اشتراكات الهدايا
إزالة الإعلانات مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا
تسجيل الدخول

إيقاف التشغيل: يتم إغلاق Light & Motion

تابعنا على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
مصباح الغوص الأكثر شهرة من Light & Motion، Sola Dive 2500 S/F
مصباح الغوص الأكثر شهرة من Light & Motion، Sola Dive 2500 S/F

أعلنت شركة Light & Motion الأمريكية لتصنيع أضواء الغوص عن إغلاقها بعد 35 عامًا من العمل، مشيرة إلى السياسة بالإضافة إلى "العديد من العوامل" التي ساهمت في قرارها.

وفي إعلانه عن الإغلاق، قال الرئيس التنفيذي دانييل إيمرسون: "لقد قدمنا ​​بعض المنتجات المذهلة واستمتعنا بالابتكار لحل مشاكل العملاء أثناء تصنيع المنتجات في الولايات المتحدة. إن التحديات التي تواجهها الشركة المصنعة في الولايات المتحدة كبيرة، وكانت الرياح السياسية، بغض النظر عن الحديث، ضد التصنيع في الولايات المتحدة، الذي يواصل تراجعه".

قامت الشركة بتصنيع الدراجات والتصوير الفوتوغرافي والفيديو بالإضافة إلى أضواء الغوص. قال إيمرسون: "لقد صممنا أضواءنا لتوفير سنوات عديدة من الاستخدام المستمر". "نحن غير قادرين على تقديم الخدمة، لكن بعض تجارنا قادرون على إصلاح الأضواء، بما في ذلك رذاذ مرتد".

تشير حول الشركة كان مقرها في مارينا على ساحل كاليفورنيا، حيث قامت بتصميم وتطوير وتسويق ودعم منتجاتها في منشأة سابقة لإصلاح وصيانة الطائرات العمودية.

أيضا على ديفرنيت: دليل مشتري شعلة الغوص

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
استمتع بتجربة Freebreathe، أول جهاز من نوعه لاستكشاف ما تحت الماء. جهاز غطس شخصي محمول يمنحك إمكانية الوصول إلى إمداد غير محدود من الهواء حتى عمق 15 قدمًا تحت سطح الماء من خلال قوة حركة جسمك. #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

استمتع بتجربة Freebreathe، أول جهاز من نوعه لاستكشاف ما تحت الماء. جهاز غطس شخصي محمول يمنحك إمكانية الوصول إلى إمداد غير محدود من الهواء حتى عمق 15 قدمًا تحت سطح الماء من خلال قوة حركة جسمك.
#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GMzY4RDIwMjU1MkMwOTRB

مجموعة الغطس تحت الماء Freebreathe في #DEMA

رابط الشريك لموقع Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو ليست مقصودة ولا ضمنية لتكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 00:00 المقدمة 01:20 Scuba.com 02:20 ربط شريط الكاميرا 04:15 BowLine 06:42 إزالة أحزمة الزعانف 08:19 سلك انزلاقي 10:16 سحابات خلفية 12:56 قواعد الطي 14:26 رقبة مبللة

رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

أشياء أخرى يواجهها الغواصون مع @scubacom #غوص #نصائح #كيفية

غلاف هاتف ذكي للبث المباشر تحت الماء من Divolk #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

غلاف الهاتف الذكي Divolk للبث المباشر تحت الماء
#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

اشترك الان !

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.

اشترك الان !
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
دون دبليو: المملكة المتحدة تعرب عن "قلقها الشديد" بشأن سلامة قوارب الغوص في البحر الأحمر
دانييل فيلبس: غواصون يخططون لبيع 448 قطعة أثرية قديمة
ستيف فينتون: مدرب الغوص أكل بطاقة SD مسيئة
بيتر: هال واتس: رحيل السيد سكوبا
نايجل: المملكة المتحدة تعرب عن "قلقها الشديد" بشأن سلامة قوارب الغوص في البحر الأحمر
أخبار حديثة
موت عجل الحوت القاتل عزاء – ولكن ليس لـ J35 موت عجل الحوت القاتل عزاء – ولكن ليس لـ J35
غواصون يعثرون على أسلحة تيودورية تسببت في خلاف بين بريطانيا وأيرلندا غواصون يعثرون على أسلحة تيودورية تسببت في خلاف بين بريطانيا وأيرلندا
ثمانية غواصين يخوضون تجربة انجراف مدتها 30 ساعة في بالاو ثمانية غواصين يخوضون تجربة انجراف مدتها 30 ساعة في بالاو
MBE لغواص الحفاظ على البيئة كانينغهام MBE لغواص الحفاظ على البيئة كانينغهام
وسام الإمبراطورية البريطانية لصائد حطام السفن الغارقة ميرنز وسام الإمبراطورية البريطانية لصائد حطام السفن الغارقة ميرنز
جيوب المرجان المرنة تشجع الباحثين جيوب المرجان المرنة تشجع الباحثين
اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع
الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع
Copyright 2025  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.
اشتراكات الهدايا
اشترك مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا