"مراقبة العناصر البحرية الرابعة تصل إلى أقصى الحدود"

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ساعة Pelagic الجديدة من Fourth Element
ساعة Pelagic الجديدة من Fourth Element

"Pelagic" هي كلمة أطلقتها شركة Fourth Element في السابق على مجموعة من أحذية الغوص، ولكنها الآن تبنت هذه الإشارة إلى المحيط المفتوح في تسمية أول ساعة غوص لديها.

لا تجسد ساعة Fourth Element Pelagic الأوتوماتيكية جوهر ساعات الغوص الكلاسيكية فحسب، بل إنها أيضًا "مناسبة للبيئات الأكثر تطرفًا على كوكب الأرض"، كما تقول الشركة المصنعة في المملكة المتحدة.

تم تصميم هذه الساعة التي تتحمل عمق 500 متر في المملكة المتحدة وتم تصنيعها يدويًا في سويسرا. وهي تعمل بحركة أوتوماتيكية من طراز Sellita SW26 سويسرية مكونة من 200 جوهرة مع وظيفة الضبط (القدرة على ضبط عقرب الثواني)، ويمكن رؤية ذلك من خلال الغطاء الخلفي المصنوع من زجاج الكريستال الياقوتي المقاوم للكسر والخدش.

الجزء الخلفي الشفاف لساعة Pelagic
الجزء الخلفي الشفاف لساعة Pelagic

تتميز ساعة Pelagic بعلبة من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 44 × 14 مم مع إطار سيراميكي أسود أحادي الاتجاه مزود بـ 120 نقرة للمساعدة في التخطيط لأوقات الغوص القصوى. يوجد صمام هروب الهيليوم عند الساعة 9.

تم استخدام مادة Super-LumiNova C3 السويسرية على العقارب والعلامات. تأتي الساعة مع خيار حزام من السيليكون/المطاط مقاس 22 مم أو سوار من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول.

تتضمن تفاصيل التصميم عبارة "العنصر الرابع" المنقوشة على الدوار وعلى مشبك الحزام أو مشبك السوار. كما يتميز التاج اللولبي أيضًا بالأيقونة التي تمثل العناصر الأربعة: الأرض والهواء والنار والماء.

منظر جانبي للبحر البيلاجي
منظر جانبي للبحر البيلاجي

يتم تغليف ساعة Pelagic باستخدام مواد معاد تدويرها فقط (PET المعاد تدويره) وورق وبطاقة معتمدة من FSC، بما يتماشى مع التزام الشركة المصنعة بـ OceanPositive.

سعر ساعة Fourth Element Pelagic هو 1,475 جنيهًا إسترلينيًا وهي متاحة اعتبارًا من اليوم (1 أكتوبر). تعرف على المزيد من التفاصيل على fourelement.com.

أيضا على ديفرنيت: العنصر الرابع يعزز بدلته القطبية الشمالية, العنصر الرابع يتغلب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمركزه البولندي, رمي على الشاطئ بين الغطسات, ساعات جديدة للغواصين الذين يسافرون عبر الزمن

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@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@adefrutos63
#askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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