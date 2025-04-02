يبدو أن شركة HEAD على استعداد لشراء شركة Aqualung

من المفهوم أن المفاوضات تقترب من الانتهاء بالنسبة لمجموعة HEAD لشراء مجموعة Aqualung من شركة إدارة الأصول Barings.

تملك شركة HEAD الأمريكية النمساوية شركتي Mares وrEVO لتصنيع معدات الغوص ووكالة التدريب SSI إلى جانب عدد من العلامات التجارية الأخرى للسلع الرياضية.

ومن المفهوم أن الرئيس التنفيذي لشركة Aqualung ميشيل أباظة وفريقه استضافوا إدارة HEAD وMares في قاعدتهم في صوفيا أنتيبوليس في جنوب فرنسا هذا الأسبوع، وقد اتفقوا، وفقًا لمصادر في الصناعة، على عقد من حيث المبدأ.

وتشير التقارير إلى أن شركة أكوالونج كانت لا تزال تعاني من مشاكل في التدفق النقدي، مما أثر على المدفوعات للموردين وقيد توافر المنتجات وقطع الغيار للعملاء.

وقد وضع هذا الوضع ضغوطاً على الموظفين، الذين يزعمون أن عمليات الاستحواذ المتتالية من جانب شركتي مونتاغو وبارينجز على مدى السنوات التسع الماضية فشلت في تحقيق الحقن النقدية التي تعتبر ضرورية للسماح للشركة المتعثرة بالنمو.

"لقد كنا نكافح لفترة طويلة جدًا ويمكن لـ HEAD إصلاح الكثير من هذه المشكلات"، قال أحد موظفي Aqualung ديفرنت"نحن متحمسون لأنه مع HEAD سيكون لدينا المال اللازم لدفع ثمن المخزون.

في الأسبوع الماضي، اضطررنا لإبلاغ عملائنا بعدم قدرتنا على تزويدهم بالعديد من المنتجات، لعدم قدرتنا على دفع مستحقات الموردين. أثار هذا الأمر غضب العديد من العملاء، لذا نأمل أن يتوقف هذا الوضع الآن وأن نعود إلى حماية عملائنا.

أصول الشركة

أكوالونغ هو أقدم اسم صناعي مرتبط بالغوص، ويعكس معدات التنفس تحت الماء الرائدة التي طورها الغواصان الفرنسيان جاك إيف كوستو وإميل غانيان في أربعينيات القرن الماضي. أما شركة هيد، فقد استندت في تطويرها على تصميم مبتكر للزلاجات من المعدن المركب، وبرزت كشركة متخصصة في معدات الرياضات الشتوية عام ١٩٥٠.

استحوذت شركة الأسهم الخاصة مونتاغو على شركة أكوالونج من شركة إير ليكيد في عام 2016، وأصبحت شركة بارينجز جزءًا من مجموعة إقراض تم إنشاؤها لتقديم الدعم المالي للشركة المصنعة المثقلة بالديون.

ولكن بحلول عام 2022، أعطت محكمة فرنسية شركة أكوالونج موعدًا نهائيًا لحل الصعوبات التشغيلية والمالية المستمرة التي تواجهها. تولى بارينجز الملكية بحلول نهاية عام 2023، كما ورد في ديفرنت، مع وعود بـ"تطور كبير في رأس المال" لتمكين مشروع التوسع الطموح للشركة Horizon 2027.

وقالت إن هذا من شأنه أن يضخ زخمًا جديدًا في المبيعات، لكن الوضع لم يتعزز بسبب التعافي غير المتكافئ لسوق معدات الغوص بشكل عام في أعقاب جائحة كوفيد.

خطط مستقبلية

في العام الماضي، أغلقت شركة Aqualung منشآتها في كاليفورنيا وهاواي، ونقلت مكتب التوزيع التابع لها في الولايات المتحدة إلى الساحل الشرقي، وأغلقت منشأة Technisub الإيطالية التابعة لها، تخلص من غواصيها الأمريكيين وماركات ستولكويست. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تسعى بارينجز لاسترداد استثماراتها من خلال بيع الشركة.

لم يُعرف بعد ما إذا كانت شركة أكوالونغ، وعلاماتها التجارية الفرعية أپيكس، وذراعها لملابس السباحة أكواسفير، وقسمها العسكري والمهني، ستواصل أعمالها بشكل مستقل، أم ستخضع لبرنامج إعادة هيكلة ضمن هيد. لم ترد المجموعتان بعد على طلب للحصول على مزيد من المعلومات، ولكن من المتوقع الإعلان رسميًا عن الصفقة قريبًا.

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