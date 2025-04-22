مجلة الاشتراكات
إزالة الإعلانات مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا
تسجيل الدخول

فصل جديد لسفينة HMAS Brisbane

تابعنا على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
فصل جديد لسفينة HMAS Brisbane

فصل جديد لسفينة HMAS Brisbane بعد تحولها بسبب الإعصار ألفريد.


تغيّر موقع الغوص الأسترالي الشهير، HMAS Brisbane، بفعل الأمواج العاتية الناجمة عن إعصار ألفريد، والتي مزّقت الهيكل العلوي الأمامي للسفينة. ومن اللافت للنظر أن هذا الجزء يستقر الآن في وضع مستقيم تمامًا بجانب الهيكل الرئيسي. وقد ساهم هذا المحاذاة الموفقة في إنشاء هيكلين متميزين لاستكشافهما من قِبل الغواصين، بالإضافة إلى مجرى طبيعي يُشكّل ملاذًا جذابًا للحياة البحرية.


لا يقتصر هذا التعديل الجذري على الحفاظ على الماضي العريق للسفينة الحربية البحرية السابقة فحسب، بل يُضيف فصلاً جديدًا إلى إرثها. سيختبر الغواصون الآن متعة الإبحار بين الحطام الرئيسي ورفيقته المنفصلة، ​​مكتشفين زوايا خفية وموائل مزدهرة سرعان ما أصبحت ملاذًا للتنوع البيولوجي البحري. يجذب المجرى المائي المُشكّل حديثًا أسرابًا نابضة بالحياة من الأسماك والكائنات البحرية الأخرى، مُقدمًا عرضًا حيًا لصمود الطبيعة وجمالها.

DSC 8755
فصل جديد لسفينة HMAS Brisbane 2


قال جوني من صنريف: "أضاف إعصار ألفريد إلى قصة سفينة HMAS Brisbane المثيرة والغريبة بالفعل. لقد أذهلنا بقوة المحيط وكمية الحطام التي تم نقلها، إنه أمر لا يُصدق، والآن خُلّدت هذه الظاهرة الجوية في قصة هذا الحطام الشهير بالفعل."

وقال ستيف هوزيك، كبير حراس المتنزهات البحرية الجنوبية في هيئة المتنزهات والحياة البرية في كوينزلاند، إن الحراس أجروا تفتيشًا أوليًا بعد الإعصار لموقع الغوص الشهير، الواقع قبالة مولولابا، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال السيد هوزيك: "بينما لا تزال غالبية الحطام في حالة جيدة، ويبدو أنها لم تتأثر بإعصار ألفريد، فقد خضع قسم أمامي كبير من السفينة لتجديد كبير".

"تم فصل قسم كامل أسفل القمع الأمامي ونقله إلى الجانب الأيسر من السفينة - وهذا يمثل دليلاً مذهلاً على قوة الأمواج والتيارات المائية التي كانت تلعب دورًا أثناء الإعصار."

وقال السيد هوزيك إن حراس الغابات يعطون الأولوية لتأمين المناطق المنفصلة حتى يمكن استئناف الغوص في أقرب وقت ممكن.

"بمجرد الانتهاء من هذه الأعمال، سنفتح الموقع للغوص الخارجي الموجه فقط والذي يديره مشغلا الغوص المحليان.

"الأولوية التالية هي إجراء فحص داخلي كامل للحطام لتقييم ما إذا كان هناك حاجة إلى عمل إضافي قبل اعتبار دخول الغواص إلى الحطام آمنًا.

هذا التقييم الداخلي عملٌ مُعقّدٌ يتطلب ظروفًا بحريةً جيدة، وقد يستغرق إنجازه عدة أشهر. وسيقتصر الدخول خلال هذه الفترة على الغوصات المُصحوبة بمرشدين فقط حرصًا على السلامة.

"إن المسح متعدد الحزم في شهر أبريل سوف يعطينا مؤشراً عن الضرر الذي لحق بالأسطح الخارجية، وسيتم مقارنته بالمسوحات السابقة لتحديد ما إذا كان قد حدث أي التواء أو تشويه آخر.

"نحن ندرك مدى أهمية السابقين"HMAS بريسبان إن الموقع مخصص لمجتمع الغوص المحلي وصناعة السياحة ونحن ملتزمون بتأمين الموقع وإعادة فتحه حتى يتمكن الزوار من تجربة تعبيراته الإبداعية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

"نطلب من الناس البقاء بعيدًا عن الموقع حتى يصبح آمنًا."

"بمجرد اعتبارها آمنة، فإن السابقين-HMAS بريسبان ستكون غوصة مذهلة، مع تحولات جديدة ووجهات نظر فريدة بفضل الإعصار الاستوائي ألفريد.

مزيد من المعلومات حول Ex-HMAS بريسبان وتتوفر حديقة المحميات الطبيعية في: حديقة الحفاظ على البيئة التابعة لسفينة HMAS Brisbane السابقة.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
قم بزيارة موقع منتجع Wakatobi: https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0 #scuba #scubadiving #scubadiver خصم 15% على عرض eSIM الدولي استخدم الرمز: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com لتوفير جميع مستلزماتك الأساسية. يمكنك استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

قم بزيارة موقع منتجع واكاتوبي:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#الغوص #الغوص #الغوص

خصم 15% على عرض eSIM الدولي باستخدام الكود: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

هل هذا أفضل مركز غوص على الإطلاق؟ W\@wakatobidiveresort

@sennacher #askmark مرحبًا، فيما يتعلق بـ DSMBs. أنا لست خبيرًا على الإطلاق وعادةً ما أقوم بنشره بشكل صحيح. لقد غطسنا هذا الأسبوع على تيار قوي للغاية وكنت على وشك فقدان أنفاسي أثناء نشره (نفخ فمي) حيث تشابك قليلاً مع منظمتي. لقد أخافتني كثيرًا. هل هناك أي شيء من نوع "الأسطوانة الصغيرة" من أجل إبقاء السجل في فمي لنشره بشكل أكثر أمانًا؟ لم أحاول القيام بذلك باستخدام LPI الخاص بي ... لكني أفترض أنه سيتشابك أيضًا. شكرًا لك. يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم XNUMX% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

@سيناتشر
#askmark مرحبًا، بخصوص DSMBs. لستُ خبيرًا إطلاقًا، وعادةً ما أستخدمها بشكل صحيح. في نهاية هذا الأسبوع، غطسنا في تيار قوي جدًا، وكدتُ أفقد أنفاسي أثناء استخدامها (نفخ فمي) لأنها تشابكت قليلًا مع منظم ضغط الهواء. لقد أخافني ذلك كثيرًا. هل هناك أي شيء يُسمى "أسطوانة صغيرة" لإبقاء منظم ضغط الهواء في فمي واستخدامه بشكل أكثر أمانًا؟ لم أجرب ذلك مع منظم ضغط الهواء المنخفض... لكنني أفترض أنه سيتشابك أيضًا.
شكر
يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/

✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها

🔗 احصل على خصم ١٥٪ على عرض eSIM الدولي! استخدم الرمز: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 تسوق معدات الغوص هنا:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم.
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 ابق على اتصال معنا.

فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/
انستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/
المواضيع: https://www.threads.net/@diver_magazine
تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/
تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag

الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/
الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/
الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/

📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com

=============================

🎬مقاطع فيديو مقترحة لك:

◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

=================================

🔎 عبارات ذات صلة:



Hashtags

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RDFFNUM4NkUwRDhEMjRD

هل هناك طريقة أسهل لنشر dSMB؟

كيف تعمل صمامات Twinset في الغوص | شرح تمارين الإغلاق ونصائح العازل #scubadiving #askmark #twinset هل أنت مرتبك بشأن كيفية استخدام صمامات Twinset أو إجراء تمرين إغلاق الصمام بشكل صحيح؟ انت لست وحدك. في حلقة AskMark هذه، يشرح مارك كيفية عمل الصمامات على الأسطوانات المزدوجة، بما في ذلك كيفية فتحها وإغلاقها بأمان، وكيف تعمل صمامات العازل، ولماذا تعد مثاقب الصمامات (المعروفة أيضًا باسم مثاقب الإغلاق أو V-Drills) ضرورية لتشخيص التسريبات أثناء الغوص الفني والترفيهي. يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والتقارير السياحية: https://divernet.com/ كما يشارك مارك نصائح حول ذاكرة العضلات للوصول إلى المشاركات اليمنى واليسرى، ومنطق العازل أولاً مقابل العازل أخيرًا، وكيفية منع الإفراط في الشد أو وضع الصمام بشكل غير آمن. يعد هذا الدليل مثاليًا للغواصين الذين ينتقلون إلى مجموعات التوأم، أو الغواصين الجانبيين الفضوليين بشأن إعدادات المجمعات، أو أي شخص يرغب في تحسين مهاراته في إدارة الغاز. أخبرنا في التعليقات كيف قام مدربك بتعليم تدريبات الصمامات ولا تنس ترك أسئلتك باستخدام #AskMark لتظهر في مقطع فيديو مستقبلي. @mostafametwally1 ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مواقعنا الإلكترونية - الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص - الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة - الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية، نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. 🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ فيسبوك (مجلة غواص سكوبا): https://www.facebook.com/scubadivermag إنستجرام (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ إنستجرام (مجلة غواص سكوبا): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ تويتر (X) (مجلة غواص سكوبا): https://twitter.com/scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com =============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. إن محتوى هذا الفيديو، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، مخصص لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark
@مصطفى_والي1
#askmark مرحبًا مارك. هل يمكنك عمل فيديو عن كيفية التعامل مع الصمامات ومجمع الأسطوانات المزدوجة؟ من الصعب تذكر طريقة فتح الصمامات، ومن السهل ارتكاب أخطاء، خاصةً في حالات الطوارئ. شكرًا.
#الغوص #الغوص #الغوص

خصم 15% على عرض eSIM الدولي باستخدام الكود: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5EQkEyODM0NTk2MUFEQkYz

كيفية عمل صمامات Twinset في الغوص | شرح تمارين الإغلاق ونصائح العازل

اشترك!

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.
اشترك!
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
أفلاطون ألكسياديس: تم الإبلاغ عن مقبرة فرعية للحرب العالمية الثانية قبالة تونس
جريج س: نقدم لكم Shearwater Peregrine TX: كمبيوتر الغوص المثالي المتكامل بالهواء
جيمس ادامز: انقلبت محاولة صائدي الكنوز لإنقاذ الحطام الضحل
ديف دايفر: اشعر وكأنك ملوك في مرسى نقاري
تريش: هال واتس: رحيل السيد سكوبا
أخبار حديثة
فصل جديد لسفينة HMAS Brisbane فصل جديد لسفينة HMAS Brisbane
قارب صيد بحري مهجور في البحر الأحمر بعد اصطدامه بالشعاب المرجانية قارب صيد بحري مهجور في البحر الأحمر بعد اصطدامه بالشعاب المرجانية
رصد ظاهرة قتل الدلافين بين الأنواع لأول مرة رصد ظاهرة قتل الدلافين بين الأنواع لأول مرة
غواص محترف سريع البديهة ينقذ طيارًا من حريق غواص محترف سريع البديهة ينقذ طيارًا من حريق
مركز الغوص في بالي يفوز بجائزة الزعانف الخضراء مركز الغوص في بالي يفوز بجائزة الزعانف الخضراء
إلغاء صيد الحيتان الزعنفية في أيسلندا إلغاء صيد الحيتان الزعنفية في أيسلندا
اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
Copyright 2025  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.
اشتراكات الهدايا
اشترك مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا