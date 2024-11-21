"هالسيون" تجدد علامتها التجارية: "مظهر جديد، مغامرة جديدة"

أعلنت شركة تصنيع معدات الغوص Halcyon Dive Systems، ومقرها فلوريدا، عن تغيير جذري في هوية علامتها التجارية من خلال علامة تجارية جديدة أكثر رقمي نظرة.

"منذ بدايتنا كمجموعة من الغواصين المتحمسين الذين يبتكرون لتحسين الأداء أثناء الغوص الاستكشافي، تطورنا إلى علامة تجارية تمثل الجودة الاستثنائية والاستكشاف المستمر والحرية في متابعة مغامراتها المثيرة تحت الماء"، كما تقول الشركة.

المظهر الجديد

"تمثل هذه العلامة التجارية الجديدة فصلاً جديدًا، حيث تتماشى هويتنا البصرية مع مهمتنا المتمثلة في إلهام وتجهيز وتمكين الغواصين العالميين.

"من خلال تجديد شعارنا وهويتنا المؤسسية، فإننا نهدف إلى خلق مظهر معاصر وخالد في نفس الوقت يعكس روحنا الرائدة واتصالنا العميق بمجتمع الغوص."

وتقول شركة هالسيون إن مظهرها الجديد يرافق مجموعة من المنتجات المتطورة تقنيًا والتي من المقرر إطلاقها خلال العام المقبل، مما يرمز إلى الالتزام بالأداء وإيمان الشركة "بالتجارب التحويلية التي يجلبها الغوص".

شعار "H" (نيكول ألاريد)

ولتحقيق المظهر الجديد، شملت فترة من التأمل المؤسسي تحليلاً مكثفاً لقوة العلامة التجارية وقيمها وهويتها، تلا ذلك التعاون مع الموزعين والتجار والعملاء لتصور المستقبل والتحدي المتمثل في إشراك جيل جديد من الغواصين.

وكانت الكلمتان الرئيسيتان اللتان قررت الشركة اعتمادهما هما "المستكشف" و"المبدع": حيث تهتم الأولى بتشجيع الغواصين على المغامرة خارج المألوف بينما تؤكد الثانية على الابتكار والحرفية والهندسة الدقيقة والمعدات عالية الأداء.

مجموعة متنوعة من المنتجات ذات العلامات التجارية

وتقول شركة هالسيون إنها صممت مظهرها الجديد بناءً على الهوية البصرية المعززة وتجربة العملاء والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول العالمي من خلال الرسائل المتسقة.

وتقول الشركة: "تم تصميم شعارنا المحدث وأسلوبنا المرئي لالتقاط قوة وأناقة منتجات Halcyon مع استحضار شعور بالمغامرة". "يحتفظ المظهر المحدث بعلامة Halcyon التجارية مع تقديم جمالية أكثر ديناميكية وسهولة في التعامل تتوافق مع الغواصين من جميع المستويات.

مجهز بالكامل

"نحن ملتزمون بتحسين تجربة العملاء من خلال تحسين رقمي "المنصات والدعم الشخصي والنهج الموجه نحو المجتمع. تشمل المبادرات المخطط لها تطبيق مجتمع Halcyon وبرامج الولاء والمحتوى التعليمي لإنشاء مساحات للغواصين للتواصل والتعلم ومشاركة مغامراتهم."

أنظمة الغوص هالسيون وتقول شركة Halcyon إن تغيير علامتها التجارية سيساعد في توحيد صوتها عبر مناطق مختلفة. "نحن نعمل على تعزيز شراكاتنا مع الموزعين لضمان أن تكون تجربة عملاء Halcyon متسقة ويمكن الوصول إليها على مستوى العالم، مع التأكيد على قيم السلامة والابتكار والأداء لدينا.

"ندعو الغواصين في جميع أنحاء العالم لاستكشاف مظهرنا الجديد، والمشاركة في مجتمعنا المتنامي، والانضمام إلينا بينما نستمر في تجاوز الحدود وإعادة تعريف ما هو ممكن في الغوص. معًا، نحن مستعدون للغوص بشكل أعمق واكتشاف المزيد."

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