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يبدو أن شركة HEAD على استعداد لشراء شركة Aqualung

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(جهاز التنفس تحت الماء)
(جهاز التنفس تحت الماء)

من المفهوم أن المفاوضات تقترب من الانتهاء بالنسبة لمجموعة HEAD لشراء مجموعة Aqualung من شركة إدارة الأصول Barings.

تملك شركة HEAD الأمريكية النمساوية شركتي Mares وrEVO لتصنيع معدات الغوص ووكالة التدريب SSI إلى جانب عدد من العلامات التجارية الأخرى للسلع الرياضية.

ومن المفهوم أن الرئيس التنفيذي لشركة Aqualung ميشيل أباظة وفريقه استضافوا إدارة HEAD وMares في قاعدتهم في صوفيا أنتيبوليس في جنوب فرنسا هذا الأسبوع، وقد اتفقوا، وفقًا لمصادر في الصناعة، على عقد من حيث المبدأ.

وتشير التقارير إلى أن شركة أكوالونج كانت لا تزال تعاني من مشاكل في التدفق النقدي، مما أثر على المدفوعات للموردين وقيد توافر المنتجات وقطع الغيار للعملاء. 

وقد وضع هذا الوضع ضغوطاً على الموظفين، الذين يزعمون أن عمليات الاستحواذ المتتالية من جانب شركتي مونتاغو وبارينجز على مدى السنوات التسع الماضية فشلت في تحقيق الحقن النقدية التي تعتبر ضرورية للسماح للشركة المتعثرة بالنمو.

"لقد كنا نكافح لفترة طويلة جدًا ويمكن لـ HEAD إصلاح الكثير من هذه المشكلات"، قال أحد موظفي Aqualung ديفرنت"نحن متحمسون لأنه مع HEAD سيكون لدينا المال اللازم لدفع ثمن المخزون. 

في الأسبوع الماضي، اضطررنا لإبلاغ عملائنا بعدم قدرتنا على تزويدهم بالعديد من المنتجات، لعدم قدرتنا على دفع مستحقات الموردين. أثار هذا الأمر غضب العديد من العملاء، لذا نأمل أن يتوقف هذا الوضع الآن وأن نعود إلى حماية عملائنا.

أصول الشركة

أكوالونغ هو أقدم اسم صناعي مرتبط بالغوص، ويعكس معدات التنفس تحت الماء الرائدة التي طورها الغواصان الفرنسيان جاك إيف كوستو وإميل غانيان في أربعينيات القرن الماضي. أما شركة هيد، فقد استندت في تطويرها على تصميم مبتكر للزلاجات من المعدن المركب، وبرزت كشركة متخصصة في معدات الرياضات الشتوية عام ١٩٥٠. 

استحوذت شركة الأسهم الخاصة مونتاغو على شركة أكوالونج من شركة إير ليكيد في عام 2016، وأصبحت شركة بارينجز جزءًا من مجموعة إقراض تم إنشاؤها لتقديم الدعم المالي للشركة المصنعة المثقلة بالديون. 

ولكن بحلول عام 2022، أعطت محكمة فرنسية شركة أكوالونج موعدًا نهائيًا لحل الصعوبات التشغيلية والمالية المستمرة التي تواجهها. تولى بارينجز الملكية بحلول نهاية عام 2023، كما ورد في ديفرنت، مع وعود بـ"تطور كبير في رأس المال" لتمكين مشروع التوسع الطموح للشركة Horizon 2027. 

وقالت إن هذا من شأنه أن يضخ زخمًا جديدًا في المبيعات، لكن الوضع لم يتعزز بسبب التعافي غير المتكافئ لسوق معدات الغوص بشكل عام في أعقاب جائحة كوفيد.

خطط مستقبلية

في العام الماضي، أغلقت شركة Aqualung منشآتها في كاليفورنيا وهاواي، ونقلت مكتب التوزيع التابع لها في الولايات المتحدة إلى الساحل الشرقي، وأغلقت منشأة Technisub الإيطالية التابعة لها، تخلص من غواصيها الأمريكيين وماركات ستولكويست. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تسعى بارينجز لاسترداد استثماراتها من خلال بيع الشركة. 

لم يُعرف بعد ما إذا كانت شركة أكوالونغ، وعلاماتها التجارية الفرعية أپيكس، وذراعها لملابس السباحة أكواسفير، وقسمها العسكري والمهني، ستواصل أعمالها بشكل مستقل، أم ستخضع لبرنامج إعادة هيكلة ضمن هيد. لم ترد المجموعتان بعد على طلب للحصول على مزيد من المعلومات، ولكن من المتوقع الإعلان رسميًا عن الصفقة قريبًا.

أيضا على ديفرنيت: بارينجز تستعد للاستحواذ على مجموعة Aqualung, بيع الغواصين الأمريكيين الخطوة الأخيرة في تجديد Aqualung, APEKS DSX: الرفيق المثالي للغواصين التقنيين

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark

@timpell49 #AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد أجريت مؤخرًا اختبارًا هيدروليكيًا لأسطوانتي وكانت مليئة بالهواء إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
#الغوص #الغوص #الغوص

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القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

#الغوص #الغوص #الغوص

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مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

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مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

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تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

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