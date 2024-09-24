اكتشافات غواص في ميناء قلعة البحر الأسود

كانت أمفورات من العصور القديمة المتأخرة ومرساة بيزنطية وسكين معركة حديدية من بين الاكتشافات التي تم التوصل إليها خلال رحلة أثرية تحت الماء مؤخرًا في الجزء الغربي من خليج سوزوبول على ساحل البحر الأسود في بلغاريا.

تم إجراء الرحلة الاستكشافية في النصف الأول من شهر سبتمبر من قبل غواصين أثريين من المتحف التاريخي الوطني بقيادة البروفيسور إيفان هريستوفاس، في الجزء الأخير من دراسات منطقة ميناء قلعة خريسوسوتيرا والتي بدأت في عام 2014.

تم تكليف فريق مكون من خمسة غواصين بالعمل في أربع مناطق، وفحص منطقة تغطي حوالي 70,000 ألف متر مربع في المياه الجنوبية والجنوبية الغربية لشبه جزيرة كريسوسوتيرا.

خليج سوزوبول، موقع قلعة وميناء كريسوسوتيرا القديم (متحف التاريخ الإقليمي في بورغاس)

وقد عثروا على أمفورات كاملة ومجزأة وأواني خزفية أخرى بتصميمات متنوعة يعود تاريخها إلى القرنين الخامس والسابع الميلادي، إما مستلقية على قاع البحر أو مدفونة جزئياً في الرمال، على أعماق تتراوح بين 5 و7 أمتار.

كما اكتشفوا أيضًا مرساة حديدية بيزنطية كانت بمثابة مؤشر مفيد لموقع يستخدم لرسو السفن.

كما تم العثور على بقايا أقل قدماً، بما في ذلك أمفورات من القرنين العاشر والثالث عشر، وأواني خزفية من القرنين السابع عشر والثامن عشر، وسكين معركة حديدية من أواخر العصور الوسطى. وقيل إن جميع الاكتشافات تشير إلى أنشطة تفريغ البضائع المزدحمة في ما كان يُعتقد ذات يوم أنه جزء هادئ من خليج سوزوبول.

أمفورة سليمة (متحف التاريخ الإقليمي في بورغاس)

تغطي قلعة كريسوسوتيرا الواسعة مساحة قدرها 80 هكتارًا في شبه الجزيرة وتشمل الجدران والأبراج وأكثر من 30 مبنى.

وقد تم الإشارة إلى منطقة الميناء القديمة في الوثائق التاريخية، ويُعتقد الآن أن هذه المنطقة من المرجح أن تكون تقع على الجانب الجنوبي الغربي المحمي من شبه الجزيرة.

تم تمويل الرحلة من قبل وزارة الثقافة و المتحف التاريخي الوطنيوسيتم عرض القطع الأثرية الأكثر قيمة في معرض مؤقت بالمتحف في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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