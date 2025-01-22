ساعة Orient Star المصنوعة من التيتانيوم تتحول إلى الذهب

أحدث ساعة من Orient Star هي نسخة محدودة الإصدار من M42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m Titanium، صُممت للاحتفال بالذكرى الستين للطراز. ستتوفر 60 وحدة منها.

تصنع الشركة اليابانية الساعات منذ عام 1951، ولكن هذه الساعة مستمدة من ساعات Olympia Calendar Diver وCalendar Auto Orient التي تم إصدارها في عام 1964، مع إصدار Diver 1964 1st Edition في عام 2021 وM42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m التي تم إصدارها في العام التالي.

تتضمن الساعة عناصر تصميم من Calendar Auto Orient مع الالتزام بمعايير ISO 6425 - لم تكن هناك معايير واضحة لساعات الغواصين عندما ظهر المنتج الأصلي.

يتميز الطراز المخصص للاحتفال بالذكرى الستين باللون الذهبي بطبقة من التيتانيوم للعلبة والسوار، مما يجعله أخف وزناً بنسبة 60% من النماذج المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وقوياً بما يكفي لتحمل بيئات الغوص القاسية، كما تقول شركة Orient Star.

الساعة لها علبة وسوار من التيتانيوم

يبلغ قطر العلبة 41 مم وسمكها 14.3 مم. الميناء رمادي فحمي مع مؤشرات مضيئة وعقارب وشعار، ومقياس وأرقام من الذهب على الإطار الدوار أحادي الاتجاه المصنوع من الألومنيوم.

تتميز الساعة بتاج لولبي وغطاء خلفي لولبي وزجاج ياقوت مزدوج منحني مع طلاء مضاد للانعكاس وحركة عيار F6N47 داخلية مع احتياطي طاقة يبلغ 50 ساعة - الدقة من +25 إلى -15 ثانية في اليوم. كما أن الميناء، وهو نادرًا ما يُرى في ساعات الغواصين، يتضمن مؤشرًا يوضح الطاقة المتبقية.

تشير نجمة الشرق سعر ساعة M42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m Titanium Limited Edition هو 1,230 جنيهًا إسترلينيًا.

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