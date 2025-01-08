شركة Aggressor Adventures تضيف ثاني سفينة سياحية إلى جزر الباهاما

ستحصل جزر الباهاما على سفينة سياحية جديدة من الطراز العالمي في 2 مايو 2025، عندما تتسع السفينة الفاخرة التي تتسع لـ 20 راكبًا باهاماس اجريسور 2 رحلات بحرية إلى ناسو.

ستواصل سفينة Bahamas Aggressor II (المعروفة سابقًا باسم BVI Aggressor) العمل من تورتولا، فيرجينيا البريطانية، وستكون رحلتها الأخيرة في الفترة من 15 إلى 22 مارس 2025 قبل مغادرتها إلى جزر الباهاما. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجربة الغوص في جزر فيرجن البريطانية؛ لم يفت الأوان بعد للحجز قبل مغادرتها.

هذا اليخت الذي يبلغ طوله 33 مترًا والمكون من أربعة طوابق هو منتجع عائم مصمم خصيصًا للغطس والغوص والإبحار بين الشعاب المرجانية البكر في جنوب غرب إليوثيرا وليتل سان سال وإكسوما كايز.

مايك ميسجليسكي يعلم صور مجموعة في الصالون الواسع

بالإضافة إلى الرحلات البحرية في Exuma Cays، تقدم Bahamas Aggressor II مغامرات مشاهدة أسماك القرش في Tiger Beach من أبريل إلى يوليو (ملاحظة: سيبدأ مسار رحلة Tiger Beach في عام 2026) بدءًا من فريبورت، جراند باهاما.

يقول واين براون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Aggressor Adventures: "بصفتي من عشاق أسماك القرش، تعد جزر الباهاما واحدة من الوجهات المفضلة لدي. يعد شاطئ تايجر أحد الأماكن القليلة في العالم حيث يمكنك تجربة غوص من الطراز العالمي في المياه الضحلة بجانب أسماك القرش النمر".

"في جزر إكسوما، يمكنك رؤية مجموعة متنوعة من أسماك القرش، بما في ذلك أسماك القرش الثور وأسماك القرش المطرقة، فضلاً عن حطام السفن الرائعة والشعاب المرجانية الرائعة. يسعدنا الآن أن نقدم لضيوفنا تجارب غوص فريدة من نوعها في بيئة جماعية صغيرة على متن مركبين للعيش في جزر الباهاما - مركب Bahamas Aggressor II الذي يتسع لـ 20 راكبًا ومركب Bahamas Aggressor II الذي يتسع لـ 14 راكبًا. جزر البهاما المعتدي"

واحدة من الغرف المريحة على متن سفينة Bahamas Aggressor II

وبسبب الطلب المرتفع من المسافرين على متن السفن السياحية، ستواصل السفينة Bahamas Aggressor العمل إلى جانب السفينة Bahamas Aggressor II.

تتوفر رحلات باهاماس أغريسور 27 لمدة سبع ليالٍ من السبت إلى السبت وتشمل وجبات ووجبات خفيفة محلية الصنع، واهتمامًا على مدار الساعة من قبل طاقم محترف، وما يصل إلى XNUMX فرصة في الأسبوع للغطس والغوص الرائع. مع وسائل الراحة الفاخرة على متن السفينة، يمكن للضيوف الاستمتاع بحوض استحمام ساخن وشرفة تشمس واسعة ومطعم وصالة في الهواء الطلق وخدمة قهوة الصباح في الغرفة وعشر غرف خاصة مع حمام داخلي. يوفر جناحان بشرفة في الطابق العلوي على باهاماس أغريسور XNUMX إطلالات بانورامية على شروق الشمس وغروبها في منطقة البحر الكاريبي.