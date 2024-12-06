أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
بحث
أغلق مربع البحث هذا.

يمكن للهيدروجيل إيقاف تعفن الأخشاب الناتجة عن حطام السفن

تابعنا على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
جزء من حطام سفينة نانهاي ون في متحف طريق الحرير البحري، يانغجيانغ (تشانغتشوغانغ)
جزء من حطام سفينة نانهاي ون في متحف طريق الحرير البحري، يانغجيانغ (تشانغتشوغانغ)

أعلن باحثون في الصين عن ما يعتقدون أنه إنجاز كبير في الحفاظ على حطام السفن، بعد تطوير هلام مائي يمكنه تحييد الأحماض الضارة بسرعة وتثبيت الأخشاب المغمورة بالمياه - حتى عند أخذ عينات من سفينة من العصور الوسطى مغمورة بالمياه.

تُنقع القطع الأثرية الخشبية الموجودة على حطام السفن في مياه البحر، مما يسمح للبكتيريا المنتجة للأحماض والفطريات التي تأكل الخشب بالنمو. ولمنع الضرر الناتج عن الأحماض والميكروبات، يستخرج المحافظون المياه عادة عن طريق التجفيف بالتجميد، أو استبدالها بثاني أكسيد الكربون تحت ضغط عالٍ أو بوليمر لزج.

ولكن هذه العمليات قد تستغرق شهورًا وقد تؤدي إلى زيادة هشاشة الخشب أو تشويه القطع الأثرية، كما يقول العلماء. وباستخدام البديل الجديد، يتم لصق الخشب التاريخي الرطب بهلام يعمل كقناع للوجه، حيث يشبعه بمركبات محايدة للأحماض أو مضادة للميكروبات.

نزع القناع

ولكن ظلت هناك مشكلة واحدة مع هذا النهج: إذ أن تقشير القناع بعد ذلك قد يؤدي إلى إتلاف سطح العنصر.

لذلك، شرع شياوهانغ صن وتشيانغ تشين من كلية الهندسة الكيميائية والتكنولوجيا في جامعة صن يات صن في قوانغدونغ في تطوير هلام مائي من شأنه التغلب على خطر تلف السطح عن طريق نشر المركبات عبر الخشب ثم إذابتها تدريجيا بمرور الوقت.

قام العلماء بخلط نوعين من البوليمرات مع بيكربونات البوتاسيوم، وهو مركب محايد للأحماض، ونترات الفضة، مما يشكل جسيمات نانوية مضادة للميكروبات تربط البوليمرات لتشكيل هلام.

تمكنوا من إنشاء هلاميات مائية بمستويات مختلفة من قوة الثبات ببساطة عن طريق تعديل كمية نترات الفضة. تحولت الهلاميات التي تحتوي على كمية أقل من الفضة إلى سائل بعد 3-5 أيام، في حين ظلت الهلاميات التي تحتوي على كمية أكبر من الفضة "صلبة ولزجة".

أقل فضة هو أكثر

ثم قام الفريق بلصق الهلاميات المائية بكميات متفاوتة من الفضة على قطع من الخشب المأخوذ من حطام سفينة نانهاي ون التي يبلغ عمرها 800 عام، والتي تم اكتشافها قبالة الساحل الجنوبي للصين.

ووجد الباحثون أن كل هلام قام بتحييد الحمض حتى عمق 1 سم بعد 10 أيام، ولكن الهلام المذيب الذي يحتوي على كمية أقل من الفضة قام بالمهمة بشكل أسرع - بعد يوم واحد فقط.

ووجد الباحثون أيضًا أن القطع الأثرية المعالجة بالهلام السائل حافظت على بنيتها الخلوية بشكل أفضل وكانت أقل هشاشة من تلك المعالجة بالهلام الصلب.

ويقول الباحثون إن الهيدروجيل الجديد يمكن استخدامه للحفاظ على وتقوية الخشب الناتج عن حطام السفن دون التسبب في أضرار إضافية، وهو ما يعزز القدرة على كشف أسرار الماضي.

تم توفير التمويل من قبل مؤسسة العلوم الطبيعية الوطنية في الصين ومؤسسة قوانغدونغ للأبحاث الأساسية والتطبيقية، و الدراسة يمكن العثور عليها في الجمعية الكيميائية الأمريكية (ACS) الكيمياء والهندسة المستدامة 2024.

أيضا على ديفرنيت: تم العثور على حطام عمره 750 عامًا قبالة دورست - الأخشاب وكل شيء, العثور على سفينة من القرن السادس عشر في بحيرة كينت المحجر, اختراق في مجال تأريخ الأخشاب يعيد عصر حطام سفينة كيرينيا

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
استمتع بتجربة Freebreathe، أول جهاز من نوعه لاستكشاف ما تحت الماء. جهاز غطس شخصي محمول يمنحك إمكانية الوصول إلى إمداد غير محدود من الهواء حتى عمق 15 قدمًا تحت سطح الماء من خلال قوة حركة جسمك. #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

استمتع بتجربة Freebreathe، أول جهاز من نوعه لاستكشاف ما تحت الماء. جهاز غطس شخصي محمول يمنحك إمكانية الوصول إلى إمداد غير محدود من الهواء حتى عمق 15 قدمًا تحت سطح الماء من خلال قوة حركة جسمك.
#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GMzY4RDIwMjU1MkMwOTRB

مجموعة الغطس تحت الماء Freebreathe في #DEMA

رابط الشريك لموقع Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو ليست مقصودة ولا ضمنية لتكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 00:00 المقدمة 01:20 Scuba.com 02:20 ربط شريط الكاميرا 04:15 BowLine 06:42 إزالة أحزمة الزعانف 08:19 سلك انزلاقي 10:16 سحابات خلفية 12:56 قواعد الطي 14:26 رقبة مبللة

رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

أشياء أخرى يواجهها الغواصون مع @scubacom #غوص #نصائح #كيفية

غلاف هاتف ذكي للبث المباشر تحت الماء من Divolk #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

غلاف الهاتف الذكي Divolk للبث المباشر تحت الماء
#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

اشترك الان !

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.

اشترك الان !
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
جون: رحلة غواص منفردة تؤدي إلى العثور على حطام سفينة كورنيش
إلكي بوجانوفسكي: الكشف عن هوية الغواصين البريطانيين المفقودين في حادثة "سي ستوري"
كاسبر: تم امتصاص غواصي سكوتر CCR في مدخل السد
رافائيل نوفي سيتيا: كيفية نقل خزان الغوص بشكل صحيح
يوجين: وفاة 4 غواصين بعد أن تم امتصاصهم في الأنابيب
أخبار حديثة
يمكن للهيدروجيل إيقاف تعفن الأخشاب الناتجة عن حطام السفن يمكن للهيدروجيل إيقاف تعفن الأخشاب الناتجة عن حطام السفن
بطلة مجتمع الغوص البلاتينية لعام 2024 من مؤسسة Diveheart DEMA الخيرية للغوص بطلة مجتمع الغوص البلاتينية لعام 2024 من مؤسسة Diveheart DEMA الخيرية للغوص
تفريخ المرجان على الحاجز المرجاني العظيم تفريخ المرجان على الحاجز المرجاني العظيم
غرامة قياسية على شركة تركت مراهقًا بمفرده في الغطسة الأولى غرامة قياسية على شركة تركت مراهقًا بمفرده في الغطسة الأولى
بونير تيك 2024 نجاح كبير بونير تيك 2024 نجاح كبير
استمرار عمليات البحث عن الغواصين في ويلز وأوركني استمرار عمليات البحث عن الغواصين في ويلز وأوركني
اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع
الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع
Copyright 2024  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.