الأوائل، والغوص التجريبي، ورجال الضفادع، وغواصي تطهير الموانئ في الحرب العالمية الثانية.

سيتابع تيري باول، نائب قائد القوات البحرية، وهو غواص سابق في البحرية الملكية وسباح قتالي في القوات الخاصة، هذا بسرد شخصي لحياته ومسيرته المهنية في البحرية، قبل مارتن وودوارد، عضو الإمبراطورية البريطانية، الغواص ومؤسس جزيرة وايت. مركز حطام السفنيقدم محاضرته بعنوان "كنوز من الأعماق".

تيري باول يتذكر تجاربه تحت الماء في البحرية (HDS)

تعود العروض بعد الظهر إلى الغوص في العصور الوسطى حيث تناقش الدكتورة ميراندا كوفمان، الخبيرة في تاريخ السود البريطانيين والاستعباد، الغواص الأفريقي جاك فرانسيس، الذي قاد رحلة استكشافية لإنقاذ ماري روزبنادق من بين مآثر أخرى.

كيفن كيسي هو مدير متحف الغوص في جوسبورت، المملوكة والمدارة من قبل HDS. يقدم نظرة ثاقبة على التجديد الحالي للمؤسسة وخططها لمستقبل مستدام.

متحف الغوص، جوسبورت (HDS)

يختتم بيتر ديك، العضو المؤسس ورئيس تحرير مجلة HDS، يومه بـ "Button Up Your Overcoat" - وهي نظرة "مسلية بعض الشيء" على ملابس الغوص في العصور الوسطى.

تأسست مؤسسة HDS الخيرية في المملكة المتحدة عام 1990 بهدف الحفاظ على تراث الغوص وحمايته وتعزيزه، ولديها اليوم جمعيات وطنية تابعة لها في الخارج.

ويقام المؤتمر من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة والنصف عصرًا، وتشمل التذاكر، التي تبلغ قيمتها 9 جنيهًا إسترلينيًا، الغداء والمرطبات ومواقف السيارات (عند الطلب، ورهناً بالتوافر). يمكن العثور على التفاصيل الكاملة وإجراء الحجوزات في موقع HDS.

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