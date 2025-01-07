كن فنيًا طبيًا للغواصين في عام 2025

مع انتقالنا إلى العام الجديد، لماذا لا تبدأ عام 2025 بإضافة مهارات جديدة إلى مجموعة مهاراتك من خلال أن تصبح فني طبي للغواصين في DAN.

تزود هذه الشهادة المعترف بها عالميًا الغواصين والمدربين والمتخصصين الطبيين بالمعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لإدارة الإصابات والطوارئ المتعلقة بالغوص. إذا كنت تفكر في التقدم في مجال طب الغوص، فإليك السبب الذي يجعلك لا تفوت هذه الدورة التدريبية لعام 2025.

الفوائد الرئيسية

إتقان مبادئ طب الغوص - اكتساب فهم شامل لكيفية تفاعل جسم الإنسان مع البيئة تحت الماء وتعلم إجراءات الطوارئ الفعّالة. من مرض تخفيف الضغط إلى الصدمة الضغطية، تُعِدك هذه الدورة التدريبية للتعامل مع كل ذلك.

الإسعافات الأولية المتخصصة ومهارات دعم الحياة المتقدمة – قم بتحسين قدرتك على تقديم الإسعافات الأولية لمجموعة واسعة من الإصابات الناتجة عن الغوص. سيعلمك التدريب العملي والإرشادات المتخصصة تقنيات دعم الحياة المتقدمة المصممة خصيصًا للغواصين.

الاعتراف العالمي وفرص العمل - بفضل الشهادة المعتمدة من قبل شبكة تنبيه الغواصين (DAN) في أوروبا - إحدى السلطات الأكثر ثقة في العالم في مجال سلامة الغوص - فإن هذا التأهيل يفتح الأبواب في كل من قطاع الرعاية الصحية وقطاع الغوص الاحترافي.

تواصل مع شبكة عالمية من الخبراء - من خلال الانضمام إلى هذه الدورة، تصبح جزءًا من شبكة محترمة من الخبراء الطبيين والمتخصصين المدربين المكرسين لتحسين السلامة في العالم تحت الماء.

تعزيز سلامة الغوص الشخصي - بالنسبة لأولئك الذين لديهم شغف ونشاط في الغوص، فإن هذا التدريب لا يقدر بثمن لضمان سلامتك وسلامة زملائك الغواصين أثناء حالات الطوارئ.

مميزات الدورة الفريدة

ما الذي يميز دورة فنيي الطب للغواصين من DAN؟ هذه الدورة معترف بها رسميًا من قبل DAN Europe، وهي الهيئة الرائدة في مجال سلامة الغواصين والرعاية الصحية، ويعكس المنهج أحدث الأبحاث في مجال طب الغوص وبروتوكولات الطوارئ المحدثة باستمرار، مما يضمن حصولك على أحدث التدريبات.

ستتلقى تدريبًا عمليًا في بيئة محاكاة تحت الماء، مما يجعل الانتقال إلى حالات الطوارئ في العالم الحقيقي سلسًا ومستعدًا. أثناء الدورة وبعدها، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مكتبة ضخمة من الموارد الحديثة ودراسات الحالة ورؤى الخبراء لتوسيع خبرتك بشكل أكبر.

عرض خاص لشهر يناير 2025

بالنسبة لشهر يناير 2025 فقط، تتوفر دورة فني طبي للغواصين من DAN بسعر مخفض قدره 475 جنيهًا إسترلينيًا (مقتصرة على أول 40 مشاركًا). اغتنم هذا العرض لتأمين مكانك طالما توفرت الأماكن. تُعقد الدورات حصريًا في المملكة المتحدة. اختر الجلسات التي تناسب جدولك الزمني - عطلات نهاية الأسبوع أو في المساء، مع خيارات تمتد من يناير إلى مارس.

هذه الدورة مثالية للغواصين الذين يسعون إلى تعزيز فهمهم للسلامة تحت الماء، ومدربي الغوص الذين يهدفون إلى توفير مستوى أعلى من الرعاية لطلابهم، والمهنيين الطبيين الذين يخوضون مجال طب الغوص المتخصص، وغواصي الإنقاذ الذين يتطلعون إلى بناء الخبرة في إدارة حالات الطوارئ ذات المخاطر العالية، وعشاق الغوص الذين يريدون توسيع معارفهم ومهاراتهم.

لمزيد من التفاصيل أو التسجيل، راسلنا عبر البريد الإلكتروني: كنيومان@daneurope.orgكمكافأة إضافية، سيحصل جميع المشاركين الذين يكملون هذه الدورة بنجاح على دورة مجانية عبر الإنترنت لمغامرتهم التالية وهدية من The Diver Medic.