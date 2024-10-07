أسبوع التكنولوجيا الشامل في البحر الأحمر

كل النجوم Liveaboards تعتزم شركة سكوبا سين تنظيم أسبوع تقني متخصص على متن سفينتها الفاخرة في البحر الأحمر في مارس 2025، والذي سيضم غالبية الغطسات في نطاق عمق 45 مترًا إلى 60 مترًا.

تشمل مواقع الغوص في الرحلة حطام السفينتين عايدة ونوميديا ​​في جزر الأخوين، ووادي توماس في مضيق تيران، ووادي إيل جاردن في رأس محمد، وحطام السفينة روزالي مولر بالقرب من جزيرة جوبال.

بالإضافة إلى الغطسات التي تتراوح بين 45-55 مترًا (للغواصين ذوي المدى الطويل) وحتى 60 مترًا (للغواصين ذوي المعدلات الطبيعية)، سيكون هناك أيضًا بعض الغطسات الطويلة حتى 30 مترًا (على بعض حطام السفن الكلاسيكية في البحر الأحمر، مثل Thistlegorm وتلك الموجودة في شعاب أبو نحاس)، بالإضافة إلى غطستين أو ثلاث غطسات ليلية (حسب حركة القارب وأماكن الرسو طوال الليل). ملاحظة: يعتمد مسار الرحلة على الطقس وقد تختلف المواقع الدقيقة.

أحمد فاضل يقود أسبوع التكنولوجيا في مشهد All Star Scuba

التكوين الموصى به لهذا الأسبوع هو مجموعة مزدوجة من مرحلة واحدة أو مرحلتين مع هواء غاز خلفي أو مزيج ثلاثي من الأكسجين، ومراحل بها 50% و60% أو 80% من الأكسجين. كما يُرحب بالغواصين الذين يستخدمون أجهزة إعادة التنفس على متن السفينة. تبلغ تكلفة الجير 2 دولارًا للكيلوغرام.

سيتولى إدارة أسبوع التكنولوجيا مدير دورة SDI ومدرب TDI Advanced Trimix أحمد فاضل. يمارس أحمد الغوص منذ عام 1993 ويعمل على متن قوارب الغوص منذ عام 2000. وهو مؤلف كتاب دليل الغوص في جنوب البحر الأحمر، ولديه ثروة من المعرفة حول الغوص في مصر بشكل عام، والغوص التقني.

تعتبر سفينة All Star Scuba Scene سفينة فاخرة للغوص تعمل في البحر الأحمر منذ عام 2023، وقد حظيت بإشادة واسعة النطاق بفضل مرافقها وطاقمها وطعامها. يمكن لمنصة الغوص الفسيحة استيعاب ما يصل إلى 22 غواصًا تقنيًا بكل المعدات، أو 28 غواصًا ترفيهيًا.

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يوجد قاربان مطاطيان قويان وواسعان، ويمكن لكل منهما أن يستوعب ما يصل إلى ثمانية غواصين تقنيين مع منصاتهم. كما تم تجهيز Scuba Scene بجميع أدوات المزج، بما في ذلك مضخة التعزيز وأجهزة تحليل المزيج.

تبلغ تكلفة أسبوع North and Brothers Tech الخاص هذا، والذي يستمر من 17 إلى 24 مارس 2025، 1,232 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد، ويشمل ذلك الإقامة والوجبات والغوص والنقل المحلي في يوم الوصول والنزول. ولا يشمل ضريبة القيمة المضافة (125 دولارًا أمريكيًا) والبيرة/النبيذ وتعليمات الغوص والإكراميات وتأمين الغوص (مطلوب).

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