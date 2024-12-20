غواصون من صقلية يبحثون عن حطام سفينة عمرها 2,500 عام

تم اكتشاف حطام سفينة يعود تاريخها إلى القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد بالقرب من صقلية، إلى جانب أربعة مرساة حجرية ومرسين من الحديد تقع في مكان قريب.

ويعتقد علماء الآثار المشاركون في المشروع أن دراسة السفينة التجارية يمكن أن تساعد في تسليط الضوء على القرون التي احتلت فيها اليونان القديمة صقلية قبل أن تستولي روما على الجزيرة حوالي عام 200 قبل الميلاد - وكيف تشكل التنافس التجاري بين اليونانيين والقرطاجيين أثناء قتالهم من أجل التفوق في البحر.

تم الإبلاغ عن الحطام لأول مرة إلى هيئة مراقبة البحار في صقلية (سوبمار) في عام 2022 من قبل جمعية BCsicilia، التي أجرت رسم خرائط أولية للموقع. تم دفن الحطام القديم تحت الرمال والصخور على عمق حوالي 6 أمتار في سانتا ماريا ديل فوكالو، بالقرب من إيسبيكا على الطرف الجنوبي من الجزيرة.

ألواح خشبية محفوظة من حطام السفينة (SopMare)

نشر DPV (SopMare)

تم إجراء فحص أولي تحت الماء في يونيو 2023 بواسطة SopMare وعالم الآثار تحت الماء البروفيسور ماسيمو كابولي من جامعة أودينيوفي سبتمبر/أيلول من هذا العام، أجريت أعمال حفر استمرت ثلاثة أسابيع، على الرغم من أن التقرير لم يصدر إلا مؤخرا.

تم إجراء أعمال التنقيب من قبل فرق الغوص من قسم العلوم الإنسانية والتراث الثقافي في أوديني ووحدة الآثار تحت الماء بجامعة فريولي، تحت إشراف SopMare، مع انضمام غواصين من خفر السواحل في ميسينا في وقت لاحق وتقديم هيئة ميناء بوتسالو للدعم الفني واللوجستي.

نقر ولسان

يتكون الحطام من هيكل تم بناؤه باستخدام تقنية "على القشرة" حيث يتم ربط الألواح باستخدام وصلات التجويف واللسان.

يُعتقد أن المراسي الحجرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أو العصر البيزنطي، ولكن المرساتين الحديديتين على شكل حرف T ربما لا يعود تاريخهما إلى ما بعد القرن السابع الميلادي. أحد المراسي الحجرية مكسور ولكنه يبدو أنه يتوافق مع نوع من المراسي ذات الثلاث فتحات والتي كانت تحمل في الأصل اثنين من المراسي الخشبية.

أحد المراسي الحديدية اللاحقة (SopMare)

غواص مع أحد المراسي الحجرية الأربعة (SopMare)

تم إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد جديد للحطام باستخدام التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، وتم جمع عينات من المواد للتحليل.

يمثل المشروع المرحلة الخامسة من مشروع "كاوكانا" في صقلية، والذي بدأ في عام 2017 لرسم خريطة للساحل تحت الماء بين إيسبيكا وكاوكانا وكامارينا. وقال منسق المشروع البروفيسور كابولي إن الظروف الجوية غير المتوقعة في سبتمبر/أيلول تطلبت من الغواصين توخي الحذر من أجل الحفاظ على الموقع الضحل محميًا.

فحص أخشاب السفينة (SopMare)

جزء من الفريق المشارك خلال الأسبوع الثاني من العمليات (SopMare)

وأضاف أن "الحالة العامة للهيكل، الذي ظل لفترة طويلة عرضة لهجوم الرخويات آكلة الخشب، حساسة للغاية ولا تتطلب الخبرة فحسب، بل تتطلب أيضا قدرا كبيرا من الحذر".

"تنتمي هذه السفينة إلى صفحة من التاريخ شهدت انتقال اليونان القديمة إلى اليونان الكلاسيكية، ولعبت مستعمرات صقلية أيضًا دورًا كبيرًا فيها.

"نحن نواجه أدلة مادية على حركة التجارة في عصر قديم للغاية، عندما كان اليونانيون والقرطاجيون يتقاتلون من أجل السيطرة على البحار، قبل قرون من ظهور روما بالقوة في البحر الأبيض المتوسط."

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