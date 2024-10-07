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أسبوع التكنولوجيا الشامل في البحر الأحمر

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اسبوع التكنولوجيا

كل النجوم Liveaboards تعتزم شركة سكوبا سين تنظيم أسبوع تقني متخصص على متن سفينتها الفاخرة في البحر الأحمر في مارس 2025، والذي سيضم غالبية الغطسات في نطاق عمق 45 مترًا إلى 60 مترًا.

تشمل مواقع الغوص في الرحلة حطام السفينتين عايدة ونوميديا ​​في جزر الأخوين، ووادي توماس في مضيق تيران، ووادي إيل جاردن في رأس محمد، وحطام السفينة روزالي مولر بالقرب من جزيرة جوبال.

بالإضافة إلى الغطسات التي تتراوح بين 45-55 مترًا (للغواصين ذوي المدى الطويل) وحتى 60 مترًا (للغواصين ذوي المعدلات الطبيعية)، سيكون هناك أيضًا بعض الغطسات الطويلة حتى 30 مترًا (على بعض حطام السفن الكلاسيكية في البحر الأحمر، مثل Thistlegorm وتلك الموجودة في شعاب أبو نحاس)، بالإضافة إلى غطستين أو ثلاث غطسات ليلية (حسب حركة القارب وأماكن الرسو طوال الليل). ملاحظة: يعتمد مسار الرحلة على الطقس وقد تختلف المواقع الدقيقة.

اسبوع التكنولوجيا
أحمد فاضل يقود أسبوع التكنولوجيا في مشهد All Star Scuba

التكوين الموصى به لهذا الأسبوع هو مجموعة مزدوجة من مرحلة واحدة أو مرحلتين مع هواء غاز خلفي أو مزيج ثلاثي من الأكسجين، ومراحل بها 50% و60% أو 80% من الأكسجين. كما يُرحب بالغواصين الذين يستخدمون أجهزة إعادة التنفس على متن السفينة. تبلغ تكلفة الجير 2 دولارًا للكيلوغرام.

سيتولى إدارة أسبوع التكنولوجيا مدير دورة SDI ومدرب TDI Advanced Trimix أحمد فاضل. يمارس أحمد الغوص منذ عام 1993 ويعمل على متن قوارب الغوص منذ عام 2000. وهو مؤلف كتاب دليل الغوص في جنوب البحر الأحمر، ولديه ثروة من المعرفة حول الغوص في مصر بشكل عام، والغوص التقني.

تعتبر سفينة All Star Scuba Scene سفينة فاخرة للغوص تعمل في البحر الأحمر منذ عام 2023، وقد حظيت بإشادة واسعة النطاق بفضل مرافقها وطاقمها وطعامها. يمكن لمنصة الغوص الفسيحة استيعاب ما يصل إلى 22 غواصًا تقنيًا بكل المعدات، أو 28 غواصًا ترفيهيًا.

اسبوع التكنولوجيا
التسكع مع أسماك القرش المطرقة في البحر الأحمر

يوجد قاربان مطاطيان قويان وواسعان، ويمكن لكل منهما أن يستوعب ما يصل إلى ثمانية غواصين تقنيين مع منصاتهم. كما تم تجهيز Scuba Scene بجميع أدوات المزج، بما في ذلك مضخة التعزيز وأجهزة تحليل المزيج.

تبلغ تكلفة أسبوع North and Brothers Tech الخاص هذا، والذي يستمر من 17 إلى 24 مارس 2025، 1,232 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد، ويشمل ذلك الإقامة والوجبات والغوص والنقل المحلي في يوم الوصول والنزول. ولا يشمل ضريبة القيمة المضافة (125 دولارًا أمريكيًا) والبيرة/النبيذ وتعليمات الغوص والإكراميات وتأمين الغوص (مطلوب).

اتصال: معلومات عنا لمزيد من المعلومات، أو قم بزيارة موقع الكتروني لتأكيد مكانك في هذه الرحلة.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@adefrutos63
#askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟
#الغوص #الغوص #الغوص
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-------------------------------------------------- ---------------------------------
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تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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