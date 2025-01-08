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عضو البرلمان عن الغوص يتفقد أبحاث حطام السفن

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النائبة المحلية جيسيكا تال تزور جامعة بورنموث وMAST
النائب المحلي جيسيكا توالي تزور MAST

تصادف أن تكون النائبة العمالية عن غرب بورنموث جيسيكا توال غواصة في وقت فراغها، وقد زارت مؤخرًا Maritime Archaeology Sea Trust (ماست) في بول لمعرفة المزيد عن المنظمة وعمل علماء الآثار من جامعة بورنموث.

تأسست منظمة MAST في عام 2011 بهدف "معالجة التفاوت الهائل في الطريقة التي يتم بها حماية تراثنا الثقافي البحري تحت الماء، مقارنة بكيفية احترام التراث الثقافي على الأرض" من خلال المشاريع الأثرية التي تنفذها.

وقعت جامعة بورنموث ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مذكرة تفاهم للعمل معًا في مشاريع مختلفة. وقد شارك الباحثون منذ فترة طويلة في التنقيب عن الآثار والحفاظ على الاكتشافات من حطام السفن التاريخية مثل سفينة إتش إم إس لا يقهر، والتي تمكنوا من توضيحها للبرلمان من خلال مجموعة مختارة من القطع الأثرية المستردة.

وشملت هذه أيضًا ألواح القبر وقذائف الهاون الحجرية من بوربيك. حطام 1250والتي غرقت قبالة سواحل دورست منذ ما يقرب من 800 عام في عهد هنري الثالث، والمنحوتات من السفينة الهولندية التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر والمعروفة باسم حطام قناة سواش.

غواص مع شاهد القبر
غواص يحمل لوح قبر على شكل صليب برأس عجلة (جامعة بورنموث)

ومن المقرر أن يتم عرض العديد من هذه القطع الأثرية للعامة في متحف بول عندما يعاد افتتاحه هذا الربيع، بعد عملية تجديد كبرى تتضمن إضافة ثلاث صالات عرض بحرية جديدة.

"تمتلك بريطانيا أغنى تراث ثقافي تحت الماء في العالم، وهو يعاني من نقص التمويل في المملكة المتحدة، وهو معرض لخطر التآكل الطبيعي والتحلل"، كما قال. جامعة بورنموث يقول عالم الآثار البحرية البروفيسور ديف بارهام، الذي قاد زيارة النائب البرلماني: "إن ما نقوم به هو إنقاذ هذه المواد للحفاظ عليها وعرضها على الجمهور واستخدامها لتثقيف الناس حول ماضينا".

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لـ MAST جيسيكا بيري، ومسؤول الغوص والآثار البحرية في بورنموث توم كوزينز، ونائبة المستشار البروفيسور أليسون هونور وموظفي الجامعة والطلاب. وناقشت المجموعة أهمية تعليم الآثار البحرية واستمرار تمويل مشاريع التنقيب.

الغواصة الماهرة جيسيكا توالي في بول هذا الصيف
جيسيكا تال تغوص في دورست الصيف الماضي

"لقد كان من المذهل القدوم إلى MAST اليوم ورؤية العمل الذي يقوم به فريق جامعة بورنموث لرفع مستوى الوعي بتراث المنطقة وتقديم المهارات التقنية التي نعتبر روادًا عالميين فيها - وإحياء بعض الأشياء التي نجدها، حتى هنا في ميناء بول،" قالت تال بعد زيارتها.

تغوص جيسيكا تال مع المصور تحت الماء ومحاضر جامعة بورنموث سعيد راشد تحت رصيف سواناج الصيف الماضي.
غاص توال مع المصور تحت الماء ومحاضر جامعة بورنموث سعيد رشيد في سواناج الصيف الماضي

وكان توال من النشطاء في مجال الحملات ضد إلقاء مياه الصرف الصحي في المياه الساحلية، حيث كان يشعر بالقلق إزاء الآثار المترتبة على ذلك على الصحة البشرية وتأثيره على التنوع البيولوجي الطبيعي. 

أيضا على ديفرنيت: استكشاف حطام السفينة التي لا تقهر, لا يقهر مع الأصلي 3, المصرفيون المحتالون يدفعون ثمن التنقيب الذي لا يقهر, الشهرة أخيرًا: حل لغز حطام بول, تم العثور على حطام عمره 750 عامًا قبالة دورست - الأخشاب وكل شيء

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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:00 زعانف بدون استخدام اليدين
02:10 اترك الحلقات
03:34 الذراعين والساقين
04:56 سكوبا.كوم
05:56 القناع والقواعد
06:55 انظر إلى BP/W
07:56 مفاصل إضافية
09:20 أختام البرد
10:05 اختبار الغوص
11:19 ملصقات التروس
12:22 سحابات الشمع
13:41 حلقات O سهلة
14:34 أداة تثبيت البراغي اليدوية
15:21 ارتداء الجوارب
16:07 سلسلة ديزي

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xQzNEQjU3NzFFNzQ1M0Q0

نصائح وحيل مفيدة للغوص #غوص_الغوص #حيل

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@HelgiRu #askmark هل جميع منظمات DIN متشابهة؟ أخبرني أحد أصحاب متاجر الغوص أن منظمات DIN الأوروبية والأمريكية مختلفة.

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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