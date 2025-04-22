فصل جديد لسفينة HMAS Brisbane

فصل جديد لسفينة HMAS Brisbane بعد تحولها بسبب الإعصار ألفريد.



تغيّر موقع الغوص الأسترالي الشهير، HMAS Brisbane، بفعل الأمواج العاتية الناجمة عن إعصار ألفريد، والتي مزّقت الهيكل العلوي الأمامي للسفينة. ومن اللافت للنظر أن هذا الجزء يستقر الآن في وضع مستقيم تمامًا بجانب الهيكل الرئيسي. وقد ساهم هذا المحاذاة الموفقة في إنشاء هيكلين متميزين لاستكشافهما من قِبل الغواصين، بالإضافة إلى مجرى طبيعي يُشكّل ملاذًا جذابًا للحياة البحرية.



لا يقتصر هذا التعديل الجذري على الحفاظ على الماضي العريق للسفينة الحربية البحرية السابقة فحسب، بل يُضيف فصلاً جديدًا إلى إرثها. سيختبر الغواصون الآن متعة الإبحار بين الحطام الرئيسي ورفيقته المنفصلة، ​​مكتشفين زوايا خفية وموائل مزدهرة سرعان ما أصبحت ملاذًا للتنوع البيولوجي البحري. يجذب المجرى المائي المُشكّل حديثًا أسرابًا نابضة بالحياة من الأسماك والكائنات البحرية الأخرى، مُقدمًا عرضًا حيًا لصمود الطبيعة وجمالها.

فصل جديد لسفينة HMAS Brisbane 2



قال جوني من صنريف: "أضاف إعصار ألفريد إلى قصة سفينة HMAS Brisbane المثيرة والغريبة بالفعل. لقد أذهلنا بقوة المحيط وكمية الحطام التي تم نقلها، إنه أمر لا يُصدق، والآن خُلّدت هذه الظاهرة الجوية في قصة هذا الحطام الشهير بالفعل."



وقال ستيف هوزيك، كبير حراس المتنزهات البحرية الجنوبية في هيئة المتنزهات والحياة البرية في كوينزلاند، إن الحراس أجروا تفتيشًا أوليًا بعد الإعصار لموقع الغوص الشهير، الواقع قبالة مولولابا، خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وقال السيد هوزيك: "بينما لا تزال غالبية الحطام في حالة جيدة، ويبدو أنها لم تتأثر بإعصار ألفريد، فقد خضع قسم أمامي كبير من السفينة لتجديد كبير".



"تم فصل قسم كامل أسفل القمع الأمامي ونقله إلى الجانب الأيسر من السفينة - وهذا يمثل دليلاً مذهلاً على قوة الأمواج والتيارات المائية التي كانت تلعب دورًا أثناء الإعصار."



وقال السيد هوزيك إن حراس الغابات يعطون الأولوية لتأمين المناطق المنفصلة حتى يمكن استئناف الغوص في أقرب وقت ممكن.



"بمجرد الانتهاء من هذه الأعمال، سنفتح الموقع للغوص الخارجي الموجه فقط والذي يديره مشغلا الغوص المحليان.



"الأولوية التالية هي إجراء فحص داخلي كامل للحطام لتقييم ما إذا كان هناك حاجة إلى عمل إضافي قبل اعتبار دخول الغواص إلى الحطام آمنًا.



هذا التقييم الداخلي عملٌ مُعقّدٌ يتطلب ظروفًا بحريةً جيدة، وقد يستغرق إنجازه عدة أشهر. وسيقتصر الدخول خلال هذه الفترة على الغوصات المُصحوبة بمرشدين فقط حرصًا على السلامة.



"إن المسح متعدد الحزم في شهر أبريل سوف يعطينا مؤشراً عن الضرر الذي لحق بالأسطح الخارجية، وسيتم مقارنته بالمسوحات السابقة لتحديد ما إذا كان قد حدث أي التواء أو تشويه آخر.



"نحن ندرك مدى أهمية السابقين"HMAS بريسبان إن الموقع مخصص لمجتمع الغوص المحلي وصناعة السياحة ونحن ملتزمون بتأمين الموقع وإعادة فتحه حتى يتمكن الزوار من تجربة تعبيراته الإبداعية الجديدة في أسرع وقت ممكن.



"نطلب من الناس البقاء بعيدًا عن الموقع حتى يصبح آمنًا."



"بمجرد اعتبارها آمنة، فإن السابقين-HMAS بريسبان ستكون غوصة مذهلة، مع تحولات جديدة ووجهات نظر فريدة بفضل الإعصار الاستوائي ألفريد.



مزيد من المعلومات حول Ex-HMAS بريسبان وتتوفر حديقة المحميات الطبيعية في: حديقة الحفاظ على البيئة التابعة لسفينة HMAS Brisbane السابقة.