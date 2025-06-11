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أدلة حطام السفن تحل "مشكلة القصدير"

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دليل حطام السفينة: إكتيس القديمة - التي يُعتقد الآن أنها جبل القديس ميخائيل (تشينسي يوان)
محطة قصدير قديمة من طراز Ictis - يُعتقد الآن أنها جبل القديس ميخائيل (تشينسي يوان)

تشير الأدلة الجديدة التي تم جمعها من مجموعة من حطام السفن القديمة إلى أن القصدير كان أول سلعة بريطانية يتم تصديرها بكميات كبيرة إلى مختلف أنحاء أوروبا منذ آلاف السنين - مما يثبت أن بريطانيا لعبت دورا حاسما في العصر البرونزي الأوروبي.

كشفت دراسة دولية نُشرت مؤخراً، بقيادة علماء آثار بجامعة دورهام، أن القصدير المستخرج في جنوب غرب بريطانيا منذ ما يصل إلى 3,300 عام كان مورداً رئيسياً للحضارات الكبرى على مسافة تصل إلى 4,000 كيلومتر في شرق البحر الأبيض المتوسط.

بقيادة الطبيبين آلان ويليامز وبنجامين روبرتس، استخدم الباحثون التحليل الكيميائي والنظائري لتتبع الأصول الجيولوجية لسبائك القصدير التي عثر عليها علماء الآثار البحرية في عدد من حطام السفن التي يعود تاريخها إلى حوالي عام 1300 قبل الميلاد، بما في ذلك ثلاث سفن قبالة سواحل إسرائيل. 

كانت السفن قادمة من جنوب غرب بريطانيا وجنوب فرنسا وإسرائيل نفسها، ويقال إن حمولاتها قدمت أول دليل مباشر على أن ما يعرف الآن بكورنوال وديفون كانا من الموردين الرئيسيين للقصدير لإنتاج البرونز في العالم القديم. 

الـ 10% الحيوية

يحتوي البرونز عادةً على 90% نحاس و10% قصدير، وهو عنصر نادر في أوروبا آنذاك. مع ذلك، لطالما جادل العديد من الخبراء بأن التجارة من مكان ناءٍ كبريطانيا كانت ستكون غير عملية بأي شكل من الأشكال بالنسبة لحضارات جنوب أوروبا التي كانت تسعى لإنتاج الأسلحة والأدوات والمجوهرات.

وقد تم وصف تجارة القصدير في النصوص الكلاسيكية من قبل المستكشف اليوناني بيثياس، الذي سافر إلى بريطانيا حوالي عام 320 قبل الميلاد لكتابة أول رواية معروفة عن الجزيرة وشعبها.

سجل أن المعدن كان يُباع من جزيرة مدية في جنوب غرب بريطانيا، أطلق عليها اسم "إكتيس"، ويُعتقد الآن أنها جبل سانت مايكل في كورنوال. ثم نُقل عبر البحر، على طول أنهار فرنسا، إلى مصب نهر الرون في البحر الأبيض المتوسط، على مدار شهر. 

وتشير تقديرات دراسة حطام السفينة الآن إلى أن عشرات الأطنان من السفن كان يتم نقلها سنويًا على مراحل عبر تجار في فرنسا وسردينيا وقبرص.

التقرير، الذي يظهر أيضًا أن القصدير من حطام سفينة روشيلونج التي يعود تاريخها إلى عام 600 قبل الميلاد والتي عُثر عليها قبالة سواحل جنوب فرنسا كان أصله في جنوب غرب بريطانيا، قد تم اكتشافه في عام XNUMX قبل الميلاد. نشرت في مجلة العصور القديمة.

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@جاكتارين
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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