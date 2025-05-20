أطلقت AMTECS برنامج العضوية العالمي الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية

أطلقت شركة AMTECS برنامج عضوية الغوص العالمي والتي تهدف إلى دعم المبادرات البيئية وجهود إعادة التدوير، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأوضحت شانتيل نيومان من AMTECS: "إن إنشاء عضوية غوص عالمية هو أكثر من مجرد تقديم خدمة - إنه يتعلق ببناء مجتمع وتعزيز اتصال أعمق مع المحيط".

تبلغ قيمة العضوية 6.99 دولارًا شهريًا - أو 75 دولارًا سنويًا - وستحصل مقابل إنفاقك على أحدث الأخبار عبر الرسائل الإخبارية الشهرية، وخصومات خاصة على الأحداث ومنتجات الشركاء، والوصول المبكر إلى مشاريع الحفاظ على البيئة وفرص التطوع، والوصول إلى التدريب والندوات عبر الإنترنت، والتواصل والفرص التعليمية، وأكثر من ذلك بكثير.

وتابعت شانتيل: "عندما تنضم إلى عضويتنا المميزة، فأنت لا تشترك فقط في الحصول على امتيازات حصرية؛ بل إنك تحدث تأثيرًا ملموسًا على بيئتنا وتدعم الجيل القادم من الغواصين.

"تساعد هذه العضوية المبادرات البيئية مثل زراعة الأشجار، واستعادة الحياة البحرية - مثل المرجان، وأعشاب البحر، والأعشاب البحرية - بالإضافة إلى إعادة تدوير بدلات الغوص، والمشاركة المجتمعية من خلال تنظيف الشواطئ، والمنح الدراسية للغواصين الطموحين، وبرامج إعادة تدوير المعدات."