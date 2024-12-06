يمكن للهيدروجيل إيقاف تعفن الأخشاب الناتجة عن حطام السفن

أعلن باحثون في الصين عن ما يعتقدون أنه إنجاز كبير في الحفاظ على حطام السفن، بعد تطوير هلام مائي يمكنه تحييد الأحماض الضارة بسرعة وتثبيت الأخشاب المغمورة بالمياه - حتى عند أخذ عينات من سفينة من العصور الوسطى مغمورة بالمياه.

تُنقع القطع الأثرية الخشبية الموجودة على حطام السفن في مياه البحر، مما يسمح للبكتيريا المنتجة للأحماض والفطريات التي تأكل الخشب بالنمو. ولمنع الضرر الناتج عن الأحماض والميكروبات، يستخرج المحافظون المياه عادة عن طريق التجفيف بالتجميد، أو استبدالها بثاني أكسيد الكربون تحت ضغط عالٍ أو بوليمر لزج.

ولكن هذه العمليات قد تستغرق شهورًا وقد تؤدي إلى زيادة هشاشة الخشب أو تشويه القطع الأثرية، كما يقول العلماء. وباستخدام البديل الجديد، يتم لصق الخشب التاريخي الرطب بهلام يعمل كقناع للوجه، حيث يشبعه بمركبات محايدة للأحماض أو مضادة للميكروبات.

نزع القناع

ولكن ظلت هناك مشكلة واحدة مع هذا النهج: إذ أن تقشير القناع بعد ذلك قد يؤدي إلى إتلاف سطح العنصر.

لذلك، شرع شياوهانغ صن وتشيانغ تشين من كلية الهندسة الكيميائية والتكنولوجيا في جامعة صن يات صن في قوانغدونغ في تطوير هلام مائي من شأنه التغلب على خطر تلف السطح عن طريق نشر المركبات عبر الخشب ثم إذابتها تدريجيا بمرور الوقت.

قام العلماء بخلط نوعين من البوليمرات مع بيكربونات البوتاسيوم، وهو مركب محايد للأحماض، ونترات الفضة، مما يشكل جسيمات نانوية مضادة للميكروبات تربط البوليمرات لتشكيل هلام.

تمكنوا من إنشاء هلاميات مائية بمستويات مختلفة من قوة الثبات ببساطة عن طريق تعديل كمية نترات الفضة. تحولت الهلاميات التي تحتوي على كمية أقل من الفضة إلى سائل بعد 3-5 أيام، في حين ظلت الهلاميات التي تحتوي على كمية أكبر من الفضة "صلبة ولزجة".

أقل فضة هو أكثر

ثم قام الفريق بلصق الهلاميات المائية بكميات متفاوتة من الفضة على قطع من الخشب المأخوذ من حطام سفينة نانهاي ون التي يبلغ عمرها 800 عام، والتي تم اكتشافها قبالة الساحل الجنوبي للصين.

ووجد الباحثون أن كل هلام قام بتحييد الحمض حتى عمق 1 سم بعد 10 أيام، ولكن الهلام المذيب الذي يحتوي على كمية أقل من الفضة قام بالمهمة بشكل أسرع - بعد يوم واحد فقط.

ووجد الباحثون أيضًا أن القطع الأثرية المعالجة بالهلام السائل حافظت على بنيتها الخلوية بشكل أفضل وكانت أقل هشاشة من تلك المعالجة بالهلام الصلب.

ويقول الباحثون إن الهيدروجيل الجديد يمكن استخدامه للحفاظ على وتقوية الخشب الناتج عن حطام السفن دون التسبب في أضرار إضافية، وهو ما يعزز القدرة على كشف أسرار الماضي.

تم توفير التمويل من قبل مؤسسة العلوم الطبيعية الوطنية في الصين ومؤسسة قوانغدونغ للأبحاث الأساسية والتطبيقية، و الدراسة يمكن العثور عليها في الجمعية الكيميائية الأمريكية (ACS) الكيمياء والهندسة المستدامة 2024.

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