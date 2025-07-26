أسرار من الأعماق تظهر في نيويورك

تم افتتاح معرض غامر حول الآثار تحت الماء في متحف إنتربيد في مدينة نيويورك. أسرار من الأعماق: استكشاف الآثار تحت الماء ويعرض هذا العمل في جناح المكوك الفضائي بالمتحف باعتباره المحطة الأولى في جولة دولية تستغرق عدة سنوات.

تأسس متحف Intrepid في عام 1982 مع الاستحواذ على حاملة الطائرات في الحرب العالمية الثانية مقدام تُشكّل القطعة الأساسية لمجموعتها المتنوعة. وتزعم أنها تستقبل أكثر من مليون زائر دولي سنويًا.

المعرض الجديد، الذي تم إنتاجه بالتعاون مع Flying Fish وتم تنظيمه من قبل عالم الآثار تحت الماء ميغان ليكليتر-موندون، يستكشف "الطائرات الغارقة، وحطام السفن، والمدن المغمورة، والمناظر الطبيعية المفقودة"، مع النص، أشرطة الفيديو والمواد التعليمية باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

جزء من قسم سفينة العبيد كلوتيلدا في المعرض

خمسة عشر تجربة تفاعلية تأخذ الزوار عبر جوانب علم الآثار تحت الماء مثل رسم خرائط السونار، وتوجيه المركبات التي يتم التحكم فيها عن بعد، وإعادة البناء رقمي مواقع الغوص وفحص القطع الأثرية الحقيقية من حطام السفن التاريخية.

ويتم شرح تقنيات الاستشعار عن بعد مثل LiDAR، بالإضافة إلى ما يقال أنه التقاطعات بين علم الآثار تحت الماء وتغير المناخ والابتكار وجهود الحفاظ العالمية.

تشمل التجارب المغمورة مدينة بافلوبتري في اليونان، وهي أقدم مدينة غارقة معروفة في العالم، وحطام السفينة كلوتيلدا في خليج موبايل، ألاباما، آخر سفينة عبيد معروفة وصلت إلى الولايات المتحدة.

"أسرار من الأعماق وتقول رئيسة متحف إنتربيد، سوزان مارينوف-زاوسنر: "يُعد هذا المعرض مثالاً قوياً على كيفية إحياء الماضي وإلهام المستقبل من خلال القصص الغامرة والتكنولوجيا الرائدة".

أسرار من الأعماق موجودة في جناح المكوك الفضائي

"لا يقتصر الأمر على أن العلم وراء علم الآثار تحت الماء مثير للاهتمام فحسب، بل إنه يشبه اكتشاف أجزاء من طائرة كورسير التي طارت من مقدام"يحتوي المعرض على سطح طيران خاص بالطائرة، وهو معروض في المتحف، كما يكشف عن القصص الإنسانية العميقة لأولئك الذين فقدوا حياتهم من خلال القطع الأثرية والروابط العاطفية التي لا تزال قائمة."

أسرار من الأعماق سيظل المعرض قائما في متحف Intrepid (رصيف 86 في Hudson River Park، شارع 12) حتى 11 يناير من العام المقبل، والدخول مجاني مع رسوم الدخول العامة.

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