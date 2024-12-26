العثور على 10,000 آلاف قطعة سيراميك في حطام سفينة قديمة في البحر الأبيض المتوسط

تم العثور على حطام سفينة تجارية عمرها 1,500 عام تحتوي على حوالي 10,000 آلاف من الأطباق والأطباق والأوعية الخزفية على عمق 43 مترًا قبالة ساحل آيواليك في تركيا.

تم اكتشاف الحطام، الذي يعد جزءا من ما يعرف بمشروع جرد حطام السفن التركية: التراث الأزرق، في بحر إيجه على بعد حوالي 4 كيلومترات قبالة مقاطعة باليكسير في شمال غرب البلاد.

يُعتقد أن تاريخ السفينة يعود إلى أواخر القرن الخامس الميلادي، وقد وُصفت بأنها أكبر "حطام سفينة صفيحية" تم العثور عليه على الإطلاق في البحر الأبيض المتوسط. ويعتقد الباحثون أنها كانت تبحر من شمال إفريقيا أو قبرص باتجاه القسطنطينية (إسطنبول لاحقًا) عندما غرقت في عاصفة، ويقال إن موقعها في البحر المفتوح ساعد في الحفاظ عليها على مر القرون.

بعض القطع الأثرية الخزفية التي يبلغ عددها 10,000 قطعة على حطام السفينة (SUDEMER)

يبلغ طول الحطام حوالي 15 مترًا وعرضه 9 أمتار، وقد اكتشفه مركز التراث الثقافي تحت الماء والتاريخ البحري بجامعة دوكوز إيلول وقام بالتحقيق فيه (سوديمير) تحت إشراف نائب مديرها، الأستاذة المساعدة الدكتورة نيلهان كيزيلداج. وقد استخدموا في البداية مركبة تحت الماء ذاتية التشغيل للتحقيق في شذوذ مسح السونار قبل المتابعة مع فريق الغوص.

وقد عُثر على الفخاريات متجمعة مع بعضها البعض، مقسمة في كثير من الأحيان إلى مجموعات من 15 إلى 20 قطعة. وكانت السفينة تحمل أيضًا عددًا صغيرًا من الجرار، وهي أوعية التخزين التي يتوقع علماء الآثار البحرية عادةً أن تكون الشحنة الرئيسية على متن سفن التجارة المبكرة في البحر الأبيض المتوسط.

كان من المعروف أن السيراميك المنتج في شمال إفريقيا ومصر وسوريا كان يُنقل للتجارة إلى الأناضول (تركيا الآسيوية) أو اليونان أو إيطاليا، ولكن يُقال إن حطام السفينة يوفر بعضًا من أول الأدلة الواضحة تحت الماء لمثل هذه التجارة. 10,000 هو عدد العناصر المقدرة من تلك المرئية على الحطام، كما كشفت عنه الدراسات التصويرية.

تعقب الروبوت من السفينة الأم في المراحل المبكرة (SUDEMER)

وقال هارون أوزداس مدير شركة سوديمير: "هناك ما لا يقل عن خمسة أو ستة أنواع مختلفة من الألواح بين الشحنة". وأضاف: "خلال 30 عامًا من البحث تحت الماء في المياه التركية، كان العثور على مثل هذه الثروة مصدر سعادة كبيرة بالنسبة لنا.

واختتم أوزداس حديثه قائلاً: "إن هذه الحطام له أهمية كبيرة، خاصة أنه ظل سليماً ومحفوظاً في حالته الأصلية. إن تنوع وكمية القطع الأثرية الموجودة هنا تمثل مجموعة مهمة". ويرى أوزداس أن الشحنة تستحق إنشاء متحف مخصص لعرضها.

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