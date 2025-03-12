توسعت شركة Aggressor Signature Lodges إلى تايلاند

انغمس في عجائب تايلاند، ووفر 25% عند حجز إقامتك في نزل Aggressor Signature - شيانغ ماي، تايلاندأحدث نزل فاخر من Aggressor Adventures.

سيستمتع الضيوف بالهدوء والجمال الطبيعي والثقافة الساحرة لمقاطعة شيانغ ماي في فندق Aggressor's Thailand Signature Lodge الفاخر، والمقرر افتتاحه في الأول من نوفمبر 1.

الزيارات إلى تايلاند هي ومن المتوقع أن تزيد بشكل كبير هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى شعبية المسلسل الدرامي The White Lotus الذي تنتجه HBO، والذي تم تصوير موسمه الثالث في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

من خلال حجز مغامرة Aggressor، يمكن لما يصل إلى 16 ضيفًا استكشاف الثقافة التايلاندية والاستمتاع بوسائل الراحة والخدمة ذات الخمس نجوم. العقار الهادئ الذي تبلغ مساحته خمسة أفدنة تشمل قاعة استقبال رئيسية، وخيمة طعام، ومنطقة ترفيهية، وثمانية أجنحة فاخرة مكيفة من نوع هيل تريب شاليهاتمسبح وحدائق خلابة. يحتوي كل شاليه شبه خارجي على سرير كبير أو سريرين مفردين، وحمامين خاصين، وسريري سبا على الشرفة، وأثاث تايلاندي جميل.

فيلا شيانغ ماي

تبدأ رحلاتنا الممتدة لسبع ليالٍ، من السبت إلى السبت، كل يوم بفطور شهي يُهيئكم لمجموعة من الأنشطة. من بينها، ستزورون محمية محلية للأفيال، حيث يمكنكم المشي وإطعام هذه المخلوقات الرائعة والاستحمام واللعب معها في بيئتها الطبيعية. ستكشف حديقة ومتحف قريبان، مبنيان بشكل طبيعي، عن كيفية صنع السكان المحليين لمنتجات ورقية عالمية مشهورة من ألياف فضلات الأفيال. يقدم موقع Aggressor الإلكتروني الآن... صفحة خط سير الرحلة الجديدة مع وصف مفصل وفيديو لأنشطة كل يوم.

سوف يستكشف مراقبو الطيور مسار أنجكا الطبيعي، الذي يمتد ممشى خشبي مرتفع عبر غابة مطيرة تعد موطنًا لأنواع مثل طائر الشمس ذو الذيل الأخضر، والحجل ذو الحلق الأحمر، وذبابة الحاجب الثلجي وغيرها الكثير.

ستستكشف معبد وات أومونج، وهو مجمع معبدي هادئ يبلغ عمره 700 عام ويقع قبالة الجبال، ويشتهر بسلسلة من الأنفاق المبطنة بالفن وأبراج على شكل جرس، تسمى "شيدي".

يعد النادي المكان المثالي للاسترخاء بعد يوم من المغامرة

تشمل المحطات الأخرى بوابة تا فاي، وهو مدخل قديم إلى شيانغ ماي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر للمدينة المسورة.th قرية دوي بوي مونغ، وهي قرية تقع على قمة تل داخل حديقة وطنية خصبة وتضم أفراد قبيلة همونغ؛ وفا تشور، التي نحتت الأنهار والرياح والأمطار منحدراتها الشاهقة على مدى آلاف السنين، ويشار إليها أحيانًا باسم نسخة أصغر من جراند كانيون.

يسري الخصم التمهيدي بنسبة 25%، المتاح من 30 يناير 2025 إلى 31 مارس 2025، على الإقامات التي تستمر لمدة أسبوع بين 1 نوفمبر 2025 و3 يناير 2026.