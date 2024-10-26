3 ساعات رولكس مع وصلات Giddings / Cousteau للبيع

ساعتين من طراز Rolex Submariner تعودان حاليًا إلى مصور ومنتج التصوير تحت الماء آل جيدينجز، ورافقته في 12 من أصل 17 رحلة نزول إلى جبار، سيتم عرضها للبيع بالمزاد العلني في الأسابيع المقبلة - كما هو الحال مع سفينة غواصة أخرى كانت مملوكة لعائلة كوستو.

ومن المقرر أن تبيع دار سوثبي للمزادات في نيويورك ساعات غواصة من تصميم جينينجز في أوائل ديسمبر/كانون الأول، ونظراً لسجلها الاستثنائي في "التعرض تحت الماء"، فإن دار المزادات تعتقد أن الساعات "ربما تكون الساعات الأكثر أصالة التي تظهر في مزاد".

على مدار 40 عامًا من حياته المهنية، أصبح جينجز، الذي يبلغ من العمر الآن 87 عامًا، حائزًا على جائزة إيمي أربع مرات والتقط العديد من الصور الشهيرة تحت الماء، بما في ذلك اللقطة التي لا تُنسى لـ جبارالقوس.

ساعة "Red" Submariner 1680 من إنتاج عام 1976 تقريبًا هي ساعة أوتوماتيكية من الفولاذ المقاوم للصدأ بقطر 40 مم وعيار 1570 وقرص أسود وغطاء خلفي مثبت بمسامير منقوش عليه "Al Giddings". ويمكنها تحمل عمق يصل إلى 200 متر.

الغواصة الحمراء لأل جيدينجز (سوثبي)

كان الغواص الأمريكي معروفًا بتطوير كاميراته المبتكرة وأنظمة الإضاءة والبصريات، والعمل مع ناشيونال جيوغرافيك وهيئة الإذاعة البريطانية ومستكشفي المحيطات مثل جبار مكتشفه روبرت بالارد. أدى الطلب عليه من قبل استوديوهات هوليوود الكبرى إلى ارتباطه أيضًا بأفلام جيمس بوند بما في ذلك فقط لاجل عينيك و ألا تقول لا أبدا مرة أخرى والأفلام الكلاسيكية التي أخرجها جيمس كاميرون مثل العميق، الهاوية و جبار.

الوقوف على الغواصة ألفين التي غاصت إلى تيتانيك في عام 1986 (سوذبيز)

جينجز أثناء مهمة إلى تيتانيك، يرتدي ساعة رولكس ريد سبمارينر (سوثبي) التصوير من طائرة هليكوبتر (سوثبي)

وتقول دار سوثبي للمزادات إن صور جينجز تظهره وهو يرتدي الساعة "في موقع التصوير مع شون كونري وكيم باسنجر، وهو يعلم جيمس كاميرون كيفية التواصل تحت الماء، ويخرج من ألفين، الغواصة المستخدمة لاكتشاف جبار"وتعلق الكاميرا في يدها من طائرة الهليكوبتر."

كما كان على معصمه أثناء تصوير فيلم IMAX الوثائقي تيتانيك: كنز الأعماق في عام 1992، مما أدى إلى عمله مع كاميرون.

"كانت ساعة الغوص المناسبة هي الشيء الذي يجب أن يكون لديك، وقد أدت هذه الساعة وظيفتها على أكمل وجه." لا تشوبه شائبة "لكل تلك السنوات"، كما قال جينجز، "سواء تحت الماء في بيئات ضغط مختلفة أو على غواصات مختلفة: على جبار، على أندريا دوريا"حطام السفن في بحيرة تروك، وجزيرة بيكيني، والقطب الشمالي، والقارة القطبية الجنوبية. لم تكن هناك منافسة حقًا؛ لقد كانت الأفضل بكل بساطة."

رولكس الذهبية

ساعة رولكس سبمارينر ذهبية من تصميم آل جيدينجز تعود إلى عام 1984 تقريبًا (سوثبي)

الساعة الأخرى التي تعرض للبيع من إنتاج شركة Giddings هي ساعة Submariner "Nipple Dial" من إنتاج عام 1680/8، وهي ساعة Rolex من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا مع سوار مطابق من إنتاج عام 1984 تقريبًا، والتي تظهر على الشاشة في جبار.

كان تي ووكر لويد، الغواص الذي عمل لدى رولكس، صديقًا لجينجز، وسأله عما إذا كانت العلامة التجارية قد تستخدم بعض صوره للدكتورة سيلفيا إيرل في حملة ترويجية عندما تصبح سفيرة رولكس. كان جينجز يوثق عمل عالمة الأحياء البحرية وعالمة المحيطات لعدة سنوات.

وعندما سأل لويد جينجز فيما بعد عن المبلغ الذي تدين به له رولكس مقابل الصور، أجاب بأنه سعيد بدعم إيرل وعملها. وقال جينجز: "مر شهر تقريبًا، وجاء صندوق بالبريد مكتوب عليه: "استمتع، تي ووكر لويد". وكانت هذه ساعة رولكس ذهبية. لقد صدمت. أعتقد أنها كانت في ذلك الوقت 10,000 آلاف دولار!"

ارتدى جينجز الساعة بشكل مقتصد ولكن في عام 1997، أثناء عمله كمنتج مشارك ومخرج للتصوير تحت الماء في جباروافق على ذلك عندما شعر كاميرون أن ساعة رولكس الذهبية ستبدو مناسبة على معصم الممثل بيل باكستون، في دوره كمخرج الغوص بروك لوفِت.

وبعد أشهر بدأ جينجز يتساءل عما حدث لساعته، فاتصل بمكتب كاميرون. وقال: "وبعد أسبوع أو أسبوعين وصلت الساعة بالبريد مصحوبة برسالة شكر من فوكس".

يتم بيع الساعتين مع مجموعة مختارة من التذكارات الموقعة، بما في ذلك ملصقات الأفلام والصور المطبوعة جبار, DVD وكتاب. التقديرات الخاصة بـ Red Submariner تتراوح بين 20,000 و40,000 دولار أمريكي (15,400-30,800 جنيه إسترليني) وساعة Rolex الذهبية تتراوح بين 30,000 و60,000 دولار أمريكي (23,000-45,900 جنيه إسترليني). سيتم طرح الساعتين للبيع في المزاد العلني في 6 ديسمبر في دار سوذبيز للمزادات.ساعات مهمة" أُوكَازيُون.

غواصة كوستو

كانت هذه الساعة من إنتاج شركة رولكس سبمارينر مملوكة في السابق لفيليب كوستو (معرض دالاس للمزادات)

قبل أن تبدأ شركة Giddings في بيع ساعاتها، على الجانب الآخر من الولايات المتحدة الأمريكية في تكساس، يبدو أن ساعة Rolex Sea-Dweller Submariner التي يعود تاريخها إلى عام 1665 والتي كانت مملوكة لابن جاك كوستو الراحل فيليب كوستو ستثير الاهتمام أيضًا. وهذا ليس فقط لأن مالكها كان غواصًا مشهورًا في حد ذاته، ولكن لأن والده كان له يد في تصميم ساعة Submariner.

كان فيليب كوستو، مثله كمثل جينجز، مصورًا سينمائيًا إلى جانب العديد من إنجازاته الأخرى، ومتخصصًا في القضايا البيئية. توفي في عام 1979 عن عمر يناهز 38 عامًا عندما تحطمت قاربته الطائرة في نهر تاجوس في البرتغال.

فيليب كوستو (إيرث إيكو إنترناشيونال)

كانت الساعة المصنفة على أنها تغوص حتى عمق 610 أمتار مملوكة في الأصل لكوستو، ومنذ عام 1973 أصبحت في حوزة مالكها الحالي، الذي تلقاها كهدية للاحتفال بغوص عميق في البحر الأبيض المتوسط.

يُعرف هذا الطراز باسم "الخط الأحمر المزدوج"، وذلك بسبب اللون الوردي الناتج عن حقيقة عدم طباعة الطرازات المبكرة على خلفية بيضاء. وفي وقت لاحق فقط تمت طباعتها مرتين لإبراز اللون الأحمر. كما يعكس هذا الطراز المبكر أن الساعة تحتوي على صمام إطلاق هيليوم صغير.

معرض دالاس للمزادات وقد حددت الشركة سعر الساعة عند طرحها للبيع في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو ما يتراوح بين 50,000 ألفاً و75,000 ألف دولار أميركي (38,500 إلى 57,400 جنيه إسترليني). وفي عام 12، بيعت ساعة رولكس سي دويلر التي كانت ملكاً لفيليب كوستو في نيويورك مقابل 2014 دولاراً أميركياً.

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