أضافت شركة All Star Scuba Scene مركب غاني إلى أسطولها في البحر الأحمر

المشهود مشهد غوص كل النجوم انضمت سفينة شقيقة إلى أسطول الغوص المباشر في البحر الأحمر المصري، حيث وردت أنباء تفيد بأن السفينة Ghani أصبحت جزءًا من الأسطول، وستخضع الآن لعدة أشهر من التجديدات لضمان استيفائها لمتطلبات السلامة الصارمة والجودة التي تشتهر بها Scuba Scene.

منذ أن بدأت سفينة All Star Scuba Scene عملياتها قبل بضع سنوات، احتلت باستمرار مرتبة بين أفضل السفن السياحية في مصر، وهي سفينة رائعة للغاية - مع طاقم من الطراز الأول - لدرجة أنها تتنافس بشكل جيد مع السفن السياحية الفاخرة في أجزاء أخرى من العالم.

وتهدف سفينة "غاني" إلى تكرار نفس الجودة والسلامة والخدمة، ولكن بسعر أقل قليلاً لجعل تجربة الغوص في البحر الأحمر متاحة لعدد أكبر من الناس.