غسيل البدلة الرطبة لتجديد مادة النيوبرين

تتسبب المياه المالحة في تدهور ملابس السباحة والبدلات المقاومة للماء ببطء، مما يؤدي إلى بهتان الألوان وتقليل مرونة المواد وتراكم الروائح الكريهة الناتجة عن العفن والفطريات. ولا يشكل البحر التهديد الوحيد لعطر النيوبرين، كما يدرك الغواصون.

تقول شركة Grangers البريطانية لتصنيع حلول العناية اللاحقة إنها ابتكرت حلاً صديقًا للبيئة يسمى Wetsuit Wash لإزالة البقع والروائح من العناصر القائمة على النيوبرين والعناصر المماثلة والحفاظ عليها جديدة ومتينة.

بعد سكب غطاء كامل من Wetsuit Wash في 8-10 لترات من الماء، يتم نقع القطعة لمدة 30 دقيقة قبل شطفها وتركها حتى تجف.

يقول جرينجرز أن Wetsuit Wash هو تمت الموافقة على التصميم الأزرقوهذا يعني أن هذا الاعتماد لا يركز على اختبار المنتج النهائي، بل يحلل كل عنصر من المواد الخام إلى المكونات الكيميائية قبل بدء الإنتاج. وتقول الشركة المصنعة: "هذا الاعتماد يعني أنه يمكنك أن تطمئن إلى أن منتجات Granger أكثر نظافة وأمانًا ومسؤولية تجاه البيئة".

وتتكون حاوياتها من مواد معاد تدويرها بنسبة 100% للاستخدام مرة واحدة، مثل زجاجات المشروبات البلاستيكية التي يتم التخلص منها عادة في مواقع مكبات النفايات، كما يقول جرينجرز، ويقال إن إنتاجها يتطلب طاقة أقل بنسبة 60%.

وتقول شركة جرينجرز، التي تعمل في هذا المجال منذ عام 1937، إنها دخلت مؤخرًا في شراكة لمدة ثلاث سنوات مع مؤسسة قوارب النجاة الوطنية الملكية (RNLI) لتوفير مجموعة الحماية الخاصة بها لطاقم قوارب النجاة في جميع الأحوال الجوية.

جرانجر سعر Wetsuit Wash هو 9.95 جنيه إسترليني لزجاجة سعة 500 مل.

أيضا على ديفرنيت: كيفية العناية ببدلة السباحة الخاصة بك, اختيار أفضل بدلة غوص: نصائح وحيل, دليل سمك ودرجة حرارة البدلة الرطبة