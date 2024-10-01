"مراقبة العناصر البحرية الرابعة تصل إلى أقصى الحدود"

"Pelagic" هي كلمة أطلقتها شركة Fourth Element في السابق على مجموعة من أحذية الغوص، ولكنها الآن تبنت هذه الإشارة إلى المحيط المفتوح في تسمية أول ساعة غوص لديها.

لا تجسد ساعة Fourth Element Pelagic الأوتوماتيكية جوهر ساعات الغوص الكلاسيكية فحسب، بل إنها أيضًا "مناسبة للبيئات الأكثر تطرفًا على كوكب الأرض"، كما تقول الشركة المصنعة في المملكة المتحدة.

تم تصميم هذه الساعة التي تتحمل عمق 500 متر في المملكة المتحدة وتم تصنيعها يدويًا في سويسرا. وهي تعمل بحركة أوتوماتيكية من طراز Sellita SW26 سويسرية مكونة من 200 جوهرة مع وظيفة الضبط (القدرة على ضبط عقرب الثواني)، ويمكن رؤية ذلك من خلال الغطاء الخلفي المصنوع من زجاج الكريستال الياقوتي المقاوم للكسر والخدش.

الجزء الخلفي الشفاف لساعة Pelagic

تتميز ساعة Pelagic بعلبة من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 44 × 14 مم مع إطار سيراميكي أسود أحادي الاتجاه مزود بـ 120 نقرة للمساعدة في التخطيط لأوقات الغوص القصوى. يوجد صمام هروب الهيليوم عند الساعة 9.

تم استخدام مادة Super-LumiNova C3 السويسرية على العقارب والعلامات. تأتي الساعة مع خيار حزام من السيليكون/المطاط مقاس 22 مم أو سوار من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول.

تتضمن تفاصيل التصميم عبارة "العنصر الرابع" المنقوشة على الدوار وعلى مشبك الحزام أو مشبك السوار. كما يتميز التاج اللولبي أيضًا بالأيقونة التي تمثل العناصر الأربعة: الأرض والهواء والنار والماء.

منظر جانبي للبحر البيلاجي

يتم تغليف ساعة Pelagic باستخدام مواد معاد تدويرها فقط (PET المعاد تدويره) وورق وبطاقة معتمدة من FSC، بما يتماشى مع التزام الشركة المصنعة بـ OceanPositive.

سعر ساعة Fourth Element Pelagic هو 1,475 جنيهًا إسترلينيًا وهي متاحة اعتبارًا من اليوم (1 أكتوبر). تعرف على المزيد من التفاصيل على fourelement.com.

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