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غواصون يخططون لبيع 448 قطعة أثرية قديمة

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كنوز خليج أبو قير (وزارة الداخلية)
كنوز خليج أبو قير (وزارة الداخلية)

ذكرت تقارير أن غواصين اثنين، يعتقد أنهما مصريان، قاما بجمع عدد كبير من الكنوز اليونانية والرومانية بطريقة غير قانونية في خليج أبو قير في مصر على البحر الأبيض المتوسط، قبل أن يتم القبض عليهما واستعادة ما وجداه.

وبحسب وزارة الداخلية المصرية، فإن الغنائم التي عثر عليها الغواصون تضمنت ما لا يقل عن 448 قطعة أثرية، من بينها 305 عملات معدنية، و53 تمثالا سليما وثلاثة رؤوس، و20 قطعة برونزية، و14 كأسا برونزية، و41 فأسا، و12 رمحاً. وتعود جميع القطع الأثرية إلى العصر القديم، بين حوالي 500 قبل الميلاد و400 بعد الميلاد.

وأظهرت صور العناصر التي تم استخراجها من مياه البحر أنها كانت مؤكسدة بشدة.

تمثال صغير تم انتشاله من قبل الغواصين (وزارة الداخلية)
أحد التماثيل (وزارة الداخلية)

ووصفت وزارة الداخلية أحد الغواصين بأنه لديه سجل إجرامي بالفعل، وذكرت أن الثنائي اعترفا بنيتهما الاتجار في العناصر. وقالت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية"، دون تقديم أي تفاصيل، على الرغم من أن التعليقات على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي بدت تعكس مستوى عالٍ من التعاطف في مصر تجاه الغواصين لما اعتبر مبادرتهم.

تماثيل وفؤوس وسكاكين وعملات مستطيلة (وزارة الداخلية)
تماثيل وفؤوس وسكاكين وعملات مستطيلة (وزارة الداخلية)

يقع خليج أبو قير بالقرب من مدينة الإسكندرية، وكان لعقود من الزمن موضوعًا لحفريات أثرية واسعة النطاق قادها الغواص الفرنسي فرانك جوديو من المعهد الأوروبي للآثار تحت الماء (IEASM) بالتعاون مع مصر المجلس الأعلى للآثار

كان جوديو قد وضع لنفسه في البداية مهمة تحديد جميع المواقع الأثرية المحتملة في الجزء الغربي من دلتا النيل، وهي منطقة تغطي حوالي 110 كيلومتر مربع بدون أي معالم يمكن الرجوع إليها، وكميات كبيرة من الطمي تخفي البقايا وتقلل من الرؤية تحت الماء.

نجح فريقه في اكتشاف مدينة ثونيس-هيراكليون على بعد 7 كيلومترات من الشاطئ في عام 2000، ثم انتقل إلى الكشف عن المدن الغارقة كانوبس ومنوثيس وميناء الإسكندرية والعمل عليها. ويواصل الغواصون الأثريون التنقيب عن حطام السفن والمعابد والميناء المكتشفة حديثًا في خليج أبو قير. 

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
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الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

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