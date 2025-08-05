أفضل بدلات الغوص الاستوائية لعطلة الغوص الخاصة بك في عام 2025

بحلول عام ٢٠٢٥، تطورت معدات الغوص الاستوائية لتتجاوز مجرد أقمشة النيوبرين السميكة. يقدم البائعون الآن حلولاً أنيقة وخفيفة الوزن ومانعة للأشعة فوق البنفسجية، ومناسبة لدرجات حرارة مياه تصل إلى ٢٦ درجة مئوية (٧٨ درجة فهرنهايت) وما فوق. تشمل هذه الحلول بدلات غوص قصيرة (٣ مم أو أقل) مفضلة لدى مراكز الغوص الاستوائية، وبدلات سباحة من قطعة واحدة بتصميم "ستينجر"، وقمصان واقية من الطفح الجلدي، أو واقيات طفح جلدي تغطي الجسم بالكامل، وجلود غوص مصممة خصيصًا للحماية من الشمس والحيوانات.

تاريخيًا، اعتمد الغواصون على بدلات كاملة بسمك 3 مم أو 5 مم، حتى في البحار الدافئة، لمجرد أنها كانت متوفرة. أما اليوم، فالحماية الحرارية في المناطق الاستوائية لا تتعلق بالدفء بقدر ما تتعلق بمنع حروق الشمس، والتآكل، وإصابات لسعات الحشرات البحرية، أو البرد الخفيف الناتج عن فترات طويلة على السطح. وبالطبع، الحفاظ على مظهر أنيق. توفر معظم واقيات الطفح الجلدي حماية من أشعة الشمس بعامل حماية من الشمس UPF50+؛ وتحمي بدلة السعات من قنديل البحر؛ وسروال قصير خفيف. بذلة يضيف ما يكفي من العزل دون ارتفاع درجة الحرارة، حتى أثناء التنقيط الطويل بالقارب أو الغوص الليلي.

قائمتنا لأفضل ملابس الغوص الاستوائية لعام 2025

تشمل قائمتنا، التي تضم ١١ طرازًا حاليًا، أسعارًا فاخرة ومناسبة للجميع، وتركز على الحماية (الحرارية، والشمس، والحرارة)، وليس على الطفو أو العزل المائي البارد. تتراوح الأسعار بين ٦٠ جنيهًا إسترلينيًا / ٨٠ دولارًا أمريكيًا وأكثر من ٣٠٠ جنيه إسترليني / ٣٥٠ دولارًا أمريكيًا، وتشمل واقيات الغطس من الطفح الجلدي وحتى بدلات الغوص الكاملة. سنراعي ميزات مثل تصنيف عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، والأقمشة المعاد تدويرها، ونوع الدرزات، والملاءمة، أو القلنسوات المدمجة، لضمان حصولك على الحماية المناسبة للغوصات المناسبة.

للتوضيح، لا غنى عن التضحيات في التصميم، حتى عند استخدام الماء الدافئ. فبدلات الغوص الطويلة توفر دفءً كاملاً ووقايةً من الاحتكاك، لكنها قد تكون شديدة الحرارة ومُقيّدة؛ أما البدلات القصيرة، فهي أسهل في السفر، لكنها تكشف الذراعين أو الساقين؛ أما بدلات الطفح الجلدي التي تغطي الجسم بالكامل، أو البدلات الجلدية المكونة من قطعة واحدة، فتُحسّن التغطية وتُعدّ سهلة الحمل، على الرغم من افتقارها إلى خاصية الطفو أو الكتلة الحرارية. لذا، سنحاول تقديم "أفضل" الخيارات في فئات مختلفة.

بدلة Hydro Stinger من Fourth Element - 80 جنيهًا إسترلينيًا / 110 دولارات أمريكية

صُممت بدلة هيدرو ستينغر من فورث إليمنت خصيصًا للغوص والغطس السطحي في المناطق الاستوائية، وهي بدلة غوص من قطعة واحدة، طويلة الذراعين والساقين، مزودة بغطاء رأس مدمج وقفازات، وتوفر حماية عالية من الأشعة فوق البنفسجية بعامل حماية 50+‎ للوقاية من قناديل البحر والشعاب المرجانية النارية وحروق الشمس. وهي جزء من مجموعة أوشن بوزيتيف، ومصنوعة من بلاستيك مُعاد تدويره بعد الاستهلاك، وتتميز بمقاس مريح ومرن، ودرزات مسطحة تُثبت بشكل مسطح أسفلها. BCD ظفيرة.

بدلة هيدرو ستينغر من العنصر الرابع

يوفر مقاومة ممتازة للتآكل وحماية من الشمس، مع الحفاظ على خفة وزنه وسهولة تعبئته. ورغم أنه يوفر عزلًا حراريًا بسيطًا، إلا أنه يتميز بسلامة الشعاب المرجانية وحمايتها على الأسطح لفترات طويلة. يُعدّ خيارًا مثاليًا للرحلات الاستوائية، أو كبدلة داخلية مريحة للغاية في الأجواء الباردة.

الايجابيات:

تغطية كاملة للجلد وحماية من اللسع

حماية من الشمس UPF 50+

خفيف الوزن للغاية وسهل السفر

سلبيات:

لا يوجد عزل حراري حقيقي، لذا ستشعر بتلك الطبقات الحرارية

قد يكون المقاس الضيق مقيدًا للبعض، لذا قد يتطلب مقاسًا أكبر

سكوبابرو ديفينيشن 2.5 مم قصير - 130 جنيهًا إسترلينيًا / 150 دولارًا أمريكيًا

تعريف سكوبابرو 2.5 مم قليل بذلة صُمم خصيصًا للمياه الاستوائية، مما يوفر دفءً أساسيًا وحماية من التآكل مع مرونة كاملة للذراعين والساقين. مصنوع من نايلون-2 نيوبرين مع درزات مُلصقة ومخيطة، وسحاب خلفي سهل الفتح، كما أن المادة قابلة للتمدد لتلائم بسهولة. BCD أحزمة الأمان.

تعريف سكوبابرو 2.5 مم قليل

يتمتع الجذع بعزل حراري معتدل، بينما تبقى الأكتاف والأطراف في حالة حركة. مثالي للغوص الليلي أو الصباحي، وللغوصات القصيرة على السطح خلال النهار. بهذا السعر، يُلبي هذا المنتج احتياجاتك من الحماية وحجم الحقيبة المناسبين للسفر في المياه الدافئة.

الايجابيات:

طبقة حرارية خفيفة

طبقات متينة

من السهل الارتداء والخلع



سلبيات:

لا يوجد حماية من الشمس أو اللسعات على الذراعين/الساقين

حقيبة عطلة أثقل قليلاً

بدلة الغوص الحرة أكوالونج فري فليكس ٢ مم - ٣٢٥ جنيهًا إسترلينيًا / ٣٧٥ دولارًا أمريكيًا

جهاز الغوص الحر Freeflex من Aqualung بذلة صُممت خصيصًا لحالات انقطاع التنفس والغوص الاستوائي في البحار الدافئة. ولكن هناك الكثير من الاستخدامات المتعددة في هذا المجال. صُنعت البدلة من مادة ياماموتونيوبرين فائقة التمدد، وخالية من المواد البترولية، بسمك 2 مم، وتوفر مرونة استثنائية وحرية في الالتصاق، مع السماح بأقصى قدر من الحركة تحت الماء. يتميز النصف السفلي بطبقة خارجية من جلايدسكين، مصممة لتقليل السحب وتحسين الديناميكية المائية.

جهاز الغوص الحر أكوالونج فري فليكس بذلة 2mm

تصميمها البسيط والأنيق، إلى جانب درزاتها ورسوماتها الناعمة، يضمن الراحة والأناقة على السطح وتحته. مع أنها غير مصممة للغوص المكثف أو حمل معدات ثقيلة، BCD يوفر النيوبرين بسمك 2 مم طبقة حرارية خفيفة بالإضافة إلى حماية جيدة من التآكل في بيئات الشعاب المرجانية أو الصخرية. بذلة يُعد خيارًا عالي الأداء للغواصين والغواصين الأحرار الذين يريدون دفءًا متواضعًا وتغطية أنيقة مع الحد الأدنى من الحجم.

الايجابيات:

يعزز النيوبرين ياماموتو فائق التمدد حرية الحركة

تعمل الألواح السفلية من Glideskin على تحسين الديناميكية المائية

تصميم أنيق وبسيط، مقاوم للتآكل ومضاد للأشعة فوق البنفسجية

سلبيات:

حماية حرارية خفيفة فقط، قد تشعر بالبرد إذا كنت حساسًا

قد يظهر التآكل بشكل أسرع من المتوقع BCD الأشرطة

سعر ممتاز للعزل الأخف

بدلة الجلد الدافئة من DynamicNord SH‑11 - 100 جنيه إسترليني / 130 دولارًا أمريكيًا

SH‑11 من DynamicNord هي "بدلة سباحة" للمياه الدافئة، مصنوعة من النيوبرين الجيري فائق الرقة بسمك 1 مم، ومُصممة خصيصًا للغواصين في المناطق الاستوائية. بفضل أذرعها وأرجلها الطويلة، توفر هذه البدلة مقاومة خفيفة للتآكل وواقية من الشمس متينة، مع ملاءمة مثالية للجسم مقارنةً بالليكرا، مع تقليل الحجم والطفو. تصميمها الكامل مع عزلها البسيط يجعلها مثالية للأسطح الطويلة أو المواقع التي تكثر فيها الخدوش المرجانية والحشرات اللاذعة.

ديناميك نورد SH-11 بذلة

درزات مسطحة ونيوبرين مُعاد تدويره يجعلانه مناسبًا للسفر، وسحابات عند المعصمين/الكاحلين تُسهّل ارتدائه. متوفر بقصات للرجال والنساء بنفس السعر.

الايجابيات:

تغطية الجسم بالكامل

يوفر النيوبرين خفيف الوزن الدفء في المياه الاستوائية

سهلة التعبئة الحجم والوزن

سلبيات:

عزل بسيط إذا انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من 26 درجة مئوية

قد تشعر ببرودة مفرطة في الذراعين/الساقين

بعض القيود مقارنة ببدلات الطفح الجلدي أو الحراس

بدلة كاملة من SEAC Carezza مقاس 2 مم - 60 جنيهًا إسترلينيًا / 90 دولارًا

تم تصميم SEAC Carezza 2mm للغوص في المياه الدافئة والغطس وأنشطة التجديف. بذلة بدلة خفيفة الوزن من قطعة واحدة مصنوعة من النيوبرين الناعم مزدوج البطانة. سمكها البالغ 2 مم يوفر عزلًا حراريًا بسيطًا مع حماية ممتازة من التآكل، وهي مثالية للمياه الاستوائية الدافئة حيث قد تشكل خدوش المرجان والبرد الخفيف عند الفجر مصدر قلق.

سياك كاريزا 2 مم كامل بذلة

يضمن سحاب أمامي سهل الارتداء وخياطة مسطحة القفل الراحة وحرية الحركة، مع طوق ناعم يمنع الاحتكاك. وسادات الركبة المصنوعة من البولي يوريثان تُضفي متانة دون التأثير على الحركة. يتوفر هذا الموديل بقصات للرجال والنساء، وبأسعار مناسبة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

مثالي للغواصين الباحثين عن غطاء خفيف الوزن ومقاوم للشعاب المرجانية دون حجم كبير، فهو يوازن بين العزل الحراري المتواضع وسهولة الحمل. مع أنه غير مخصص للاستخدام المكثف، إلا أنه خيار ممتاز للاستخدام اليومي في مناطق المياه الدافئة.

الايجابيات:

بطانة مزدوجة من النيوبرين مريحة وجيدة التهوية بسمك 2 مم

نقطة سعر رائعة

توفر وسادات الركبة المقواة بالبولي يوريثين الحماية من تآكل الشعاب المرجانية أثناء التدريب

سلبيات:

عزل حراري بسيط إذا كنت تشعر بالبرد بسهولة

تميل أختام المياه ذات السحاب الأمامي إلى عدم كونها محكمة الغلق مثل السحاب الخلفي

واقي الطفح الجلدي من ماريس تريلاستيك ستيمر - ١٢٠ جنيهًا إسترلينيًا / ١٤٠ دولارًا أمريكيًا

بدلة ماريس تريلاستيك ستيمر هي بدلة سباحة كاملة الطول من قطعة واحدة مصنوعة من النايلون والإسباندكس، توفر حماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية UPF 50+، بالإضافة إلى حماية من قناديل البحر أو التآكل المرجاني الخفيف، وهي مثالية للمياه الاستوائية شديدة الحرارة. تتوفر بقصات تناسب الرجال والنساء، ويمكن ارتداؤها بسهولة كطبقة خفيفة تحت معدات الغوص أو بدلات التأجير.

بدلة بخار ثلاثية العجلات من ماريس

مصنوعة من نسيج ترايلاستيك فائق المرونة (ناعم من الخارج، ناعم من الداخل)، تُثبّت البدلة في مكانها باستخدام ركائب مرنة للإبهام والقدم لمنع الالتصاق. درزات مسطحة تقلل من الاحتكاك وتضمن الراحة أثناء السباحة على السطح أو الغطس. على الرغم من عدم احتوائها على النيوبرين، إلا أنها قابلة للتهوية، وسريعة الجفاف، وقابلة للطي بسهولة، وتوفر تغطية ممتازة للبشرة دون ارتفاع درجة حرارتها. بفضل عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية 50+ وتصميمها المريح، فهي مثالية للاستمتاع بأجواء المناطق الاستوائية دون التعرض لأشعة الشمس أو حروق الشمس.

الايجابيات:

حماية UPF 50+ لكامل الجسم، مع الحد الأدنى من ارتفاع درجة الحرارة

خفيفة الوزن، سريعة الجفاف، قابلة للتعبئة بشكل كبير للسفر

تحافظ الدرزات المسطحة والركاب على راحتها وثباتها في مكانها

سلبيات:

لا يوجد عزل حراري، فقط الحد الأدنى من الحماية من الشمس/الاحتكاك

يمكن أن تشعر الذراعين والرقبة والكاحلين بالتقييد على مدى فترات طويلة

عدسة Xenos Shortie مقاس 3 مم من Fourth Element - 165 جنيهًا إسترلينيًا / 225 دولارًا أمريكيًا

The Fourth Element Xenos Shortie عبارة عن قطعة من النيوبرين مقاس 3 مم بذلة مصممة خصيصًا للغوص في المياه الدافئة والسفر على متن قارب. بفضل بنيتها فائقة المرونة وتصميمها المريح، بما في ذلك الكاحلين المقطوعين والذراعين/الساقين المبطنين بسلاسة، تُعدّ هذه البدلة من أسهل بدلات الغوص في الارتداء والخلع، وهي ميزة لا شك فيها في عطلة غوص مكثفة! تتميز البدلة بدرزات مُلصقة ومُخيطة بشكل مُخفي، وبطانة ثيرموفليكس على الجذع، وعازل ثيرموكو للصدر، وأختام داخلية للكاحل، وأختام "هايدرولوك" للمعصم، وسحاب أملس لتقليل تدفق الماء.

العنصر الرابع زينوس 3 مم قليل

بدلة زينوس مثالية للظروف الاستوائية، فهي تجمع بين سهولة الحمل والمرونة والعزل الحراري المتواضع، وهي أفضل بكثير من بدلة الطفح الجلدي، لكنها أخف وزنًا من بدلة النيوبرين الكاملة. كما توفر أختام هيدرولوك ومقاسها المحكم حماية خفيفة من الشمس والتآكل وملامسة الشعاب المرجانية. مع أنها غير مصممة للغوص البارد المستمر، إلا أنها مثالية في ظروف المياه الاستوائية لأيام الغوص المتعددة، مع جفاف سريع بين الجلسات.

الايجابيات:

من السهل جدًا ارتداؤه وخلعه، وهو رائع للإعدادات التي تتم على متن القارب

تقلل اللحامات والأختام المقاومة للماء من التدفق وتزيد من الراحة

قلب حراري خفيف بالإضافة إلى الحماية من التآكل/الشمس في قليل النموذج المرفق

سلبيات:

لا تغطي الذراعين، لذا يظل التعرض لأشعة الشمس والهلام للأطراف العلوية ممكنًا

سعر أعلى قليلاً مقارنة بالقطع القصيرة الأساسية مقاس 3 مم

بدلة Sharkskin المقاومة للبرد بسحاب خلفي كاملة - 280 جنيهًا إسترلينيًا / 340 دولارًا أمريكيًا

بدلة Sharkskin Chillproof Rear Zip Full Suit، بتصميماتها الرجالية والنسائية، هي بدلة كشف كاملة للجسم، تُغني أو تُكمل النيوبرين في الغوص في المياه الدافئة. مصنوعة من نسيج مُركّب "مُقاوم للبرد" مُصمم خصيصًا بثلاث طبقات، تُوفر راحة حرارية تُضاهي بدلة النيوبرين بسمك 3 - 2.5 مم، مع حماية ممتازة من الرياح، وبطانة صوفية ماصة للرطوبة، ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية (UPF 3+)، وحماية من التآكل. كل ذلك دون طفو أو ضخامة النيوبرين.

بدلة Sharkskin المقاومة للبرد الكاملة

خفيف الوزن وقابل للطفو بشكل محايد، ما يجعله أقل وزنًا للغوص أو الغطس السطحي. بفضل سحابه الخلفي، ومرونته المريحة في أربعة اتجاهات، وركاب الإبهام والكاحل، ودرزاته المقاومة للاحتكاك، فهو مريح وسهل الارتداء فوق ملابس أخرى أو منفردًا. صُمم خصيصًا للمواقع الاستوائية الدافئة، وهو مثالي للغوص بالقارب أو على الأسطح العاصفة حيث قد تشعر بالبرودة مع السراويل القصيرة أو بدلات الطفح الجلدي.

الايجابيات:

مقاوم للرياح وسريع الجفاف

حماية كاملة للجسم من الشمس والخدوش واللسعات في طبقة واحدة

طافية بشكل محايد، وخفيفة الوزن وسهلة السفر

سلبيات:

يجب أن يكون المقاس محكمًا؛ حتى المقاس الفضفاض قليلاً يقلل بشكل كبير من الكفاءة الحرارية

قد يكون ختم السحاب الخلفي أقل إحكامًا ضد الماء من البدائل المصنوعة من النيوبرين

Mares Flexa Core Shorty – 225 جنيهًا إسترلينيًا / 295 دولارًا أمريكيًا

Mares Flexa Core عبارة عن مادة مطاطية فائقة الجودة قليل بذلة مع غطاء مدمج، مصمم للتكيف مع ظروف الغوص في المياه الدافئة. مصنوع بشكل أساسي من النيوبرين فائق التمدد بسمك 3 مم، مع ألواح بسمك 4 مم على طول الجذع والظهر حيث يكون الاحتفاظ بالحرارة أمرًا بالغ الأهمية، مما يوفر عزلًا حراريًا إضافيًا لمن يشعرون بالبرد حتى في البيئات الاستوائية. ينزلق الغطاء بسلاسة أسفل سترة فليكسا ستيمر من ماريس أو يُستخدم منفردًا لتوفير عزل حراري خفيف وحماية من الشمس.

ماريس فليكسا كور قليل

تُقلل أختام Glideskin عند المعصمين والفخذين من الاحمرار، مما يضمن احتباسًا حراريًا أفضل أثناء فترات الراحة. يتيح ملحق Smart Pocket على الفخذ تخزينًا اختياريًا، وتُعزز مناطق قبضة الكتف الراحة أثناء الاستخدام. BCD الأشرطة. يتوفر Flexa Core بقصات للرجال والنساء.

الايجابيات:

نيوبرين استراتيجي بسمك 3/4 مم لمزيد من الدفء

غطاء مدمج وأختام Glideskin لتقليل تدفق السطح إلى الحد الأدنى

ملحق جيب الفخذ الاختياري

سلبيات:

الذراعين والساقين السفليتين معرضتان لأشعة الشمس واللسعات

قد يكون الجو دافئًا بعض الشيء بالنسبة للبعض في المناطق الاستوائية

بدلة NeoSkin المقاومة للماء بسمك 1 مم - 150 جنيهًا إسترلينيًا / 190 دولارًا أمريكيًا

بدلة نيوسكين المقاومة للماء مصنوعة من النيوبرين فائق المرونة بسمك 1 مم، وتوفر حماية كاملة للجسم من الرياح والرذاذ في الظروف الاستوائية. هذه البدلة، التي تتميز بسمكها الأثقل من الليكرا ونعومتها الفائقة من النيوبرين التقليدي، توفر حلاً وسطًا مثاليًا للغواصين في المناطق الاستوائية الذين يبحثون عن عزل حراري منخفض، وحماية من الشمس والتآكل، وسهولة حمل فائقة. تصميمها فائق المرونة، وخياطتها المريحة تناسب الرجال والنساء على حد سواء، وسحابها الخلفي من YKK Vislon، وحلقات الإبهام والكاحل، تجعلها سهلة الارتداء والخلع.

نيوسكين المقاوم للماء بذلة

على الرغم من عدم تصميمه لعزل حراري قوي، يُضفي NeoSkin دفئًا لطيفًا يفوق الليكرا، دون أي طفو، ويحافظ على سلامة جسمك أثناء التوقفات الطويلة على السطح أو التنقل بالقارب. مثالي لبيئات الشعاب المرجانية، حيث يوفر تغطية أساسية للبشرة أثناء الإبحار أو الغطس، ويمكن ارتداؤه بشكل مريح تحت بدلات أكثر سمكًا عند الحاجة. تغليف Waterproof الخالي من البلاستيك ومقاساته التي تتراوح من 3XS إلى 3XL يعزز تصميمه الصديق للبيئة والمناسب للسفر.

الايجابيات:

خفيف الوزن ومرن للغاية

من السهل الصعود والنزول

بشرة صلبة وحماية من الشمس

سلبيات:

عزل حراري بسيط

طبقات مسطحة غير محكمة الغلق؛ قد يحدث بعض التنظيف أثناء فترات السطح

جهاز Aqualang Hydroflex 3 mm Shorty – 149 جنيهًا إسترلينيًا / 165 دولارًا أمريكيًا

جهاز هيدروفليكس 3 مم من أكوالونج قليل يُضيف عزلًا إضافيًا للجذع والجزء العلوي من الساقين مع الحفاظ على راحة الذراعين والساقين. طبقات مُلصقة ومُخاطة بشكل مُخفي وألواح مقاومة للتآكل تجعله متينًا ومريحًا ومناسبًا للغواصين.

جهاز التنفس المائي هيدروفلكس قليل

مثالي للمواقع الاستوائية ذات البرودة الصباحية المبكرة أو حيث قد تظهر طبقات حرارية مفاجئة، فهو يحمي من خدوش الشعاب المرجانية دون ارتفاع درجة حرارته. أثقل قليلاً من خيارات الطفح الجلدي والليكرا، ولكنه مناسب للسفر.

الايجابيات:

عازل حراري متواضع

بناء متين للاستخدام تحت الحزام

حماية جيدة للشعاب المرجانية

سلبيات:

الذراعين والساقين عارية

أكبر حجمًا من البدلات الجلدية

أفضل ملابس الغوص في العطلات

أفضل استوائي بشكل عام بذلة 2025:



بدلة الجلد الدافئة من DynamicNord SH‑11

ناعمة وخفيفة الوزن وقابلة للتعبئة بشكل كبير، لا تشغل بدلة اللسع هذه أي مساحة تقريبًا في حقيبتك حقيبة مع توفير عزل كافٍ لتجاوز حاجز حراري عابر. مثالي للغواصين الذين يتنقلون بين القوارب والشواطئ والوجهات دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة.

الأفضل للحماية البسيطة:

بدلة هيدرو ستينغر من العنصر الرابع

مثالي للغواصين الذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة أو الغواصين الذين يحتاجون فقط إلى حماية من الأشعة فوق البنفسجية ولسعات الماء. خفيف الوزن، سريع الجفاف، وأنيق بما يكفي ليكون طبقة أساسية تحت بدلات أكثر سمكًا.

الأفضل لأولئك الذين يرتاحون بسهولة:

جهاز الغوص الحر أكوالونج فري فليكس بذلة 2mm

تم تصميم هذه البدلة للغواصين الأحرار المحترفين ولكنها ممتازة للغوص أيضًا، حيث توفر احتفاظًا حراريًا قويًا بشكل مدهش بالنسبة لسمكها، وذلك بفضل ملاءمتها المحكمة والنيوبرين فائق التمدد.

الأفضل للسفر:

العنصر الرابع 3 مم زينوس شورتي

قارب متعدد الاستخدامات: دافئ بما يكفي لمعظم أنواع الغوص الاستوائية، مريح للغاية، سهل الارتداء والخلع، ومصمم ليدوم طويلاً. مناسب للعيش على متن قارب، معتمد من مراكز الغوص، وأنيق دون تكلف.

الأفضل في الميزانية:

بدلة سياك كاريزا كاملة مقاس 2 مم

بهذا السعر، من غير اللائق عدم اقتنائه. فهو مرن بشكل مدهش لبدلة كاملة، ويوفر حماية شاملة للبشرة والشمس مع عزل حراري خفيف. بسيط ولكنه عملي.

كلمة أخيرة

اختيار الاستوائية الصحيحة بذلة يعتمد اختيار واقي الطفح الجلدي على مواءمة الوظيفة مع الظروف، بالإضافة إلى الذوق الشخصي. في الماء بدرجة حرارة ٢٦ درجة مئوية أو أعلى، عادةً ما تكون احتياجات العزل منخفضة نسبيًا، ولكن حماية الجلد من الشمس والتآكل ولسعات البحر تكون عالية. تُعد بدلة الطفح الجلدي أو واقي الطفح الجلدي مثالية عندما تتعرض مواقع الغوص لقنديل البحر أو فترات انتظار طويلة على السطح أو السباحة على الشاطئ؛ وتوفر بدلات الغوص القصيرة حماية إضافية لمن قد يحتاجون إليها. غالبًا ما يكون الجمع هو الخيار الأمثل، مع بدلة خفيفة ولكنها واقية من الشمس للنهار وبدلة من النيوبرين لوقت لاحق من اليوم. ويمكنك أيضًا الجمع بينهما إذا أصبح الجو باردًا بشكل غير متوقع. هذا يجعل حجم حقيبتك أكثر أهمية!

من الأمور التي يجب مراعاتها عند الشراء أنواع الدرزات (مسطحة أم مُلصقة)، وتصنيفات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وإمكانية تمدد المواد لتوفير الراحة تحت أحزمة الغوص. باختيارك بعناية وعناية، ستبقى محميًا وأنيقًا في عطلة الغوص لعام ٢٠٢٥ وما بعده.

الأسئلة الشائعة

س1: ما هو سمك بذلة ما هو الأفضل للغوص الاستوائي؟

سنعود دائمًا إلى الذوق الشخصي والراحة. واقي كامل من الطفح الجلدي أو بسمك ١-٢ مم قليل عادةً ما يكون مناسبًا لمعظم الأشخاص، ولكن قد يكون سمك 3 مم مفيدًا عند الفجر، أو في الغوص الليلي، أو إذا كنت من الأشخاص الذين يبردون بسهولة. إذا كنت لا تشعر بالبرد عادةً، فإن بدلة الطفح الجلدي أو بدلة اللسع توفر حماية من الشمس والتآكل دون أي تراكم حراري.

س2: هل واقيات الطفح الجلدي الحاصلة على تصنيف UPF ضرورية عندما تكون تحت الماء معظم الوقت؟

نعم، باختصار، لأنك نادرًا ما تكون تحت الماء طوال دورة الغوص، أو حتى ليوم غوص كامل. فترات السطح، وحركات الغطس، والسباحة على الشاطئ، وانتظار التقاطات الأمواج فوق البنفسجية، كلها عوامل تُعرّضك للأشعة فوق البنفسجية. قد تكون هذه الأشعة أقوى في البحر أيضًا لأنها تنعكس عن الماء، لذا يُنصح بشدة باستخدام عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية (UPF) 50+ أو أعلى.

س3: كيف أعتني بجلود وبدلات الغوص الاستوائية؟

بنفس الطريقة التي تعتني بها بجميع بدلات الغوص. اشطفها جيدًا بالماء العذب بعد كل غوصة، وجففها في الهواء بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، وخزنها في مكان مسطح أو مطويًا قليلًا. في حالة الطفح الجلدي، تجنب استخدام المبيضات أو التجفيف في المجفف للحفاظ على سلامة المادة.