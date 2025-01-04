إيقاف التشغيل: يتم إغلاق Light & Motion

أعلنت شركة Light & Motion الأمريكية لتصنيع أضواء الغوص عن إغلاقها بعد 35 عامًا من العمل، مشيرة إلى السياسة بالإضافة إلى "العديد من العوامل" التي ساهمت في قرارها.

وفي إعلانه عن الإغلاق، قال الرئيس التنفيذي دانييل إيمرسون: "لقد قدمنا ​​بعض المنتجات المذهلة واستمتعنا بالابتكار لحل مشاكل العملاء أثناء تصنيع المنتجات في الولايات المتحدة. إن التحديات التي تواجهها الشركة المصنعة في الولايات المتحدة كبيرة، وكانت الرياح السياسية، بغض النظر عن الحديث، ضد التصنيع في الولايات المتحدة، الذي يواصل تراجعه".

قامت الشركة بتصنيع الدراجات والتصوير الفوتوغرافي والفيديو بالإضافة إلى أضواء الغوص. قال إيمرسون: "لقد صممنا أضواءنا لتوفير سنوات عديدة من الاستخدام المستمر". "نحن غير قادرين على تقديم الخدمة، لكن بعض تجارنا قادرون على إصلاح الأضواء، بما في ذلك رذاذ مرتد".

تشير حول الشركة كان مقرها في مارينا على ساحل كاليفورنيا، حيث قامت بتصميم وتطوير وتسويق ودعم منتجاتها في منشأة سابقة لإصلاح وصيانة الطائرات العمودية.

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