أصدر واين بي براون، مؤسس شركة Aggressor Adventures، كتابه الأول

أعلن رجل الأعمال الناجح للغاية واين بي براون عن إصدار كتابه الأول، من الفقر إلى الثراء: كيف أعرف النجاح في العمل والحياةيقدم الكتاب نصائح عملية في مجال الأعمال وحكايات شخصية من مسيرة المؤلف المهنية كطبيب سابق في القوات الجوية ومالك امتياز تاكو بيل في عدة مواقع، إلى مشروعه الحالي كمالك/مدير تنفيذي لشركة مغامرات المعتدي، أحد المزودين الرائدين عالميًا لخدمات تأجير اليخوت الفاخرة من فئة الخمس نجوم للغوص، والرحلات النهرية، والمنتجعات العائمة والنزل المميزة.

لا يزال واين بي براون غواصًا متحمسًا ومصورًا تحت الماء

عن الكتاب

مقتطف من المقدمة: "يعد هذا الكتاب سردًا شخصيًا للغاية لكيفية تعريفي للنجاح، وما يحفزني على النجاح، ولماذا. وبقدر ما أتمنى أن يكون دليلًا خطوة بخطوة للنجاح المؤكد، فهو ليس كذلك. بدلاً من ذلك، فهو عبارة عن مجموعة من المقالات التي آمل أن توفر نظرة ثاقبة حول كيفية تراكم القرارات التي اتخذتها في حياتي الشخصية وحياتي المهنية لما أسميه الإثراء. لا أتخيلك تقرأ هذا الكتاب في جلسة واحدة. آمل أن تحتفظ به على مكتبك وتصل إليه عندما يكون لديك بضع دقائق إضافية، وقد تحتاج إلى منظور جديد أو ربما بعض التشجيع."

من الفقر إلى الثراء: كيف أعرف النجاح في العمل والحياة

الكتاب مكون من 210 صفحة من الفقر إلى الثراء: كيف أعرف النجاح في العمل والحياةيتضمن رابط رمز الاستجابة السريعة (QR code) إلى قسم المكافأة، والذي يتضمن صورًا ومقاطع فيديو ومقابلات مع المؤلف واين بي براون.

ستتوفر الكتب ذات الغلاف المقوى الموقعة والمرقمة ذات الإصدار المحدود مباشرة من المؤلف. وسيذهب جزء من عائدات بيع النسخ ذات الغلاف المقوى ذات الإصدار المحدود إلى مؤسسة Sea of ​​Change، وهي منظمة غير ربحية أسسها واين ب. براون لدعم مبادرات الحفاظ على البيئة والبحث في جميع أنحاء العالم. تتوفر النسخة الورقية لدى بائعي كتب مختارين. تتوفر النسخ الورقية والرقمية على موقع Amazon.com

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