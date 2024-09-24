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اكتشافات غواص في ميناء قلعة البحر الأسود

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استرجاع أمفورا رومانية (متحف التاريخ الإقليمي في بورغاس)
استرجاع أمفورا رومانية (متحف التاريخ الإقليمي في بورغاس)

كانت أمفورات من العصور القديمة المتأخرة ومرساة بيزنطية وسكين معركة حديدية من بين الاكتشافات التي تم التوصل إليها خلال رحلة أثرية تحت الماء مؤخرًا في الجزء الغربي من خليج سوزوبول على ساحل البحر الأسود في بلغاريا.

تم إجراء الرحلة الاستكشافية في النصف الأول من شهر سبتمبر من قبل غواصين أثريين من المتحف التاريخي الوطني بقيادة البروفيسور إيفان هريستوفاس، في الجزء الأخير من دراسات منطقة ميناء قلعة خريسوسوتيرا والتي بدأت في عام 2014.

تم تكليف فريق مكون من خمسة غواصين بالعمل في أربع مناطق، وفحص منطقة تغطي حوالي 70,000 ألف متر مربع في المياه الجنوبية والجنوبية الغربية لشبه جزيرة كريسوسوتيرا. 

خليج سوزوبول، موقع قلعة وميناء كريسوسوتيرا القديم (متحف التاريخ الإقليمي في بورغاس)
خليج سوزوبول، موقع قلعة وميناء كريسوسوتيرا القديم (متحف التاريخ الإقليمي في بورغاس)

وقد عثروا على أمفورات كاملة ومجزأة وأواني خزفية أخرى بتصميمات متنوعة يعود تاريخها إلى القرنين الخامس والسابع الميلادي، إما مستلقية على قاع البحر أو مدفونة جزئياً في الرمال، على أعماق تتراوح بين 5 و7 أمتار. 

كما اكتشفوا أيضًا مرساة حديدية بيزنطية كانت بمثابة مؤشر مفيد لموقع يستخدم لرسو السفن.

كما تم العثور على بقايا أقل قدماً، بما في ذلك أمفورات من القرنين العاشر والثالث عشر، وأواني خزفية من القرنين السابع عشر والثامن عشر، وسكين معركة حديدية من أواخر العصور الوسطى. وقيل إن جميع الاكتشافات تشير إلى أنشطة تفريغ البضائع المزدحمة في ما كان يُعتقد ذات يوم أنه جزء هادئ من خليج سوزوبول. 

أمفورة سليمة (متحف التاريخ الإقليمي في بورغاس)
أمفورة سليمة (متحف التاريخ الإقليمي في بورغاس)

تغطي قلعة كريسوسوتيرا الواسعة مساحة قدرها 80 هكتارًا في شبه الجزيرة وتشمل الجدران والأبراج وأكثر من 30 مبنى.

وقد تم الإشارة إلى منطقة الميناء القديمة في الوثائق التاريخية، ويُعتقد الآن أن هذه المنطقة من المرجح أن تكون تقع على الجانب الجنوبي الغربي المحمي من شبه الجزيرة.

تم تمويل الرحلة من قبل وزارة الثقافة و المتحف التاريخي الوطنيوسيتم عرض القطع الأثرية الأكثر قيمة في معرض مؤقت بالمتحف في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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