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غواص يحطم الرقم القياسي بأسبوع واحد

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بدأت كوروندا داوسون رحلتها في القارة القطبية الجنوبية (رحلات أورورا)
بدأت كوروندا داوسون رحلتها في القارة القطبية الجنوبية (رحلات أورورا)

تم تحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية المتعلقة بالغوص من قبل الغواص كوروندا "هودا براون" داوسون، وهو معالج مهني من ممفيس بولاية تينيسي.

وقد تم التأكيد على أنها غاصت في جميع قارات العالم السبع في أقل من 12 يومًا - 11 يومًا و19 ساعة و23 دقيقة على وجه التحديد - محطمة الرقم القياسي السابق بأكثر من أسبوع.

هذا الرقم القياسي، الذي تم تسجيله في ديسمبر الماضي كما ورد في ديفرنتاستغرقت رحلةٌ مع زميله الأمريكي بارينغتون سكوت، والتي تبدو الآن وكأنها رحلةٌ مُريحة، 19 يومًا و19 ساعة و40 دقيقة. مع ذلك، فإنّ التناوب بين السفر لمسافات طويلة والغوص يتطلب حتمًا وقتًا طويلًا في انتظار انتهاء فترات حظر الطيران، بالإضافة إلى مواعيد ربط الرحلات، فضلًا عن مدة الرحلات نفسها. 

بدأت داوسون رحلتها من أقصى الجنوب في خليج ويلرز، أنتاركتيكا، عندما غطست آخر مرة في رحلتها هناك في الأول من أبريل. كان من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الماء، لكن مع توجهها شمالًا نحو أمريكا الجنوبية بأسرع ما يمكن، اضطرت لمواجهة أمطار غزيرة في البرازيل - مع أن غطستها قبالة ريو دي جانيرو كانت الأطول في مسيرتها، إذ استغرقت 1 دقيقة. 

"الشجاعة والنعمة والالتزام" - الغواصة كوروندا داوسون
"الشجاعة والنعمة والالتزام" - كوروندا داوسون

ومن هنا، أخذتها رحلتها السريعة التي امتدت لمسافة 44,500 كيلومتر عبر المحيط الأطلسي إلى حافة أوروبا للقيام باستكشاف سريع تحت الماء قبالة سواحل البرتغال، تلا ذلك قفزة قصيرة إلى شمال أفريقيا على شكل مدينة طنجة المغربية. 

ولم يكن هناك وقت لتجربة أفضل ما في الغوص الآسيوي لأن تلك القارة كان يجب أن تكون ممثلة بمركز السفر دبي، وكانت أقصر غوصة لها هناك في 27 دقيقة.

ثم عبرت المحيط الهندي إلى سيدني لتمثل مرحلة أوقيانوسيا من الرحلة، وانتهت على الجانب الآخر من المحيط الهادئ للقيام بغوص احتفالي لمدة نصف ساعة في أمريكا الشمالية في جزيرة كاتالينا قبالة كاليفورنيا مع ابنتيها في 13 أبريل.

التعرض للطبيعة

وقد تم التصديق على السجل من قبل غينيس للأرقام القياسية، والتي أعلنت أن "رحلة الغوص التي خاضتها كوروندا لا تتعلق فقط بالإنجاز الشخصي - إنها دعوة لتقديم استكشاف المحيط للأشخاص من المجتمعات الحضرية ذات التعرض المحدود للطبيعة". 

لقد مارست داوسون الغوص لأكثر من عشر سنوات، وقبل الرحلة ادعت أنها أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تغوص في جميع محيطات العالم الخمسة. 

قالت داوسون عن إنجازها في التجوال حول العالم: "أموال محدودة، لا مرافق، لا طائرات خاصة - فقط إصرار وشجاعة والتزام لا يتزعزع لإكمال ما بدأته". "انطلقتُ بمفردي، حاملةً معدات الغوص عبر تضاريس وعرة..."

"إلى مجتمع الغوص الذي رحب بي وأرشدني ودعمني عبر القارات، أشكركم على كونكم مرشدين ومرشدين."

أعرب بارينغتون سكوت، حامل الرقم القياسي السابق، وهو أمريكي من أصل أفريقي أيضًا، عن أمله في إلهام الآخرين "وخاصةً في المجتمع الأسود لاحتضان الرياضات المائية والمغامرة". وقال إنه ملتزم بتعزيز التنوع في قطاع الغوص، حيث لا يشكل الأمريكيون من أصل أفريقي سوى 5-8% من القوى العاملة.

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@جاكتارين
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أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
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أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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