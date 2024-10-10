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غواص تيودور الأسود يسلط الضوء على محادثات التاريخ

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غواص الإنقاذ تيودور جاك فرانسيس يظهر في محاضرة في المؤتمر السنوي لـ HDS (HDS)
غواص الإنقاذ تيودور جاك فرانسيس يظهر في محاضرة في المؤتمر السنوي لـ HDS (HDS)

القصة غير المعروفة عن غواص إنقاذ أسود من القرن السادس عشر معروف بأنه غاص على متن سفينة هنري الثامن الرائدة ماري روز وحطام السفينة عام 1546 سانكتا ماريا وسانكتوس إدواردوس تظهر هذه الميزة في أحد العروض التقديمية في المؤتمر السنوي لجمعية الغوص التاريخي (HDS) لهذا العام.

سيقام هذا الحدث في 16 نوفمبر في المقر الرئيسي لشركة المشاريع البحرية Subsea7 في ساتون، سري - وهو مفتوح ليس فقط لأعضاء HDS ولكن لأي شخص مهتم بالغوص.

يستكشف جدول أعمال هذا العام دور الغواصين في التاريخ، ويمتد من العصور الوسطى إلى القرن العشرين، ويتناول عمليات الغوص والإنقاذ العسكرية.

إنقاذ بندقية في الرأس الأخضر (HDS)
إنقاذ بندقية في الرأس الأخضر (HDS)

تقول هيئة الغوص الملكية البريطانية إن المحاضرة الافتتاحية التي سيلقيها إيمون "جينج" فولين ستقدم نظرة على فرع الغوص التابع للبحرية الملكية من خلال الإنجازات غير العادية لبعض غواصيه. وسيتم عرض أول مدربي الفرع، ومحطمي الأرقام القياسية الأوائل، والغوص التجريبي، ورجال الضفادع، وغواصي تطهير الموانئ في الحرب العالمية الثانية.

سيتابع تيري باول، نائب قائد القوات البحرية، وهو غواص سابق في البحرية الملكية وسباح قتالي في القوات الخاصة، هذا بسرد شخصي لحياته ومسيرته المهنية في البحرية، قبل مارتن وودوارد، عضو الإمبراطورية البريطانية، الغواص ومؤسس جزيرة وايت. مركز حطام السفنيقدم محاضرته بعنوان "كنوز من الأعماق".

سيتحدث تيري باول عن تجاربه تحت الماء في البحرية (HDS)
تيري باول يتذكر تجاربه تحت الماء في البحرية (HDS)

تعود العروض بعد الظهر إلى الغوص في العصور الوسطى حيث تناقش الدكتورة ميراندا كوفمان، الخبيرة في تاريخ السود البريطانيين والاستعباد، الغواص الأفريقي جاك فرانسيس، الذي قاد رحلة استكشافية لإنقاذ ماري روزبنادق من بين مآثر أخرى.

كيفن كيسي هو مدير متحف الغوص في جوسبورت، المملوكة والمدارة من قبل HDS. يقدم نظرة ثاقبة على التجديد الحالي للمؤسسة وخططها لمستقبل مستدام.

يقع المتحف في رقم 2 باتيري، جوسبورت (HDS)
متحف الغوص، جوسبورت (HDS)

يختتم بيتر ديك، العضو المؤسس ورئيس تحرير مجلة HDS، يومه بـ "Button Up Your Overcoat" - وهي نظرة "مسلية بعض الشيء" على ملابس الغوص في العصور الوسطى. 

تأسست مؤسسة HDS الخيرية في المملكة المتحدة عام 1990 بهدف الحفاظ على تراث الغوص وحمايته وتعزيزه، ولديها اليوم جمعيات وطنية تابعة لها في الخارج.

ويقام المؤتمر من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة والنصف عصرًا، وتشمل التذاكر، التي تبلغ قيمتها 9 جنيهًا إسترلينيًا، الغداء والمرطبات ومواقف السيارات (عند الطلب، ورهناً بالتوافر). يمكن العثور على التفاصيل الكاملة وإجراء الحجوزات في موقع HDS.

أيضا على ديفرنيت: يحتاج متحف الغوص الجاف إلى الدعم, مخاوف من تفكك جمع كنز حطام السفينة, يهدف البحث عن JIM 19 إلى إعادة توحيد بدلات الغوص الشهيرة, سيتم عرض "الكنز الوطني" في جوسبورت, وفاة رائد الغوص البريطاني ريج فالنتين

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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