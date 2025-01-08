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شركة Aggressor Adventures تضيف ثاني سفينة سياحية إلى جزر الباهاما

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الباهاماس

ستحصل جزر الباهاما على سفينة سياحية جديدة من الطراز العالمي في 2 مايو 2025، عندما تتسع السفينة الفاخرة التي تتسع لـ 20 راكبًا باهاماس اجريسور 2 رحلات بحرية إلى ناسو.

ستواصل سفينة Bahamas Aggressor II (المعروفة سابقًا باسم BVI Aggressor) العمل من تورتولا، فيرجينيا البريطانية، وستكون رحلتها الأخيرة في الفترة من 15 إلى 22 مارس 2025 قبل مغادرتها إلى جزر الباهاما. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجربة الغوص في جزر فيرجن البريطانية؛ لم يفت الأوان بعد للحجز قبل مغادرتها.

هذا اليخت الذي يبلغ طوله 33 مترًا والمكون من أربعة طوابق هو منتجع عائم مصمم خصيصًا للغطس والغوص والإبحار بين الشعاب المرجانية البكر في جنوب غرب إليوثيرا وليتل سان سال وإكسوما كايز.

الباهاماس
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بالإضافة إلى الرحلات البحرية في Exuma Cays، تقدم Bahamas Aggressor II مغامرات مشاهدة أسماك القرش في Tiger Beach من أبريل إلى يوليو (ملاحظة: سيبدأ مسار رحلة Tiger Beach في عام 2026) بدءًا من فريبورت، جراند باهاما.

يقول واين براون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Aggressor Adventures: "بصفتي من عشاق أسماك القرش، تعد جزر الباهاما واحدة من الوجهات المفضلة لدي. يعد شاطئ تايجر أحد الأماكن القليلة في العالم حيث يمكنك تجربة غوص من الطراز العالمي في المياه الضحلة بجانب أسماك القرش النمر".

"في جزر إكسوما، يمكنك رؤية مجموعة متنوعة من أسماك القرش، بما في ذلك أسماك القرش الثور وأسماك القرش المطرقة، فضلاً عن حطام السفن الرائعة والشعاب المرجانية الرائعة. يسعدنا الآن أن نقدم لضيوفنا تجارب غوص فريدة من نوعها في بيئة جماعية صغيرة على متن مركبين للعيش في جزر الباهاما - مركب Bahamas Aggressor II الذي يتسع لـ 20 راكبًا ومركب Bahamas Aggressor II الذي يتسع لـ 14 راكبًا. جزر البهاما المعتدي"

الباهاماس
واحدة من الغرف المريحة على متن سفينة Bahamas Aggressor II

وبسبب الطلب المرتفع من المسافرين على متن السفن السياحية، ستواصل السفينة Bahamas Aggressor العمل إلى جانب السفينة Bahamas Aggressor II.

تتوفر رحلات باهاماس أغريسور 27 لمدة سبع ليالٍ من السبت إلى السبت وتشمل وجبات ووجبات خفيفة محلية الصنع، واهتمامًا على مدار الساعة من قبل طاقم محترف، وما يصل إلى XNUMX فرصة في الأسبوع للغطس والغوص الرائع. مع وسائل الراحة الفاخرة على متن السفينة، يمكن للضيوف الاستمتاع بحوض استحمام ساخن وشرفة تشمس واسعة ومطعم وصالة في الهواء الطلق وخدمة قهوة الصباح في الغرفة وعشر غرف خاصة مع حمام داخلي. يوفر جناحان بشرفة في الطابق العلوي على باهاماس أغريسور XNUMX إطلالات بانورامية على شروق الشمس وغروبها في منطقة البحر الكاريبي.

الباهاماس
منطقة صالة مغطاة على متن سفينة Bahamas Aggressor II
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@ستيفن وود1468
#ASKMARK تقنيات لتعلم كيفية استخدام القفازات 5 مم والقفازات الجافة بشكل أفضل؟

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#الغوص #الغوص #الغوص

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مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

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مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:00 زعانف بدون استخدام اليدين
02:10 اترك الحلقات
03:34 الذراعين والساقين
04:56 سكوبا.كوم
05:56 القناع والقواعد
06:55 انظر إلى BP/W
07:56 مفاصل إضافية
09:20 أختام البرد
10:05 اختبار الغوص
11:19 ملصقات التروس
12:22 سحابات الشمع
13:41 حلقات O سهلة
14:34 أداة تثبيت البراغي اليدوية
15:21 ارتداء الجوارب
16:07 سلسلة ديزي

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xQzNEQjU3NzFFNzQ1M0Q0

نصائح وحيل مفيدة للغوص #غوص_الغوص #حيل

@HelgiRu #askmark هل جميع منظمات DIN متشابهة؟ أخبرني أحد أصحاب متاجر الغوص أن منظمات DIN الأوروبية والأمريكية مختلفة. #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@HelgiRu #askmark هل جميع منظمات DIN متشابهة؟ أخبرني أحد أصحاب متاجر الغوص أن منظمات DIN الأوروبية والأمريكية مختلفة.

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xNkVFQkQwQzlCOTczN0FG

هل يختلف نظام DIN في أوروبا وأمريكا؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

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