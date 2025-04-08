الوافد الجديد خفيف الوزن هو أخف ساعة غوص حتى الآن

أخف ساعة غوص ميكانيكية تم تصنيعها على الإطلاق - هذا هو ادعاء شركة تصنيع الساعات السويسرية المستقلة Ulysse Nardin (UN) بشأن طرازها الجديد Diver [AIR] الشفاف حتى عمق 200 متر.

تميل ساعات الغواصين إلى أن تكون أكبر حجمًا من الساعات الرسمية، وقليل من الغواصين يفقدون نومهم بسبب وزن أي أداة من هذا القبيل قد يأخذونها تحت الماء، ولكن الإنجاز التكنولوجي للأمم المتحدة يوفر نقطة نقاش - على الرغم من أن سعرها يبلغ 33,000 ألف جنيه إسترليني.

وتقول الشركة إن الإضافة الأحدث إلى مجموعة UN Diver "تتجاوز ما هو متوقع وحتى ما كان يُعتقد أنه ممكن"، مضيفة أن الساعة الجديدة تمثل مزيجًا من "صناعة الساعات العالية والتكنولوجيا العالية والأداء العالي".

صنعت أوليس ناردين أول ساعة مقاومة للماء منذ عام ١٨٩٣، وأول ساعة غوص عام ١٩٦٤، وفي عام ٢٠٠١، ظهرت ساعة أكوا بيربيتوال، الساعة الوحيدة المقاومة للماء حتى عمق ٢٠٠ متر والمزوّدة بتقويم دائم. بعد عشرين عامًا، طرحت ساعة دايفر إكس سكيليتون، واستنادًا إلى هذا الطراز، استندت الشركة إلى إصدار جديد يُزعم أنه أقوى وأكثر أناقة وأخف وزنًا بمقدار النصف.

إزالة الجرامات

بينما كان وزن ساعة Diver مقاس 44 مم من الأمم المتحدة لعام 2019 يبلغ 120.5 جرامًا وساعة Diver X Skeleton 106 جرامًا، فإن ساعة Diver [AIR] تزن 52 جرامًا فقط - أو 46 جرامًا بدون الحزام.

تتميز بعيار UN-374 جديد يستخدم مواد أقل من Diver X Skeleton. يعتمد تصميمها على جسور مجوفة رفيعة تُستخدم لتشكيل مثلثات مقاومة للانحناء والالتواء، ولكن يُقال إن انخفاض الكتلة جعل هيكلها أكثر مرونة. يتميز العيار الجديد باحتياطي طاقة ضخم يصل إلى 90 ساعة.

ساعة Ulysse Nardin Diver [AIR] فائقة الخفة مع أحزمة برتقالية وبيضاء

أصبح ثمانون بالمائة من المساحة داخل الساعة الآن عبارة عن هواء، يحيط بحركة يُزعم أنها قادرة على تحمل صدمة تصل إلى 5 كجم. كان من الممكن تخفيف وزن الساعة بالتضحية بآلية التعبئة الأوتوماتيكية، لكن الحفاظ على هذه الميزة كان شرطًا أساسيًا في معايير ساعات الغوص الرسمية.

عادةً ما تُصنع حركات الساعات من النحاس الأصفر الثقيل، لأن الألومنيوم لين جدًا، والتيتانيوم، رغم خفة وزنه ومتانته، يُعتبر عادةً صعب الاستخدام، بالإضافة إلى قابليته للاشتعال أثناء التشغيل. مع ذلك، وجدت الأمم المتحدة طريقة لاستخدام التيتانيوم.

كما أنها قدمت إفلاتًا من السيليكون عالي المقاومة للمغناطيسية، وهو المكون الذي يتحكم في دقة التوقيت، وفي هذه الحالة يقال إنه يزن نصف وزن الميزان القياسي.

إعادة التدوير للأفضل

يجمع هيكل الساعة الجديد المعياري، مقاس 44 مم، بين التيتانيوم وألياف الكربون لتوفير وزن إضافي. ولأن ألياف الكربون ليست مقاومة للماء بشكل ملحوظ، فقد غُلّفت الحركة بهيكل وسطي من التيتانيوم. هذا التيتانيوم مُعاد تدويره بنسبة 90%، أما الأجزاء الجانبية للهيكل فهي مصنوعة من مركب آخر خفيف الوزن من ألياف الكربون، وهو نيلو فويل، المُستخرج من شباك الصيد المُعاد تدويرها.

تم تصنيع الإطار المضيء من ألياف الكربون المعاد تدويرها، في حين تم تصنيع الإفلات من رقاقة السيليكون المعاد تدويرها.

تتميز ساعة Diver [AIR] بزجاج ياقوت مقبب وميناء هيكلي بسيط مع مؤشرات سوداء وعقارب مطلية بطبقة Superluminova بيضاء.

تكتمل الساعة بحزامين قابلين للتبديل باللونين البرتقالي والأبيض، مصنوعين من قماش مرن مزود بنظام إغلاق مقاوم للخدش. سعر الساعة 33,420 جنيهًا إسترلينيًا - تعرّف على المزيد عنها في أوليس ناردين موقع.

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