أفضل 10 أجهزة كمبيوتر للغوص بسعر أقل من 500 جنيه إسترليني/650 دولارًا أمريكيًا في عام 2025

أجهزة الكمبيوتر الغوص تطورت من أجهزة باهظة الثمن وثقيلة، إلى أجهزة أنيقة وذكية تُعيد تعريف مفهوم السلامة والراحة تحت الماء. ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي، وكانت النماذج الأولى غالبًا ما تكون غير موثوقة وغير دقيقة، بالإضافة إلى كونها، حسنًا، كبيرة الحجم. والآن، عام ٢٠٢٥، أجهزة كمبيوتر الغوص يُقدِّم معلومات فورية عن العمق، وحالة الديكور، ومعدل الصعود، ومزيج الغازات! ومن هنا، تزداد الأمور تعقيدًا وإثارة، وكل ذلك على شاشات صغيرة تُثبَّت على المعصم... أحيانًا بألوان زاهية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه القائمة تضم أفضل أجهزة كمبيوتر الغوص أقل من 500 جنيه إسترليني يضعنا في صدارة سوق الغوص الترفيهي. معظم الشركات المصنعة توفر طُرزًا متعددة بهذا السعر، لذا حاولنا تغطية جميع الخيارات واختيار الأفضل في تخصصاتهم. جميع أجهزة كمبيوتر الغوص في هذه القائمة، أسعارها أقل من ٥٠٠ جنيه إسترليني/٦٥٠ دولارًا أمريكيًا، لذا لا داعي لإنفاق الكثير من المال لراحة بالك. وبينما ستنعم براحة البال، ما هو مقدار الفائدة التي ستحصل عليها مقابل أموالك؟

سوونتو زووب نوفو – 235 جنيه إسترليني / 300 دولار

Suunto Zoop Novo هي ساعة كلاسيكية للمبتدئين كمبيوتر الغوص لا يزال يحظى بالثناء لموثوقيته وسهولة استخدامه. بفضل شاشته ذات الإضاءة الخلفية الساطعة وواجهة الاستخدام بزر واحد، يُعدّ مثاليًا للغواصين الجدد أو كنسخة احتياطية بسيطة للغواصين الأكثر خبرة. يدعم الجهاز مزيجًا من غاز النيتروكس بنسبة تصل إلى 50%، ويحتوي على بطارية قابلة للاستبدال، ويمكنه تخزين ما يصل إلى 140 غوصة في ذاكرته.

سونتو زووب نوفو دايف للكمبيوتر

على الرغم من افتقاره لتكامل الهواء والاتصال بالبلوتوث، إلا أنه يوفر موثوقية فائقة ونهجًا عمليًا لتتبع تخفيف الضغط. كما يوفر مؤشرًا واضحًا لمعدل الصعود، مرئيًا ومسموعًا، وهو أمر أساسي للمساعدة في تقليل احتمالية حدوث انخفاض ضغط الدم الرئوي. ومن الميزات التي غالبًا ما يتجاهلها الغواصون الترفيهيون وضع القياس. وهذا ما يجعل زوب نوفو مناسبًا كمؤقت قاع للغواصين التقنيين.

إذا كنت تبحث عن جهاز بسيط ومضاد للرصاص دون إنفاق الكثير من المال، فإن Zoop Novo يظل أحد أبرز المنافسين في عام 2025.

الايجابيات:

سهل الاستخدام ومضاد للرصاص

سعر رائع للمبتدئين

أوضاع النيتروكس والقياس

سلبيات:

لا يوجد تكامل بلوتوث أو هواء

ضخم مقارنة بنمط الساعة أجهزة الكمبيوتر!

طائر الشاهين النوء - 500 جنيه إسترليني / 575 دولارًا أمريكيًا

حسنًا، هذا في الطرف العلوي من نطاق السعر، لكن Peregrine هو جهاز عالي الأداء وملون بالكامل كمبيوتر الغوص صُمم هذا الجهاز خصيصًا للغواصين الترفيهيين الذين يتوقون إلى الوضوح والقوة والتجربة التقنية. يتميز بشاشة LCD ملونة كاملة ساطعة مقاس 2.2 بوصة، وتنبيهات اهتزاز، وشحن لاسلكي، وأوضاع عرض متعددة قابلة للتخصيص، وهو سهل الاستخدام ولكنه يزخر بالتقنيات الاحترافية التي تتوقعها من شيرووتر.

شيرواتر بيريجرين دايف للكمبيوتر

يعمل الجهاز بخوارزمية Bühlmann ZHL-16C مع عوامل تدرج، مما يسمح بضبط متقدم للمحافظة، وهو أمر نادر بهذا السعر. يدعم الجهاز الهواء والنيتروكس بنسبة تصل إلى 100%، بالإضافة إلى وضع النيتروكس ثلاثي الغازات. هذا ليس جهازًا للمبتدئين. كمبيوتر الغوصولكنه مثالي لأي شخص يرغب في خوض غمار التقنيات المتقدمة دون إنفاق مبالغ طائلة. يتم تسجيل غوصاته باستخدام Shearwater Cloud عبر البلوتوث. لا يحتوي على بوصلة أو تكامل هوائي، ولكنه خيار مقبول لمعظم الغواصين غير المتخصصين في التقنيات.

الايجابيات:

شاشة رائعة وواجهة سهلة الاستخدام

قابلة لإعادة الشحن ومُمكّنة بتقنية البلوتوث

خوارزمية عالية الجودة للاستخدام الترفيهي

سلبيات:

لا يوجد بوصلة أو تكامل هوائي

ضخم جدًا للاستخدام الترفيهي

جهاز Garmin Descent G1/G1 Solar – 399 جنيهًا إسترلينيًا / 549 دولارًا أمريكيًا أو 499 جنيهًا إسترلينيًا / 649 دولارًا أمريكيًا

ساعة ذكية تعمل كضوء القمر كمبيوتر الغوصأم العكس؟ تجمع خيارات Descent G1 بين نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتسجيل الغوص وميزات الرياضات المتعددة في حزمة واحدة متينة. صُممت خصيصًا للمغامرات، غارمين يتتبع جهاز Descent G1 العمق والوقت وحالة الديكور وفترات السطح، مع ميزة إضافية تتمثل في أنه يعمل أيضًا كجهاز تتبع اللياقة البدنية اليومي الخاص بك.

غارمين G1 لائق دايف للكمبيوتر

يدعم كلا الطرازين أوضاع Air وNitrox وGauge وApnea وCCR. يصل عمر البطارية إلى أكثر من 25 ساعة في وضع الغوص في ساعة G1 القياسية، ويمكن زيادة هذا العمر بشكل كبير بالترقية إلى الطراز الشمسي. الشاشة أحادية اللون بسيطة، وقد لا تناسب الجميع، ولكن إذا كنتَ كبيرًا بما يكفي لتقدير مظهر كاسيو الكلاسيكي، فستحصل أيضًا على ميزة "وضع الأرقام الكبيرة" أثناء الغوص. على الرغم من أن ساعة Descent G1 ليست دائمًا الأسهل في الاستخدام، إلا أنها متعددة الاستخدامات ولا تُضاهى بسعر أقل من 500 جنيه إسترليني.

الايجابيات:

مجموعة اللياقة البدنية + الغوص + الساعة الذكية

اتصال GPS وبلوتوث

ممتاز للسفر وتتبع الأسطح

سلبيات:

شاشة صغيرة أحادية اللون

لا يوجد تكامل هوائي

سوونتو D5 - 455 جنيهًا إسترلينيًا / 649 دولارًا أمريكيًا

ساعة يد أخرى كمبيوتر الغوصيجمع جهاز Suunto D5 بين الإكسسوارات العصرية وأدوات الغوص الاحترافية. شاشته الملونة بالكامل حادة، وقابلة للقراءة تحت أشعة الشمس، وقابلة للتخصيص. تحت الماء، يدعم D5 أوضاع الغوص الهوائي، والنيتروكس، والقياس، والغوص الحر، بما في ذلك إمكانية التبديل بين الغازات أثناء الغوص. بعد الغوص، يدعم الجهاز مزامنة لاسلكية مع هاتفك عبر تطبيق Suunto، ويسجل الموقع (مع العلم أن التطبيق يسجل موقع الهاتف وليس موقع D5).

سوونتو G5 دايف للكمبيوتر

مع أن دمج الهواء اختياري عبر جهاز الإرسال (يُباع منفصلًا)، إلا أن الجهاز يعمل بكفاءة عالية وبدونه. تدوم بطاريته القابلة لإعادة الشحن من ست إلى ١٢ غطسة لكل شحنة. تصميمه الأنيق يسمح لك بارتدائه لتناول العشاء بعد الغوص.

الايجابيات:

عامل شكل ساعة اليد، ملون بالكامل

مزامنة التطبيقات وقابلية إعادة الشحن

أنيقة وسهلة السفر

سلبيات:

يضيف جهاز الإرسال تكلفة مضاعفة تقريبًا للتكامل الجوي

عمر بطارية أقل من الموديلات الأبسط

أوشيانيك فيو 4.0 – 360 جنيهًا إسترلينيًا / 380 دولارًا أمريكيًا

يجمع جهاز Veo 4.0 بين التصميم الأنيق والأداء العملي. يتميز بشاشة عالية التباين ومزامنة بلوتوث، كما يدعم خوارزميتين - DSAT وPelagic Z+ - مما يتيح لك مطابقة ملفات تعريفك مع زميلك أو مدرب الغوص. يحتوي الجهاز على مزيجين من الغازات بنسبة تصل إلى 100% من الأكسجين، مما يجعله مثاليًا لغواصي النيتروكس وحتى غواصي التقنية الخفيفة.

أوشيانيك في إي أو 4

يمكنك تسجيل وتحديث البرامج الثابتة عبر تطبيق DiverLog+، والبطارية القابلة للاستبدال من قِبل المستخدم تكفي لـ 200-300 غوصة. كمبيوتر الغوص لا يوفر تكاملاً هوائيًا أو بوصلة، ولكنه مرن بشكل لا يصدق للغواصين متعددي المستويات.

الايجابيات:

مرونة الخوارزمية المزدوجة

دعم التطبيقات والتبديل بين الغاز

نحيف لتركيبه على المعصم بشكل مخصص الكمبيوتر

سلبيات:

لا يوجد تكامل هوائي أو بوصلة

الواجهة تحتاج إلى بعض الوقت للتعلم

كريسي ليوناردو 2.0 – 210 جنيهات إسترلينية / 260 دولارًا

بسيطة، وبأسعار معقولة، وفعالة. كرسي ليوناردو خيار مثالي كمبيوتر الغوص للغواصين الذين يُفضّلون العملية على الكماليات. شاشة LCD المُجزّأة من الحافة إلى الحافة واضحة وسهلة القراءة، بالإضافة إلى إضاءتها الخلفية. تحت الماء، تدعم ساعة ليوناردو وضعي Air وNitrox (حتى 50%) وGauge، مع إمكانية اختيار وضع التوقف العميق لمزيد من التوفير.

كريسي ليوناردو 2 دايف للكمبيوتر

يستخدم كريسي خوارزمية RGBM مُعدّلة قابلة للتخصيص لضمان "عامل الأمان". كما أنه مزود بإنذارات واضحة مرئية ومسموعة. وكما هو الحال مع معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة للمبتدئين، أجهزة كمبيوتر الغوص في هذه الأيام، تتميز ساعة ليوناردو بواجهة استخدام بزر واحد وسجل غوص بسيط. لا تحتوي على بلوتوث أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو بوصلة، ولكن لا يُتوقع ذلك في هذه الفئة السعرية. الكمبيوتر تتميز ببساطة بكونها أداة متينة وسهلة الاستخدام للغواصين الجدد، أو كجهاز احتياطي.

الايجابيات:

واجهة بسيطة بشكل لا يصدق

وضوح الشاشة رائع

سعر ممتاز

سلبيات:

لا توجد ميزات لاسلكية

مجموعة ميزات محدودة

جهاز التنفس المائي i330R – 308 جنيه إسترليني / 399 دولارًا أمريكيًا

يُقدّم جهاز i330R إحدى أفضل الشاشات في هذا النطاق السعري: شاشة TFT ساطعة وملونة بالكامل، تبقى مرئية في جميع الظروف. يدعم الجهاز أربعة أوضاع للغوص: الغوص الهوائي، والنيتروكس، والقياس، والغوص الحر. كما يُمكنك تبديل ما يصل إلى ثلاثة أنواع من الغازات أثناء الغوص. جهاز i330R قابل للشحن عبر USB، ويُتيح مزامنة بلوتوث مع تطبيق DiverLog+ من Aqualung.

أكوالونج i330R دايف للكمبيوتر

بفضل بنيته المتينة والعملية، يُعد هذا المنتج المفضل لدى غواصي المياه الباردة والليلية الذين يُقدّرون وضوح الرؤية. لا يحتوي على تكامل هوائي أو رقمي بوصلة، لكنها تتميز بميزات أكثر من العديد من منافسيها. كما أنها تحتوي على ما نعتقد أنه أفضل حزام جاهز للاستخدام في القائمة، وهو أمر لم يُذكر كثيرًا!

الايجابيات:

شاشة واضحة وملونة بالكامل

قابلة لإعادة الشحن ومُمكّنة بتقنية البلوتوث

قادرة على تشغيل عدة أنواع من الغاز

سلبيات:

لا يوجد بوصلة أو تكامل هوائي

أقل أناقة من التصاميم التي تشبه الساعات

Mares Puck 4 – 240 جنيهًا إسترلينيًا / 350 دولارًا أمريكيًا

يُعدّ ماريس باك 4 أحدث تطور في سلسلة باك المحبوبة، حيث يحافظ على بساطة الزر الواحد، ولكنه يضيف شاشة نقطية أنيقة وعالية التباين وتقنية داخلية حديثة. يدعم باك 4 أوضاع الهواء، والنيتروكس (حتى 99%)، والقياس، مع إمكانيات إيقاف عميقة وتبديل متعدد الغازات.

ماريس باك 4 دايف للكمبيوتر

الجديد في جهاز Puck 4 هو اتصال بلوتوث، مما يسمح لك بمزامنة الغوصات عبر تطبيق Mares، فلا داعي للقلق بشأن الكابلات. تصميمه أنيق، وسهل القراءة حتى في ظروف الرؤية المنخفضة، ومصمم ليدوم طويلاً. كما أن بطاريته القابلة للتغيير تدوم حتى 100 غوصة. ورغم أنه ليس مجرد إضافة أنيقة، إلا أنه أداة غوص متينة وعملية وموثوقة يصعب منافستها في هذه الفئة السعرية.

الايجابيات:

مزامنة سجل الغوص عبر البلوتوث

عمر بطارية طويل (قابل للاستبدال من قبل المستخدم)

بسيطة، قوية، وفعالة

سلبيات:

لا يوجد تكامل هوائي أو بوصلة

ليس الأفضل مظهرًا من المجموعة

شاشة SEAC - 265 جنيهًا إسترلينيًا / 335 دولارًا أمريكيًا

شاشة SEAC هي شاشة حديثة المظهر وسهلة الاستخدام كمبيوتر الغوص صُممت مع مراعاة سهولة القراءة والبساطة. شاشتها LCD المستطيلة العريضة توفر تصميمًا عالي التباين يُسهّل استيعاب بيانات الغوص من النظرة الأولى. كما أنها مزودة بإضاءة خلفية، مما يُسهّل الرؤية المنخفضة أو الغوص الليلي. علاوة على ذلك، تتميز هذه الساعة بمظهر عصري منعش. الكمبيوتربمجرد وصولك إلى الماء، تدعم الشاشة الهواء، والنيتروكس (حتى 99%)، ووضع القياس، وتتضمن تنبيهات مرئية ومسموعة للعمق، ومعدل الصعود، وتوقفات الضغط.

شاشة سياك دايف للكمبيوتر

لن تجد هنا تكاملاً هوائياً أو بلوتوث، لكن بطارية قابلة للتغيير تُعدّ إضافة رائعة، وتدوم حتى ثلاث سنوات للغواص العادي. يتم التحكم بالواجهة بزرين أماميين، مما يُسهّل التحكم، حتى مع ارتداء قفازات سميكة في الماء البارد.

الايجابيات:

شاشة كبيرة وواضحة للغاية

مصممة بشكل جيد للغواصين في المياه الباردة

واجهة سهلة الاستخدام

سلبيات:

لا يوجد تطبيق أو اتصال لاسلكي

كابل USB مخصص غير متضمن

سكوبابرو علاء الدين A2 – 400 جنيه إسترليني / 480 دولارًا أمريكيًا

صُممت ساعة Scubapro Aladin A2 للغواصين الباحثين عن قوة مدمجة، وهي تجمع بين ميزات رائعة في تصميم بسيط وأنيق. تدعم الساعة أنظمة الغوص، والقياس، وApnea، وTrimix، والتركيب الجانبي، وCCR، مما يجعلها متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق. تتميز شاشة العرض الكاملة بتقنية مصفوفة النقاط بالوضوح والوضوح، وواجهة المستخدم سهلة الاستخدام بمجرد التعود على تصميمها.

سكوبابرو علاء الدين A2 دايف للكمبيوتر

يتضمن تعويضًا للإمالة ثلاثية الأبعاد رقمي بوصلة، وهو أمر نادر في هذا السعر، ورغم إمكانية دمجه مع الهواء، إلا أنه يتطلب جهاز إرسال اختياريًا. وبالحديث عن التكامل، فهو متوافق أيضًا مع حزام Scubapro HRM لقياس معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد. كما أن A2 مزود بتقنية البلوتوث لسهولة المزامنة مع تطبيق LogTRAK من Scubapro. قد يرغب الغواصون التقنيون في مزيد من التخصيص، ولكن بالنسبة للغواصين الرياضيين والترفيهيين المحترفين، فإن Aladin A2 خيار مثالي.

الايجابيات:

بوصلة مدمجة واتصال بلوتوث

أوضاع الغوص والغوص الحر المتعددة

شكل ساعة اليد أنيق ومدمج

سلبيات:

هناك حاجة إلى أجهزة إرسال متعددة للتكامل الإضافي

منحنى التعلم أكثر حدة للمستخدمين الجدد

ملخص - اختيارات مميزة

أفضل عموما دايف للكمبيوتر:Scubapro Aladin A2 – مزود بوظائف الغوص بميزانية محدودة

القيمة الأفضل دايف للكمبيوتر:Mares Puck Pro – قوي، بسيط، وجاهز للطلاب

الافضل دايف للكمبيوتر للغواصين ذوي الخبرة: Shearwater Peregrine - شاشة ملونة كاملة ومصممة بشكل جيد ووضوح عالي الجودة

أفضل كروس أوفر دايف للكمبيوتر: غارمين Descent G1/G1 Solar - ساعة ذكية تلتقي كمبيوتر الغوص، ارتداء يومي حقيقي مع وظيفة غوص قوية

الكلمة الأخيرة حول أجهزة كمبيوتر الغوص

معلمتك اليوغا كمبيوتر الغوص يجب أن تعكس هذه المجموعة أسلوب غوصك، وليس ميزانيتك فحسب. سواءً كنت تبحث عن خيار عملي وموثوق، أو تقنية حديثة مزودة بجميع الميزات، أو جهاز متعدد الاستخدامات يمكنك ارتداؤه يوميًا، فإن الموديلات العشرة المذكورة أعلاه توفر لك أمانًا ووظائف موثوقة، بسعر لا يتجاوز 500 جنيه إسترليني.

بالطبع، أجهزة كمبيوتر الغوص لا يتحكمون بالغوص نيابةً عنك، بل يُعطونك الحقائق فقط. حتى كغواص ترفيهي، فهم أداة، لذا يجب أن تفهم أساسيات الضغط والطفو وإزالة الضغط لتحقيق أقصى استفادة منها. بمجرد إتقانك لأساسيات التعليمات، يمكنك ضبط خليط النيتروكس الخاص بك، والغوص في الشعاب المرجانية، أو التجول بين حطام السفن بثقة. كمبيوتر الغوص سأقوم بالتتبع لك.

وتذكر... إذا لم تتعلم كيفية استخدامه، كمبيوتر الغوص لا فائدة منه إطلاقًا، خاصةً مع استخدام تلك التنبيهات الإرشادية والأرقام الوامضة. اقرأ دليل الاستخدام دائمًا، وراجعه سريعًا إذا لم تستخدمه منذ فترة.

الأسئلة الشائعة - شراء جهاز كمبيوتر للغوص بأقل من 500 جنيه إسترليني

1. هل أحتاج إلى البلوتوث على جهازي؟ كمبيوتر الغوص أم أن USB جيد؟

يوفر البلوتوث مزامنة لاسلكية مع الهواتف، وهو أمر مريح للغاية. لكن مزامنة USB تعمل بشكل جيد أيضًا، وتوفر التكلفة في أغلب الأحيان.

2. هل التكامل الجوي يستحق ذلك؟

يتيح لك الاتصال بخزان الغاز الحصول على ضغط غاز فوري، وهو أمر رائع خاصةً للغوص التقني. أما بالنسبة للغواصين الترفيهيين، فإن وحدة التحكم SPG عادةً ما تكون أكثر من كافية.

3. ما مدى أهمية نوع الخوارزمية (على سبيل المثال، Bühlmann مقابل DSAT)؟

السؤال الأهم. تخطئ النماذج المحافظة (مثل DSAT) في مسألة الأمان، أي فترات غوص أقصر وعمق أقل في الغطسات المتكررة. أما الخوارزميات القابلة للتخصيص والمستندة إلى بولمان (Buhlmann GF)، فتميل إلى توفير فترات غوص أطول في الأساس، وتتيح لك ضبط مستوى الغطس من هناك. يعتمد الاختيار في الواقع على مدى تفضيلك للغوص الحر أو الحذر، ومستوى التحكم الذي تريده منه. كمبيوتر الغوص.