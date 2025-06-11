أدلة حطام السفن تحل "مشكلة القصدير"

تشير الأدلة الجديدة التي تم جمعها من مجموعة من حطام السفن القديمة إلى أن القصدير كان أول سلعة بريطانية يتم تصديرها بكميات كبيرة إلى مختلف أنحاء أوروبا منذ آلاف السنين - مما يثبت أن بريطانيا لعبت دورا حاسما في العصر البرونزي الأوروبي.

كشفت دراسة دولية نُشرت مؤخراً، بقيادة علماء آثار بجامعة دورهام، أن القصدير المستخرج في جنوب غرب بريطانيا منذ ما يصل إلى 3,300 عام كان مورداً رئيسياً للحضارات الكبرى على مسافة تصل إلى 4,000 كيلومتر في شرق البحر الأبيض المتوسط.

بقيادة الطبيبين آلان ويليامز وبنجامين روبرتس، استخدم الباحثون التحليل الكيميائي والنظائري لتتبع الأصول الجيولوجية لسبائك القصدير التي عثر عليها علماء الآثار البحرية في عدد من حطام السفن التي يعود تاريخها إلى حوالي عام 1300 قبل الميلاد، بما في ذلك ثلاث سفن قبالة سواحل إسرائيل.

كانت السفن قادمة من جنوب غرب بريطانيا وجنوب فرنسا وإسرائيل نفسها، ويقال إن حمولاتها قدمت أول دليل مباشر على أن ما يعرف الآن بكورنوال وديفون كانا من الموردين الرئيسيين للقصدير لإنتاج البرونز في العالم القديم.

الـ 10% الحيوية

يحتوي البرونز عادةً على 90% نحاس و10% قصدير، وهو عنصر نادر في أوروبا آنذاك. مع ذلك، لطالما جادل العديد من الخبراء بأن التجارة من مكان ناءٍ كبريطانيا كانت ستكون غير عملية بأي شكل من الأشكال بالنسبة لحضارات جنوب أوروبا التي كانت تسعى لإنتاج الأسلحة والأدوات والمجوهرات.

وقد تم وصف تجارة القصدير في النصوص الكلاسيكية من قبل المستكشف اليوناني بيثياس، الذي سافر إلى بريطانيا حوالي عام 320 قبل الميلاد لكتابة أول رواية معروفة عن الجزيرة وشعبها.

سجل أن المعدن كان يُباع من جزيرة مدية في جنوب غرب بريطانيا، أطلق عليها اسم "إكتيس"، ويُعتقد الآن أنها جبل سانت مايكل في كورنوال. ثم نُقل عبر البحر، على طول أنهار فرنسا، إلى مصب نهر الرون في البحر الأبيض المتوسط، على مدار شهر.

وتشير تقديرات دراسة حطام السفينة الآن إلى أن عشرات الأطنان من السفن كان يتم نقلها سنويًا على مراحل عبر تجار في فرنسا وسردينيا وقبرص.

التقرير، الذي يظهر أيضًا أن القصدير من حطام سفينة روشيلونج التي يعود تاريخها إلى عام 600 قبل الميلاد والتي عُثر عليها قبالة سواحل جنوب فرنسا كان أصله في جنوب غرب بريطانيا، قد تم اكتشافه في عام XNUMX قبل الميلاد. نشرت في مجلة العصور القديمة.

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