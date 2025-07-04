أندي توربيت يقفز بالمظلات في مهرجان الغوص

مغامر ومستكشف و عرض GO Divingمن المقرر أن يقوم آندي توربيت، بطل برنامج "MC" الذي لا يقهر، بالقفز من ارتفاع حوالي 1,500 متر بالمظلة في Spring Lakes للمشاركة في مهرجان الغوص BSAC في 12 يوليو.

سيقفز بمعدات الغوص الكاملة ليضرب الماء وينفذ ما يُعتقد أنه أول قفزة ترفيهية (غير عسكرية) من القفز بالمظلات إلى الغوص في المملكة المتحدة.

بعد الوصول إلى الماء والغوص، سوف يسبح آندي تحت الماء ليظهر على السطح على الشاطئ بجانب الحشود.

آندي هو لاعب قفز بالمظلات ذو خبرة

آندي ممثلٌ متفرغٌ للأكشن، ومستكشفٌ تحت الماء، ومدربٌ للقفز المظلي، ومقدمٌ برامج تلفزيونية. وهو أيضًا سفيرٌ لـ BSAC.

وسوف ينضم إليه في الهواء، ثم تحت الماء، آلي ميلن، وهو وافد جديد نسبيا إلى عالم الغوص ولكنه من الطراز العالمي ويمارس رياضة القفز بالمظلات بدوام كامل ويحمل مؤهل فاحص مدرب القفز بالمظلات البريطاني بالإضافة إلى العديد من الأرقام القياسية العالمية والأوروبية والوطنية في القفز بالمظلات وينظم مشاريع لأمثال ريد بول.

على الأرض، سيتولى تنسيق القفزة دان "بادجر" جريفثس، مدرب القفز بالمظلات ومؤدي الحركات الخطيرة.

غالبًا ما يغوص آندي في CCR أثناء الاستكشاف

سيُقام مهرجان سكوب آند سنورك في بحيرة سبرينغ ليكس الغربية في لونغ إيتون، نوتنغهامشاير، ليوم حافل بالأنشطة، داخل الماء وخارجه. يُنظم هذا الحدث فريق التدريب الإقليمي في BSAC East Midlands ودايفرزتايم، وسيُتيح جلسات تجربة الغوص والغطس السطحي، بالإضافة إلى فرصة لتجربة أجهزة إعادة التنفس.

سيبلغ سعر الدخول 20 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد، أو 5 جنيهات إسترلينية فقط للمشاركين دون موعد مسبق (توجد رسوم منفصلة للحجز في فعاليات المحاولة والغوص السطحي).

تذاكر الدخول متاحة هنا.

الصورة المرفقة حقوق النشر: آندي توربيت