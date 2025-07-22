مجلة الاشتراكات
إزالة الإعلانات مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا
تسجيل الدخول

غواصون بولنديون متحمسون لوجه عمره 1,000 عام

تابعنا على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
يُعتقد أن الوجه قد تم وضعه لصد المهاجمين (ماتيوش بوبك)
يُعتقد أن الوجه قد تم وضعه للمساعدة في صد المهاجمين (ماتيوش بوبيك)

اكتشف علماء آثار تحت الماء في بولندا عارضة خشبية هيكلية تحمل وجهًا بشريًا، يُعتقد أنها نُحتت قبل أكثر من ألف عام. ويعتقدون أنها قد تشير إلى استمرار المعتقدات الوثنية في الفترة التي كانت فيها الدولة الناشئة تتجه نحو المسيحية.

تم اكتشاف هذا الاكتشاف النادر العام الماضي - وإن لم يُعلن عنه إلا الآن - على يد غواصين من مركز الآثار تحت الماء التابع لجامعة نيكولاس كوبرنيكوس (NCU). كانوا يستكشفون بحيرة ليدنيكا، الواقعة شمال شرق بوزنان.

كان من المفترض أن يتم قطع فرع على اليمين فوق الوجه (ماتيوش بوبك)
الوجه المنحوت بعناية (ماتيوش بوبك)
كما يظهر من اليسار…(ماتيوش بوبك)
الوجه كما يظهر من اليسار…(ماتيوش بوبك)
…وعلى اليمين (ماتيوش بوبك)
…وعلى اليمين (ماتيوش بوبك)

العارضة، التي يبلغ طولها 1.34 متر، هي واحدة من بين عدد من الهياكل المحفوظة جيدًا المصنوعة من خشب البلوط والدردار، والتي كانت تُشكل في السابق جزءًا من تحصينات مستوطنة من العصور الوسطى، ولكنها ظلت مخفية لقرون في البحيرة. ويُعتقد أن وجهها، الذي يبلغ ارتفاعه 12 سم وعرضه 9 سم، كان يُمثل إلهًا، أو روحًا حامية، أو بطلًا مُكلَّفًا بحماية سكان المستوطنة.

ويقال إن الجبهة والخدين والحاجبين واللحية تم نحتها بدقة، في حين أن الأنف والشفتين لهما شكل تخطيطي أبسط. 

وعلق الدكتور أندريه بيدين، مدير مركز الآثار تحت الماء، قائلاً: "هذا الاكتشاف لا يثير الإعجاب بالحرفية التي يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام فحسب، بل يفتح أيضاً نقاشاً رائعاً حول الحياة الروحية للسلاف في العصور الوسطى المبكرة".

الدكتور أندريه بيدين، مدير مركز الآثار المغمورة بالمياه في NCU (Andrzej Romański)
الدكتور أندريه بيدين من مركز علم الآثار تحت الماء التابع لجامعة NCU (Andrzej Romański)

يشير تحليل أجراه مختبر تحديد أعمار الأشجار بالجامعة إلى أن الشجرة التي استُخرجت منها العارضة قُطعت حوالي عام 967، في عهد ميشكو الأول، أول حاكم مسيحي لبولندا. ولا تزال المعتقدات القديمة سائدة في ذلك الوقت، كما يتضح من عظام حيوانات برية عُثر عليها بالقرب منها، ويُعتقد أنها كانت قرابين قُدّمت للمساعدة في حماية التحصينات.

وقال عالم آثار آخر من جامعة شمال كولورادو، كونراد ليويك: "في الثقافة المادية للسلاف، ربما كانت التمثيلات المجسمة أكثر شيوعًا مما يشير إليه عدد القطع الأثرية المحفوظة".

يتحلل الخشب بسرعة، ولذلك لم تنجُ هذه القطع إلا في ظروف استثنائية، كالأراضي الرطبة أو البيئات تحت الماء. لذا، تُعدّ عارضة بحيرة ليدنيكا، المحفوظة تمامًا في انهيار السور، قطعةً فريدةً ذات قيمة علمية وثقافية استثنائية.

الوجه في البحيرة (ماتيوش بوبك)
الوجه في البحيرة (ماتيوش بوبك)

لم يستبعد علماء الآثار احتمال أن يكون الوجه قد نُحت خلال أعمال إعادة بناء لاحقة، على الرغم من العثور على صور مماثلة من تلك الفترة في مدن سلافية أخرى. ووفقًا لبيدن، قد يستدعي هذا الاكتشاف إعادة النظر في النهج الحالي لتقييم آثار الروحانية السلافية القائمة على تماثيل الآلهة الضخمة.

تم إجراء اكتشافات أثرية في بحيرة ليدنيكا منذ الخمسينيات من القرن العشرين، ولكن الأبحاث المنهجية تحت الماء بدأت في أوائل الثمانينيات، مع NCU إجراء أبحاث ميدانية سنوية بالتعاون مع متحف القروش الأولى في ليدنيكا

تم على مر السنين اكتشاف أجزاء من الجسور والقوارب المحفورة وما يقال أنه أكبر مجموعة من الأسلحة التي تعود إلى العصور الوسطى المبكرة في أوروبا الوسطى.

أيضا على ديفرنيت: الغابة النرويجية: حطام سفينة في البحيرة لا يزال سليمًا بعد قرون, اكتشافات الغواصين في ميناء قلعة البحر الأسود, الغواصون يستعدون لرفع القارب البرونزي "المخيط"., غواصون يعثرون على قرص "العين الشريرة" وقرية بها 100,000 ألف مسمار

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
من مقابض غودمان إلى مقابض المسدس، تُضفي مقابض شعلات الغوص الراحة والتحكم. 💪 اكتشف التصاميم الأكثر رواجًا والتي تُناسب أسلوب غوصك. #معدات_الغوص #نصائح_الغوص تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة للمتابعة 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLlpvV0R4SXp1NzVz

مسدس، غودمان أم حزام؟ مقابض شعلة الغوص

هل أنت محتار بين أشعة الضوء المركزة وأشعة الضوء الغامرة؟ 📐 يشرح هذا الفيديو القصير متى تستخدم كل زاوية من أشعة الضوء وكيف تؤثر على رؤيتك تحت الماء. #إضاءة_الغوص #نصائح_الغوص تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط هامة للشركاء التابعين 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLld5cnV3aU9XZlFn

الشعاع العريض مقابل الشعاع الضيق – أيهما أفضل للغوص؟

في هذا الفيديو، قمت باختبار قناع XDEEP Radical الجديد ذو الحجم الأصغر - المصمم خصيصًا للغواصين والغواصين ذوي أشكال الوجه الأصغر. سواء كنت امرأة أو مراهقة أو تعانين فقط من الأقنعة المتسربة التي لا تغلق بشكل جيد، فقد يكون هذا هو الحل المثالي. 💬 الانطباعات الأولى وملاحظات الراحة وتفاصيل الملاءمة بالداخل. ➡️ مثالي لـ: النساء | المراهقون | الأطفال | الغواصون ذوو الوجوه الصغيرة 🔗 المزيد من XDEEP: [أدخل رابط المنتج إذا رغبت في ذلك] #ScubaGear #XDEEP #DiveMaskReview #SnorkelingGear #SmallFaceFit يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والتلميحات والنصائح وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15٪ على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!
فيديو يوتيوب VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLjhMeWlyRkJhSDlR

قناع XDEEP Radical الجديد للوجوه الصغيرة | مراجعة الانطباعات الأولى

اشترك!

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.
اشترك!
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
تروي: تظهر أحصنة البحر الإنجليزية بأيدي الغوغاء
ستيفن كيرل: غواصون تقنيون يعثرون على آخر طراد مفقود للبحرية الملكية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى
سكوت: الدروس المستفادة أثناء الضياع في البحر
إيمو لينجيل: الدروس المستفادة أثناء الضياع في البحر
إريك ستوت: كيف عثر غواصو Darkstar على المدمرة USS Jacob Jones على ارتفاع 115 مترًا؟
أخبار حديثة
غواصون بولنديون متحمسون لوجه عمره 1,000 عام غواصون بولنديون متحمسون لوجه عمره 1,000 عام
ثلاثة غواصين يفقدون الوعي في وقت واحد في كوريا ثلاثة غواصين يفقدون الوعي في وقت واحد في كوريا
التلوث البلاستيكي: دعوة إلى يوم عمل في المملكة المتحدة التلوث البلاستيكي: دعوة إلى يوم عمل في المملكة المتحدة
أيها الغواصون، ساعدوا في إنقاذ المانتا! أيها الغواصون، ساعدوا في إنقاذ المانتا!
حطام مدمرة يابانية من الحرب العالمية الثانية يُعيد كتابة التاريخ حطام مدمرة يابانية من الحرب العالمية الثانية يُعيد كتابة التاريخ
الغواصان الحران جيرالد وأرتنيك، الحائزان على لقب أفضل غواصين في جزر البهاما الغواصان الحران جيرالد وأرتنيك، الحائزان على لقب أفضل غواصين في جزر البهاما
اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
Copyright 2025  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.
اشتراكات الهدايا
اشترك مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا