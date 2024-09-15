كيف جمع مايك 20,000 ألف جنيه إسترليني لصالح Sea-Changers

انضم متجر Mike's Dive Store، وهو أكبر مركز بيع بالتجزئة للغوص في لندن، كواحد من الشركاء الأوائل لجمعية Sea-Changers الخيرية البحرية في المملكة المتحدة في عام 2015 - ووصلت مساهماته المالية الثابتة على مدى تلك السنوات التسع إلى 20,000 ألف جنيه إسترليني.

لا يقوم المتجر بتحميل حصة من أرباحه فقط صرافون البحر بشكل منتظم، لكنها تشجع عملائها بنشاط على تقديم تبرعاتهم الفردية أيضًا.

يقول مدير مايك ستيف براون، في إشارة إلى المؤسستين المشاركتين النشطتين لمؤسسة Sea-Changers هيلين ويب وراشيل لوباتا: "لقد اخترنا مؤسسة Sea-Changers لتكون مؤسستنا الخيرية المفضلة بناءً على حماس هيلين وراشيل".

في عام 2010، توصل الغواصان إلى فكرة إنشاء جمعية خيرية لتوجيه تبرعات الغواصين وغيرهم من مستخدمي البحر إلى قضايا الحفاظ على البيئة البحرية الجديرة بالاهتمام. وأصبحت شركة مايك، التي يقع مقرها في تشيسويك في غرب لندن، واحدة من الشركاء الصناعيين الأوائل لشركة سي تشينجرز - واستمرت في طريقها.

هيلين ويب (يسار) وراشيل لوباتا مع نافورة مياه ساحلية، وهي واحدة من بين العديد من النافورات التي مكنتهما أعمالهما من إنشائها.

يقول براون: "في كثير من الأحيان، يتم إهدار الكثير من الأموال في الجمعيات الخيرية في الوقت الحاضر ولا تصل إلى الغرض المقصود أو الأشخاص المقصودين. أراد مايك اختيار مؤسسة نشعر فيها أن الناس متورطون حقًا ومهتمون ويتأكدون من وصول الأموال إلى الغرض المقصود.

"لقد شعرنا أن هذا هو الحال بالتأكيد مع هيلين وراشيل. يجب أن تكونا فخورتين بما فعلتاه، خاصة أثناء قيامهما بوظائف أخرى.

الالتزام الشامل

"لقد بدأ الأمر بنسبة 1% من الأرباح، ولكن في حالة عدم وجود ربح كافٍ، قمنا بتغييره إلى نسبة سنوية اشتراكوالآن أصبح بإمكان الناس التبرع فعليًا على موقع الكتروني"وبالتالي، فإننا نعطي نسبة مئوية من بعض التبرعات، ويمكن للناس أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون إضافة تبرع أيضًا."

لقد حافظت شركة مايك على التزامها الشامل بالبيئة، وهو ما ينعكس في اختيارها للتغليف عند إرسال معدات الغوص إلى العملاء.

يقول براون: "كنا من أوائل الشركات في الصناعة التي تستخدم التغليف الصديق للبيئة بالكامل. يتم إرسال جميع طلباتنا في ورق حقائبعلى الرغم من أنها تكلفنا عادة ضعف أو ثلاثة أضعاف تكلفة البلاستيك حقائب "لقد قمنا بهذا التبديل منذ سنوات."

كانت شركة مايك من أوائل الشركات التي استبدلت العبوات البلاستيكية بالعبوات الورقية

كان أحد الأهداف الأساسية لـ Sea-Changers هو "تمكين الشركات التي تهتم بالبيئة البحرية من إحداث فرق"، وكان الهدف هو تسهيل قيام الشركات مثل شركة مايك بتوجيه التمويل إلى القضايا التي تعتبر الأكثر استحقاقًا للمساعدة.

تقول منظمة Sea-Changers إنها قامت منذ عام 2011 بتمويل أكثر من 320 مشروعًا شعبيًا للحفاظ على البيئة البحرية في المملكة المتحدة، بما يصل إلى نحو 400,000 ألف جنيه إسترليني، وتشمل هذه المشاريع الأبحاث والعمل المباشر والتعليم.

يمكن أن يتراوح المستفيدون من مجموعات صغيرة إلى جمعيات خيرية وطنية معروفة، على الرغم من أن أولوية Sea-Changers هي تمكين المجموعات الشعبية والمجتمعية من اتخاذ إجراءات محلية توفر "نقطة انطلاق لنموهم".

كيف جمع مايك 20,000 ألف جنيه إسترليني لصالح Sea-Changers 7 كيف جمع مايك 20,000 ألف جنيه إسترليني لصالح Sea-Changers 8

تهدف المشاريع إلى معالجة الأسباب الجذرية للتهديدات والتحديات التي تواجه الحفاظ على البيئة البحرية في المملكة المتحدة، ومنع أو تقليل التأثيرات السلبية على البيئات الساحلية والبحرية و/أو الأنواع، وإضافة المعرفة بالتحديات.

ومن الأمثلة على ذلك مشروع الأعشاب البحريةبدأت منظمة Sea-Changers عملها في عام 2013. وفي العام التالي، كانت منظمة Sea-Changers هي المنظمة الأولى التي تمنحها منحة. وقد تم تخصيص 500 جنيه إسترليني لتمويل مشروع السلامه اولا- مكنتها حزمة من تنويع المواد التعليمية الخاصة بها - وبحلول عام 2022 كان لديها دخل يزيد عن 800,000 ألف جنيه إسترليني وكانت تتوسع عالميًا.

سريع في دفع الجزية

في قائمة الشرف الأولى التي وضعها الملك تشارلز الثالث في عيد ميلاده العام الماضي، تم تعيين ويب ولوباتا كعضو في الإمبراطورية البريطانية تقديراً لخدماتهما في مجال الحفاظ على البيئة البحرية. وسارعا إلى الإشادة بدورهما بالمتطوعين المخلصين والشركاء مثل مايك، الذين يبلغ عددهم الآن 11، وجميع المتبرعين الآخرين.

يقول لوباتا: "لم يكن من الممكن أن نحقق أيًا من نتائج الحفاظ على البيئة البحرية التي حققناها لولا مساعدة شركات مثل شركة مايك لنا".

داخل مايك

متجر غطس مايك تأسست شركة غوص سكوبا في تسعينيات القرن العشرين على يد الراحل مايك كالدر. وقد اشترى ستيف براون، الذي بدأ حياته المهنية في الغوص في البحر الأحمر وعمل معه، الشركة من العائلة بعد وفاة كالدر في عام 1990، وتستمر الشركة في بيع معدات الغوص والغوص الحر والغطس من جميع العلامات التجارية الكبرى. كما تشمل العملية أيضًا كاميرات الغوص مايك.

متجر غطس مايك

الرسالة التي وجهها مايك للعملاء حول Sea-Changers هي "الغوص ودعم المشروع أو ببساطة نشر الكلمة - كل إجراء صغير يساعد في حماية المحيطات التي نعتز بها جميعًا".

يمكن العثور على معلومات حول الجولة الأخيرة من المشاريع الممولة من Sea-Changers على موقع الجمعية الخيرية موقع الكتروني. التبرعات المباشرة لـ Sea-Changers يمكن صنعه هنا.

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