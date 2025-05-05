مجموعة أمفورا نادرة مختومة تكشف أسرارًا

كشفت الحفريات تحت الماء بالقرب من وجهة الغوص في كاش على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​​​الجنوب الغربي لتركيا عن حطام سفينة عمرها 1,100 عام - وقارورة مختومة لم تكشف بعد عن محتوياتها بالضبط.

تُعدّ الجرار التي صمدت لأكثر من ألف عام بمحتوياتها سليمة نادرة للغاية، ويُقال إن هذه الجرار تُمثّل سابقةً في تركيا. وقد تم الآن انتشال الجرار وفتحها، لكن نتائج تحليل محتوياتها الشبيهة بالطين لا تزال تنتظر.

قام فريق غوص أثري مكون من 20 فردًا من جامعة أكدنيز بقيادة الأستاذ المشارك الدكتور هاكان أونيز بحفر الحطام نيابة عن متحف أنطالياكجزء من مبادرة وزارة الثقافة والسياحة المسماة "مشروع الإرث للمستقبل".

يبدو أن السفينة التجارية أبحرت من غزة في فلسطين قبل أن تواجه عاصفة قبالة كاش. ويُعتقد من تصميم الجرة أنها كانت تحمل حمولة تتكون أساسًا من زيت الزيتون. وفي مارس/آذار، أُعلن عن العثور على بذور زيتون داخل إحدى الجرار في موقع الحطام.

يقع الحطام بالقرب من جزيرة بيسمي على عمق يتراوح بين 45 و50 مترًا، وقد استخدم الفريق مركبة تعمل عن بعد بالإضافة إلى جهاز للغوص لتحقيق أقصى استفادة من وقت البقاء في القاع.

أمفورا في قاع البحر (وزارة الثقافة والسياحة)

عملية معقدة

نُقلت الجرة إلى مختبر الآثار تحت الماء بالجامعة، حيث استغرق فتحها وفحص محتوياتها ساعة. إلا أن التحليل يُقال إنه عملية معقدة نظرًا لطول مدة بقاء الجرة تحت الماء.

وفقًا للبروفيسور أونيز، كان من الممكن استخدامه لنقل زيت الزيتون والزيتون والنبيذ وصلصة السمك. garum أو أي شيء آخر تمامًا. قال: "كان الافتتاح مثيرًا، لكن انتظار النتيجة كان أكثر إثارة".

كان زيت الزيتون أهم صادرات غزة في ذلك الوقت، ولم يكن يُعتقد أن الفلسطينيين كانوا يشربون النبيذ في القرنين التاسع والعاشر، ولكن على أي حال، يُرجح أن السفينة توقفت في عدة موانئ بين غزة وكاش. إذا نُقل النبيذ، فمن المرجح أنه كان من أصل تركي.

من المرجح أن يتم عرض القطع الأثرية المستخرجة من حطام سفينة كاش في متحف الآثار تحت الماء المتوسطي المتوقع إنشاؤه في كيمير.

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