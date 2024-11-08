شركة Aggressor Adventures تضيف خط سير جديد للقارب في البحر الأحمر وElba Reef

الجنوب المصري العميق نقي وغير ملوث ونائي، والآن مغامرات المعتدي أضافت شركة "إكسون موبيل" قاربًا جديدًا إلى أسطولها والذي سيتمكن من الوصول إلى هذه البرية غير المستغلة، بما في ذلك شعاب إلبا الشهيرة، اعتبارًا من مارس 2025.

ستغادر السفينة Red Sea Aggressor V ميناء برنيس، وهو منشأة تديرها البحرية المصرية على بعد 220 كيلومترًا جنوب بورت غالب، حيث تنطلق معظم الرحلات البحرية على متن السفن السياحية في جنوب البحر الأحمر. تعني نقطة الانطلاق الجديدة هذه الواقعة إلى الجنوب أن النقاط الساخنة في جزيرة روكي وزبارجاد أصبحت أقرب كثيرًا، كما أن المواقع الأكثر بعدًا مثل شعاب إلبا يمكن الوصول إليها بسهولة.

المعتدي على البحر الأحمر 5

يبلغ طول السفينة "ريد سي أجريسور 40" 26 متراً، وهي سفينة ذات هيكل فولاذي، وتحتوي على خمسة طوابق على الأقل. ويمكنها استيعاب 13 ضيفاً في 85 غرفة مكيفة، كما تحتوي على صالتين داخليتين، وصالتين خارجيتين، وشرفة تشمس مفتوحة، ومطعم كبير، وحوض استحمام ساخن. وتخدمها قاربان مطاطيان كبيران بمحركين بقوة XNUMX حصاناً.

سلحفاة تتظاهر أمام المصورين

وسوف يسير القارب في مسارين مختلفين، الأول يمر بأبو جلاوة وراس بناس وزبرجد وجزيرة روكي، ثم يمر بحبيبى جعفر والشعاب المرجانية الخطرة في طريق العودة إلى الميناء، والثاني يتجه جنوبًا إلى الحدود مع السودان، إلى شعاب إلبا وحطام السفينة ليفانزو، ثم أبو فانديرا في طريق العودة. وسوف تتناوب هذه المسارات على أساس أسبوعي، مما يعني أن الضيوف يمكنهم البقاء على متن القارب لرحلة مدتها أسبوعان واتباع مسارين مختلفين.

في مسار شعاب إلبا، وخلال موسم 2025، سيتم تخصيص أحد الأيام أثناء عودة السفينة شمالاً لأربع غوصات استكشافية. ويمكن للضيوف تقديم ملاحظاتهم حول غوصات الشعاب المرجانية النائية هذه، وسيتم تسمية أفضل أربعة مواقع غوص تم التصويت عليها وإضافتها إلى مسار عام 2026 في المستقبل.