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كن فنيًا طبيًا للغواصين في عام 2025

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فني طبي للغواصين

مع انتقالنا إلى العام الجديد، لماذا لا تبدأ عام 2025 بإضافة مهارات جديدة إلى مجموعة مهاراتك من خلال أن تصبح فني طبي للغواصين في DAN.

تزود هذه الشهادة المعترف بها عالميًا الغواصين والمدربين والمتخصصين الطبيين بالمعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لإدارة الإصابات والطوارئ المتعلقة بالغوص. إذا كنت تفكر في التقدم في مجال طب الغوص، فإليك السبب الذي يجعلك لا تفوت هذه الدورة التدريبية لعام 2025.

جدول المحتويات
جدول المحتويات

الفوائد الرئيسية

إتقان مبادئ طب الغوص - اكتساب فهم شامل لكيفية تفاعل جسم الإنسان مع البيئة تحت الماء وتعلم إجراءات الطوارئ الفعّالة. من مرض تخفيف الضغط إلى الصدمة الضغطية، تُعِدك هذه الدورة التدريبية للتعامل مع كل ذلك.

الإسعافات الأولية المتخصصة ومهارات دعم الحياة المتقدمة – قم بتحسين قدرتك على تقديم الإسعافات الأولية لمجموعة واسعة من الإصابات الناتجة عن الغوص. سيعلمك التدريب العملي والإرشادات المتخصصة تقنيات دعم الحياة المتقدمة المصممة خصيصًا للغواصين.

الاعتراف العالمي وفرص العمل - بفضل الشهادة المعتمدة من قبل شبكة تنبيه الغواصين (DAN) في أوروبا - إحدى السلطات الأكثر ثقة في العالم في مجال سلامة الغوص - فإن هذا التأهيل يفتح الأبواب في كل من قطاع الرعاية الصحية وقطاع الغوص الاحترافي.

تواصل مع شبكة عالمية من الخبراء - من خلال الانضمام إلى هذه الدورة، تصبح جزءًا من شبكة محترمة من الخبراء الطبيين والمتخصصين المدربين المكرسين لتحسين السلامة في العالم تحت الماء.

تعزيز سلامة الغوص الشخصي - بالنسبة لأولئك الذين لديهم شغف ونشاط في الغوص، فإن هذا التدريب لا يقدر بثمن لضمان سلامتك وسلامة زملائك الغواصين أثناء حالات الطوارئ.

مميزات الدورة الفريدة

ما الذي يميز دورة فنيي الطب للغواصين من DAN؟ هذه الدورة معترف بها رسميًا من قبل DAN Europe، وهي الهيئة الرائدة في مجال سلامة الغواصين والرعاية الصحية، ويعكس المنهج أحدث الأبحاث في مجال طب الغوص وبروتوكولات الطوارئ المحدثة باستمرار، مما يضمن حصولك على أحدث التدريبات.

ستتلقى تدريبًا عمليًا في بيئة محاكاة تحت الماء، مما يجعل الانتقال إلى حالات الطوارئ في العالم الحقيقي سلسًا ومستعدًا. أثناء الدورة وبعدها، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مكتبة ضخمة من الموارد الحديثة ودراسات الحالة ورؤى الخبراء لتوسيع خبرتك بشكل أكبر.

عرض خاص لشهر يناير 2025

بالنسبة لشهر يناير 2025 فقط، تتوفر دورة فني طبي للغواصين من DAN بسعر مخفض قدره 475 جنيهًا إسترلينيًا (مقتصرة على أول 40 مشاركًا). اغتنم هذا العرض لتأمين مكانك طالما توفرت الأماكن. تُعقد الدورات حصريًا في المملكة المتحدة. اختر الجلسات التي تناسب جدولك الزمني - عطلات نهاية الأسبوع أو في المساء، مع خيارات تمتد من يناير إلى مارس.

هذه الدورة مثالية للغواصين الذين يسعون إلى تعزيز فهمهم للسلامة تحت الماء، ومدربي الغوص الذين يهدفون إلى توفير مستوى أعلى من الرعاية لطلابهم، والمهنيين الطبيين الذين يخوضون مجال طب الغوص المتخصص، وغواصي الإنقاذ الذين يتطلعون إلى بناء الخبرة في إدارة حالات الطوارئ ذات المخاطر العالية، وعشاق الغوص الذين يريدون توسيع معارفهم ومهاراتهم.

لمزيد من التفاصيل أو التسجيل، راسلنا عبر البريد الإلكتروني: كنيومان@daneurope.orgكمكافأة إضافية، سيحصل جميع المشاركين الذين يكملون هذه الدورة بنجاح على دورة مجانية عبر الإنترنت لمغامرتهم التالية وهدية من The Diver Medic.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@stevenwood1468 #ASKMARK تقنيات لتعلم كيفية استخدام القفازات مقاس 5 مم والقفازات الجافة بشكل أفضل؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@ستيفن وود1468
#ASKMARK تقنيات لتعلم كيفية استخدام القفازات 5 مم والقفازات الجافة بشكل أفضل؟

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

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موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xMUQ5ODk0Q0I0MjZBQjhG

كيف أتعامل مع القفازات السميكة المصنوعة من مادة النيوبرين؟ #askmark #scuba

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:00 زعانف بدون استخدام اليدين
02:10 اترك الحلقات
03:34 الذراعين والساقين
04:56 سكوبا.كوم
05:56 القناع والقواعد
06:55 انظر إلى BP/W
07:56 مفاصل إضافية
09:20 أختام البرد
10:05 اختبار الغوص
11:19 ملصقات التروس
12:22 سحابات الشمع
13:41 حلقات O سهلة
14:34 أداة تثبيت البراغي اليدوية
15:21 ارتداء الجوارب
16:07 سلسلة ديزي

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xQzNEQjU3NzFFNzQ1M0Q0

نصائح وحيل مفيدة للغوص #غوص_الغوص #حيل

@HelgiRu #askmark هل جميع منظمات DIN متشابهة؟ أخبرني أحد أصحاب متاجر الغوص أن منظمات DIN الأوروبية والأمريكية مختلفة. #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@HelgiRu #askmark هل جميع منظمات DIN متشابهة؟ أخبرني أحد أصحاب متاجر الغوص أن منظمات DIN الأوروبية والأمريكية مختلفة.

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xNkVFQkQwQzlCOTczN0FG

هل يختلف نظام DIN في أوروبا وأمريكا؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

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