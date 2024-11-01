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مزاد لجمع التبرعات لمؤسسة Sea of ​​Change

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مؤسسة بحر التغيير

تشتهر أجهزة تركيز الأكسجين البيطرية من كالسـتين بجودتها العالية وفعاليتها في الميدان.  مؤسسة بحر التغيير تطلق مرة أخرى لعبة مغامرة مذهلة ذات طابع خاص، online، مزاد لجمع التبرعات يستمر لمدة شهر كامل، من اليوم (1 نوفمبر 2024) إلى 30 نوفمبر 2024.

أصبح هذا الحدث المهم لجمع التبرعات ممكنًا بفضل كرم الرعاة الرسميين لعام 2024 - SSI – مدارس الغوص الدولية, DAN (شبكة تنبيه الغواصين, عرض الغوص, LiveAboard.com و الغوص المصنف. تدعم جميع الأموال التي يتم جمعها مهمة المؤسسة لإحداث تغيير إيجابي في العالم الطبيعي الذي نحب جميعًا الاستمتاع به واستكشافه. المؤسسة هي الشريك الرسمي للحفاظ على البيئة مغامرات المعتدي.

يتم عرض العناصر المعروضة للبيع بالمزاد بقيمة لا تصدق، حيث تبدأ معظم العطاءات الافتتاحية بأقل من قيمة البيع بالتجزئة، بما في ذلك الرحلات المذهلة والمغامرات والرياضات المائية و معدات الغوص، فريدة من نوعها ومرموقة العمل الفني, معدات الكاميرا، وأكثر من ذلك بكثير!

بدءًا من Aggressor Adventures، هناك أربع "رحلات العمر" للمزايدة عليها:

· باهاماس أجريسور – رحلة غوص لشخصين (تم التبرع بها من قبل Liveaboard.com)

· رحلة غوص لشخصين على متن سفينة Turks & Caicos Aggressor II

· Red Sea Aggressor IV – رحلة غوص لشخصين

· راجا أمبات أجريسور – رحلة غوص لضيف واحد

تتوفر مغامرات بحرية إضافية للمزايدة عليها تتراوح من مشاهدة الحيتان الرمادية في باجا إلى التنقل بين الجزر في الفلبين! والمغامرات البرية الرائعة التي يمكن المزايدة عليها تتراوح من التخييم الفاخر في جراند كانيون ل منتجع فاخر حائز على أربع نجوم في المكسيك إقامة لمدة أسبوع لضيفين. لإكمال تخطيط المغامرة، يشمل المزاد أيضًا معدات رياضية خارجية، من لوح التجديف واقفًا ل مشاهدة الرياضةو سكاكين متخصصة.

"نحن ممتنون للغاية للدعم الذي قدمه لنا الرعاة الرسميون لهذا العام - SSI، وSCUBA Show، وDAN، وLiveaboard.com، وClassified Diving - ولجميع الذين تبرعوا بسخاء لجمع التبرعات في مزادنا لعام 2024. بدون تفاني مجتمع الغوص والسفر المغامر في الحفاظ على البيئة وكرمهم، لم يكن هذا المزاد الرائع، والحفاظ على البيئة الحاسم الذي سيموله، ممكنًا". سامانثا ويتكرافت، المدير التنفيذي للمؤسسة.

"نحن متحمسون للغاية للعمل مرة أخرى مع دوج ماكنيزي، رئيس تطوير الأعمال الدولية في SSI، والعديد من خبراء الحفاظ على البيئة الذين يعملون على الحفاظ على الشعاب المرجانية والنظم البيئية الأرضية والأنواع المهددة بالانقراض"، كما يقول واين براونالرئيس التنفيذي لشركة Aggressor Adventures ورئيس مجلس إدارة المؤسسة.

"يرجى الانضمام إلينا ورعاتنا الرسميين لعام 2024 في جمع الأموال عن طريق المزايدة في المزاد أو عن طريق تبرع "للمساعدة في دعم العمل الممتاز الذي تقوم به المؤسسة في دعم مشاريع الحفاظ المبتكرة القائمة على المجتمع في جميع أنحاء العالم."

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
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@adefrutos63
#askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟
#الغوص #الغوص #الغوص
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الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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العودة إلى الماء بعد غوصة سيئة؟ #اسأل_مارك #غوص

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رابط موقع Scuba.com:
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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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