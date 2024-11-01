مزاد لجمع التبرعات لمؤسسة Sea of ​​Change

تشتهر أجهزة تركيز الأكسجين البيطرية من كالسـتين بجودتها العالية وفعاليتها في الميدان. مؤسسة بحر التغيير تطلق مرة أخرى لعبة مغامرة مذهلة ذات طابع خاص، online، مزاد لجمع التبرعات يستمر لمدة شهر كامل، من اليوم (1 نوفمبر 2024) إلى 30 نوفمبر 2024.

أصبح هذا الحدث المهم لجمع التبرعات ممكنًا بفضل كرم الرعاة الرسميين لعام 2024 - SSI – مدارس الغوص الدولية , DAN (شبكة تنبيه الغواصين, عرض الغوص , LiveAboard.com و الغوص المصنف . تدعم جميع الأموال التي يتم جمعها مهمة المؤسسة لإحداث تغيير إيجابي في العالم الطبيعي الذي نحب جميعًا الاستمتاع به واستكشافه. المؤسسة هي الشريك الرسمي للحفاظ على البيئة مغامرات المعتدي.

يتم عرض العناصر المعروضة للبيع بالمزاد بقيمة لا تصدق، حيث تبدأ معظم العطاءات الافتتاحية بأقل من قيمة البيع بالتجزئة، بما في ذلك الرحلات المذهلة والمغامرات والرياضات المائية و معدات الغوص، فريدة من نوعها ومرموقة العمل الفني, معدات الكاميرا، وأكثر من ذلك بكثير!

بدءًا من Aggressor Adventures، هناك أربع "رحلات العمر" للمزايدة عليها:

· باهاماس أجريسور – رحلة غوص لشخصين (تم التبرع بها من قبل Liveaboard.com)

· رحلة غوص لشخصين على متن سفينة Turks & Caicos Aggressor II

· Red Sea Aggressor IV – رحلة غوص لشخصين

· راجا أمبات أجريسور – رحلة غوص لضيف واحد

تتوفر مغامرات بحرية إضافية للمزايدة عليها تتراوح من مشاهدة الحيتان الرمادية في باجا إلى التنقل بين الجزر في الفلبين! والمغامرات البرية الرائعة التي يمكن المزايدة عليها تتراوح من التخييم الفاخر في جراند كانيون ل منتجع فاخر حائز على أربع نجوم في المكسيك إقامة لمدة أسبوع لضيفين. لإكمال تخطيط المغامرة، يشمل المزاد أيضًا معدات رياضية خارجية، من لوح التجديف واقفًا ل مشاهدة الرياضةو سكاكين متخصصة.

"نحن ممتنون للغاية للدعم الذي قدمه لنا الرعاة الرسميون لهذا العام - SSI، وSCUBA Show، وDAN، وLiveaboard.com، وClassified Diving - ولجميع الذين تبرعوا بسخاء لجمع التبرعات في مزادنا لعام 2024. بدون تفاني مجتمع الغوص والسفر المغامر في الحفاظ على البيئة وكرمهم، لم يكن هذا المزاد الرائع، والحفاظ على البيئة الحاسم الذي سيموله، ممكنًا". سامانثا ويتكرافت، المدير التنفيذي للمؤسسة.

"نحن متحمسون للغاية للعمل مرة أخرى مع دوج ماكنيزي، رئيس تطوير الأعمال الدولية في SSI، والعديد من خبراء الحفاظ على البيئة الذين يعملون على الحفاظ على الشعاب المرجانية والنظم البيئية الأرضية والأنواع المهددة بالانقراض"، كما يقول واين براونالرئيس التنفيذي لشركة Aggressor Adventures ورئيس مجلس إدارة المؤسسة.

"يرجى الانضمام إلينا ورعاتنا الرسميين لعام 2024 في جمع الأموال عن طريق المزايدة في المزاد أو عن طريق تبرع "للمساعدة في دعم العمل الممتاز الذي تقوم به المؤسسة في دعم مشاريع الحفاظ المبتكرة القائمة على المجتمع في جميع أنحاء العالم."