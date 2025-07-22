غواصون بولنديون متحمسون لوجه عمره 1,000 عام

اكتشف علماء آثار تحت الماء في بولندا عارضة خشبية هيكلية تحمل وجهًا بشريًا، يُعتقد أنها نُحتت قبل أكثر من ألف عام. ويعتقدون أنها قد تشير إلى استمرار المعتقدات الوثنية في الفترة التي كانت فيها الدولة الناشئة تتجه نحو المسيحية.

تم اكتشاف هذا الاكتشاف النادر العام الماضي - وإن لم يُعلن عنه إلا الآن - على يد غواصين من مركز الآثار تحت الماء التابع لجامعة نيكولاس كوبرنيكوس (NCU). كانوا يستكشفون بحيرة ليدنيكا، الواقعة شمال شرق بوزنان.

الوجه المنحوت بعناية (ماتيوش بوبك)

الوجه كما يظهر من اليسار…(ماتيوش بوبك) …وعلى اليمين (ماتيوش بوبك)

العارضة، التي يبلغ طولها 1.34 متر، هي واحدة من بين عدد من الهياكل المحفوظة جيدًا المصنوعة من خشب البلوط والدردار، والتي كانت تُشكل في السابق جزءًا من تحصينات مستوطنة من العصور الوسطى، ولكنها ظلت مخفية لقرون في البحيرة. ويُعتقد أن وجهها، الذي يبلغ ارتفاعه 12 سم وعرضه 9 سم، كان يُمثل إلهًا، أو روحًا حامية، أو بطلًا مُكلَّفًا بحماية سكان المستوطنة.

ويقال إن الجبهة والخدين والحاجبين واللحية تم نحتها بدقة، في حين أن الأنف والشفتين لهما شكل تخطيطي أبسط.

وعلق الدكتور أندريه بيدين، مدير مركز الآثار تحت الماء، قائلاً: "هذا الاكتشاف لا يثير الإعجاب بالحرفية التي يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام فحسب، بل يفتح أيضاً نقاشاً رائعاً حول الحياة الروحية للسلاف في العصور الوسطى المبكرة".

الدكتور أندريه بيدين من مركز علم الآثار تحت الماء التابع لجامعة NCU (Andrzej Romański)

يشير تحليل أجراه مختبر تحديد أعمار الأشجار بالجامعة إلى أن الشجرة التي استُخرجت منها العارضة قُطعت حوالي عام 967، في عهد ميشكو الأول، أول حاكم مسيحي لبولندا. ولا تزال المعتقدات القديمة سائدة في ذلك الوقت، كما يتضح من عظام حيوانات برية عُثر عليها بالقرب منها، ويُعتقد أنها كانت قرابين قُدّمت للمساعدة في حماية التحصينات.

وقال عالم آثار آخر من جامعة شمال كولورادو، كونراد ليويك: "في الثقافة المادية للسلاف، ربما كانت التمثيلات المجسمة أكثر شيوعًا مما يشير إليه عدد القطع الأثرية المحفوظة".

يتحلل الخشب بسرعة، ولذلك لم تنجُ هذه القطع إلا في ظروف استثنائية، كالأراضي الرطبة أو البيئات تحت الماء. لذا، تُعدّ عارضة بحيرة ليدنيكا، المحفوظة تمامًا في انهيار السور، قطعةً فريدةً ذات قيمة علمية وثقافية استثنائية.

الوجه في البحيرة (ماتيوش بوبك)

لم يستبعد علماء الآثار احتمال أن يكون الوجه قد نُحت خلال أعمال إعادة بناء لاحقة، على الرغم من العثور على صور مماثلة من تلك الفترة في مدن سلافية أخرى. ووفقًا لبيدن، قد يستدعي هذا الاكتشاف إعادة النظر في النهج الحالي لتقييم آثار الروحانية السلافية القائمة على تماثيل الآلهة الضخمة.

تم إجراء اكتشافات أثرية في بحيرة ليدنيكا منذ الخمسينيات من القرن العشرين، ولكن الأبحاث المنهجية تحت الماء بدأت في أوائل الثمانينيات، مع NCU إجراء أبحاث ميدانية سنوية بالتعاون مع متحف القروش الأولى في ليدنيكا.

تم على مر السنين اكتشاف أجزاء من الجسور والقوارب المحفورة وما يقال أنه أكبر مجموعة من الأسلحة التي تعود إلى العصور الوسطى المبكرة في أوروبا الوسطى.

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