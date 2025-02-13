تنطلق الجولة الأسترالية لمهرجان Ocean Film Festival 2025 في مارس المقبل

إنّ جولة حول العالم لمهرجان الفيلم المحيطي يعود هذا الحدث في عام 2025 للاحتفال بمرور 12 عامًا لا تُصدق من إلهام وتثقيف وحماية محيطاتنا. سيبدأ هذا الحدث السنوي، الذي لامس حياة الناس في 14 دولة، في جولة في أستراليا بدءًا من شهر مارس، ليجلب الجمال الأخاذ للعالم تحت الماء إلى الجماهير في جميع أنحاء البلاد.

لأكثر من عقد من الزمان، كان مهرجان أفلام المحيط منارة عالمية لعشاق المحيط، حيث يعرض عجائب وقوة البحر من خلال مجموعة مختارة من الأفلام من صناع الأفلام المستقلين الموهوبين في جميع أنحاء العالم. تعد الجولة الأسترالية هذا العام بإبهار الجماهير بمجموعة من الأفلام الرائعة. برنامج مدته ثلاث ساعات مليء بالصور المذهلة والقصص المقنعة، تقدم نظرة عميقة إلى قلب محيطاتنا وحياة أولئك الذين يعتزون بها.

"هذا العام، نحن سعداء بشكل خاص بعرض ثلاثة أفلام أسترالية رائعة"، كما يقول جيميما روبنسونمؤسس جولة Ocean Film Festival World Tour. "إنه إنجاز رائع لصناع الأفلام الأستراليين أن يتم الاحتفال بأعمالهم جنبًا إلى جنب مع القصص العالمية". "الصخرة البيضاء" يسلط هذا الكتاب الضوء على جهود الحفاظ الجريئة لإنقاذ الشعاب المرجانية الجنوبية العظيمة في أستراليا من خلال تحويل الأزمة البيئية إلى حلول مستدامة. "إلهة" يقدم هذا الفيلم قصيدة عن العالم تحت الماء، ويدعو الجمهور إلى الوقوع في حب الحياة البحرية النابضة بالحياة. وفي الوقت نفسه، "رائد فضاء في المحيط" يروي هذا الفيلم قصة لاعب ركوب الأمواج شين أكرمان، الذي يجسد سعيه الشجاع نحو الأمواج متعة خالصة من شغف المحيط.

تنضم هذه القصص الأسترالية إلى مجموعة ملهمة من مختلف أنحاء العالم. سيشهد الجمهور الرحلة التحويلية للمصور وراكب الأمواج الهاواي مايك كوتس في "الاتصال"اكتشف كيف يجلب ركوب الأمواج التمكين والأمل للشباب الليبيري في "نحن راكبو الأمواج"، اتبع رحلة مؤثرة في ألاسكا من حيث التأثير البشري "آثار أقدام على كاتماي"، وانبهر بالباليه الرائع تحت الماء الذي تم التقاطه في "أكواباليت".

إن جولة مهرجان أفلام المحيط العالمية ليست مجرد حدث سينمائي؛ بل هي احتفال بالقلب الأزرق لكوكبنا. ومن خلال التصوير السينمائي المذهل والسرد القوي، يهدف المهرجان إلى إلهام ارتباط أعمق بالمحيط وتشجيع الجماهير على اتخاذ إجراءات لحماية هذا النظام البيئي الحيوي.

تذاكر جولة أستراليا 2025 متاحة للبيع الآن! سواء كنت من عشاق المحيطات المتمرسين، أو من محبي ركوب الأمواج في عطلات نهاية الأسبوع، أو شخصًا يتعجب من أسرار الأعماق، فإن هذا المهرجان يعدك برحلة سينمائية لا تُنسى.

للحصول على التذاكر والأماكن وجدول الجولة الكامل، قم بزيارة www.oceanfilmfestivalworldtour.com.

انضم إلينا للاحتفال بمرور 12 عامًا على سرد القصص المحيطية واستلهم الإلهام لتعزيز وحماية واستكشاف اللون الأزرق الكبير.

وصف الفيلم:

THE CALL – هاواي الولايات المتحدة الأمريكية: 12 دقيقة

تنطلق الجولة الأسترالية لمهرجان Ocean Film Festival 2025 في الأول من مارس

في المناظر الطبيعية الخلابة في كاواي، يكتشف مايك كوتس دعوته عبر المحيط. فهو راكب أمواج ومصور موهوب بطبيعته، يلتقط صورًا للعالم المذهل لثقافة ركوب الأمواج في هاواي ببراعة فنية رائعة. وتحول صوره مشاهد ركوب الأمواج المحلية إلى قصص بصرية قوية، تكشف عن الصلة العميقة بين البشر والبحر.

ستغير لحظة تغيير الحياة كل ما يعرفه مايك، مما سيجبره على إعادة تصور علاقته بالمحيط. "The Call" هي رحلة ملهمة للتحول، تُظهر كيف يمكن للشغف أن يتطور ويتغلب على العقبات التي تبدو مستحيلة.

نحن راكبو الأمواج – فرنسا: 38 دقيقة

تدور أحداث الفيلم في المدن الساحلية في ليبيريا، حيث يعمل التبادل الثقافي غير المتوقع على تحويل حياة الناس من خلال لغة ركوب الأمواج العالمية. تصل مجموعة من راكبي الأمواج الأوروبيين ومعهم أكثر من مجرد ألواح ركوب الأمواج، بل إنهم يجلبون الأمل والتواصل والفرح إلى مجتمع متعطش للفرصة والشفاء. ومن خلال إنشاء نادي لركوب الأمواج وتعليم الأطفال والمراهقين المحليين كيفية ركوب الأمواج، يخلق هؤلاء الزوار أكثر من مجرد مساحة ترفيهية، بل إنهم يبنون شريان حياة للتمكين.

يتتبع الفيلم الوثائقي القصص الرائعة للشباب الليبيريين الذين تغيرت حياتهم بشكل كبير بعد اكتشاف رياضة ركوب الأمواج. ما بدأ كممارسة رياضية بسيطة أصبح رحلة عميقة لاكتشاف الذات والمرونة العقلية وبناء المجتمع. من خلال إيقاع الأمواج، يجد هؤلاء الشباب الغرض والثقة والمسار لإعادة تصور مستقبلهم، مما يثبت أن أقوى المساعدات الإنسانية في بعض الأحيان لا تتعلق فقط بالبقاء على قيد الحياة، بل تتعلق أيضًا بخلق لحظات من الفرح الخالص والتحويلي.

وايت روك – أستراليا: 35 دقيقة

تنطلق الجولة الأسترالية لمهرجان Ocean Film Festival 2025 في الأول من مارس

في المياه الزرقاء للشعاب المرجانية الجنوبية العظيمة في أستراليا، تتكشف أزمة بيئية مدمرة عندما تدمر قنافذ البحر غابات الأعشاب البحرية الحيوية. يتتبع هذا الفيلم الوثائقي المثير خبراء الحفاظ على البيئة البحرية والغواصين المتحمسين الذين يقاتلون الأنواع الغازية، ويحولون التهديد البيئي إلى حل مستدام.

من خلال التصوير السينمائي المذهل تحت الماء، يكشف الفيلم كيف يدمر تغير المناخ النظم البيئية البحرية. لا يوثق الغواصون الدمار فحسب، بل يقدمون أيضًا الأمل من خلال حصاد قنافذ البحر والترويج لها كخيار لذيذ في الطهي، مما يخلق نهجًا مبتكرًا للحفاظ على البيئة البحرية.

رائد فضاء في المحيط – أستراليا: 8 دقائق

تتطلب رياضة ركوب الأمواج بالجسم روحًا رائدة وقلبًا لا يعرف الخوف. وفي حين ينعم ركوب الأمواج بالشهرة والثروة، يجد شين أكيرمان الحرية المطلقة في ركوب الأمواج. يعمل شين كمشغل رافعة في المناجم أثناء النهار، وتتكشف حياته الحقيقية في تلك اللحظات التي يصطدم فيها بأمواج المحيط، مما يثبت أن الشغف يتجاوز المكافأة المالية. بالنسبة له، العمل مجرد وسيلة لتحقيق غاية - طريقة لتمويل لحظات التحرر المطلق التي يجدها على لوحه.

آثار أقدام على كاتماي – ألاسكا، الولايات المتحدة الأمريكية: 22 دقيقة

تنطلق الجولة الأسترالية لمهرجان Ocean Film Festival 2025 في الأول من مارس

في رحلة اكتشاف مؤثرة، يتتبع الفنان والمخرج السينمائي ماكس رومي آثار دفاتر الرسم الباهتة لجدته إلى الشواطئ البرية النائية في كاتماي، ألاسكا. بالانضمام إلى فريق من خبراء الحطام البحري، يكشف رومي عن قصة غير متوقعة للتأثير البشري - يكشف كيف يترك الناس علامات عميقة على هذه المناظر الطبيعية البكر دون أن يضعوا أقدامهم على شواطئها جسديًا.

أكوا باليه – فرنسا: 5 دقائق

Aquaballet هو عرض ساحر تحت الماء حيث تمزج الراقصة ماريان أفينتورير أعمق شغفها في رحلة فنية خلابة. تم تصوير الفيلم في المياه البلورية لبولينيزيا الفرنسية برفقة شريكها المصور أليكس فوير، وهو عبارة عن رقصة شعرية مع الحياة البحرية، وتحويل المحيط إلى مسرح حي. بصحبة التكوين الموسيقي المؤثر لستيفان لوبيز، تخلق أفينتورير عرضًا أثيريًا يحتفي بجمال ورشاقة المخلوقات تحت الماء، مما يحول حلمها مدى الحياة إلى قصيدة بصرية مذهلة.

الإلهة – أستراليا: 8 دقائق

تنطلق الجولة الأسترالية لمهرجان Ocean Film Festival 2025 في الأول من مارس

في هذا الفيلم القصير الرائع، تتكشف رسالة حب شعرية عندما يغوص غواص عميقًا تحت الأمواج. يروي صوته الغني بالدهشة والحنان قصيدة عن "حبه"، وينسج نسيجًا حيويًا من الحياة تحت الماء.

احتفال بجمال الطبيعة ودعوة للوقوع في حب العالم تحت الأمواج، إلاهة هو استكشاف شعري للاتصال والاحترام والرابطة العميقة بين الإنسانية والبحر.

مواعيد ومواقع الجولة:

إقليم العاصمة الأسترالية

كانبيرا

مكان:الأرشيف الوطني للأفلام والصوت، دائرة ماكوي، أكتون

الثلاثاء، 4 مارس 2025 : 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً الأربعاء، مارس 5 2025 : 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً الخميس، 6 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

نيو ساوث ويلز

شاطئ أفالون

مكان:سينما يونايتد، 39 أولد بارينجوي رود، أفالون بيتش

الجمعة، 14 مارس 2025: 6:30 ظهراً – 9:30 ظهراً

شاطئ أفوكا

مكان:مسرح أفوكا بيتش للصور، 69 أفوكا درايف، أفوكا بيتش

الخميس، 13 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

رؤساء برونزويك

مكان:دار برونزويك للصور، 30 شارع فينغال، برونزويك هيدز

الخميس، 6 مارس 2025 : 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً الجمعة، 7 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

كوفس هاربور

مكان:مسرح جيتي التذكاري، 337 هاربور درايف، كوفس هاربور

السبت، 1 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

فورستر / تونكوري

مكان:سينما البحيرات العظمى 3، 108 شارع مانينغ، تونكوري

الجمعة، 14 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

نيوكاسل كوتارا

مكان:دور السينما في إيفنت، سطح ويستفيلد كوتارا، زاوية نورثكوت درايف وبارك أفينيو، كوتارا

الأربعاء، مارس 5 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

سيدني سيتي

مكان:دور السينما في إيفنت، 505/525 شارع جورج، سيدني، نيو ساوث ويلز 2000

الأربعاء، مارس 19 2025:6:15 مساءً – 9:30 مساءً (المقاعد المخصصة)

شرق سيدني

مكان:فندق راندويك ريتز، 43 شارع سانت بولز، راندويك

الأربعاء، مارس 12 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

شمال سيدني

مكان:هايدن أورفيوم، 380 ميليتاري رود، كريمورن

الخميس، 6 مارس 2025 : 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً الجمعة، 7 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

ولونغونغ

مكان:أفلام جامعة ولونجونج، قاعة الجامعة، شارع نورثفيلدز، ولونجونج

الخميس، 20 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

الإقليم الشمالي

داروين

مكان: سينما Deckchair، طريق جيرفوا، داروين

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 : 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً الأربعاء، 18 يونيو 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

كوينزلاند

بريسبان

مكان:محطة توليد الطاقة في بريسبان، 119 شارع لامينجتون، نيو فارم

الأربعاء، 2 أبريل 2025 : 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً الخميس، 3 أبريل 2025: 7:00 مساءً – 10:00 مساءً ● الجمعة، 4 2025 أبريل: 7:00 مساءً – 10:00 مساءً ● السبت، 5 أبريل 2025:

○ شنومكس: شنومكسبم - شنومكس: شنومكسبم

○ شنومكس: شنومكسبم - شنومكس: شنومكسبم

كيرنز

مكان:مركز كيرنز للفنون المسرحية، 9-11 شارع فلورنس، مدينة كيرنز

السبت، 8 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

الساحل الذهبي

مكان:موطن الفنون، 135 طريق بوندال، سيرفرز بارادايس

الثلاثاء، 18 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

نوسا

مكان:J، 60 Noosa Drive، Noosa Heads

الأربعاء، مارس 12 2025 : 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً الخميس، 13 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

تاونسفيل

مكان:مسرح تاونزفيل سيفيك، 41 شارع باوندري، جنوب تاونزفيل

الخميس، 13 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

جنوب أستراليا

أديلايد

مكان:مسرح كابري، 141 طريق جودوود، جودوود

السبت، 22 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

فيكتور هاربور

مكان: سينما فيكتا، 37-41 شارع أوشن، فيكتور هاربور

السبت، 21 يونيو 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

تسمانيا

هوبارت

مكان:كازينو Wrest Point، 410 Sandy Bay Rd، Sandy Bay

الخميس، 27 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

نسيستون

مكان:مسرح ستار، 217 ب طريق إنفرماي، إنفرماي

الجمعة، 28 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

VICTORIA

جيلونج

مكان:دور السينما في القرية، 194-200 شارع رايري، جيلونج فيكتوريا 3220

الأربعاء، مارس 5 2025: 6:30 ظهراً – 9:30 ظهراً

ملبورن استور

مكان:مسرح أستور، 1 شارع تشابل، سانت كيلدا

الجمعة، 7 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

كابيتول معهد ملبورن للتكنولوجيا

مكان: مبنى RMIT Capitol، 113 Swanston St، ملبورن

الخميس، 6 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

البرعم

مكان: سينما بينينسولا، 30 Rosebud Parade، Rosebud

الأربعاء، مارس 19 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

فيليب ايلاند

مكان:مسرح بيرنينيت، 91-97 شارع تومسون، كاوز

الجمعة والأحد 11-13 يوليو 2025: 6:30 ظهراً – 9:30 ظهراً

وارنامبول

مكان:سينما الكابيتول، 54 شارع كيبلر، وارنامبول

الخميس، 27 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

القسم الغربي من استراليا

ألباني

مكان:مركز ألباني للترفيه، 2 Toll Pl، ألباني

الجمعة، 21 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

بروم

مكان:صور الشمس، شارع كارنارفون، بروم

السبت، 15 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

بنبري

مكان:مركز الترفيه الإقليمي في بونبوري، 2 شارع بلير، بونبوري

الأربعاء، مارس 19 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

جيرالدتون

مكان: مسرح كوينز بارك، شارع الكاتدرائية، جيرالدتون WA 6531

السبت، 8 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

مارغريت ريفر

مكان:مارجريت ريفر هارت، 47 طريق والكليف، مارجريت ريفر

الخميس، 20 مارس 2025: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

بيرث

مكان:مركز مسرح الولاية في غرب أستراليا، 174-176 شارع ويليام، بيرث

الأربعاء، 2 أبريل 2025 : 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً

: 7:00 ظهراً – 10:00 ظهراً الخميس، 3 أبريل 2025: 7:00 مساءً – 10:00 مساءً ● الجمعة، 4 2025 أبريل: 7:00 مساءً – 10:00 مساءً ● السبت، 5 أبريل 2025:

○ شنومكس: شنومكسبم - شنومكس: شنومكسبم

○ شنومكس: شنومكسبم - شنومكس: شنومكسبم