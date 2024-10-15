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شركة تصنيع التروس DynamicNord تدخل السوق البريطانية

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دايناميك نورد

ليس من المعتاد أن تظهر علامة تجارية جديدة لمعدات الغوص على الساحة بخط إنتاج كامل، ولكن هذا هو ما قامت به شركة ألمانية دايناميك نورد وقد فعلت ذلك عندما أعلنت عن وجودها وعرضت مجموعتها في معرض BOOT في دوسلدورف في أوائل عام 2023. والآن تتوغل الشركة التقدمية والمبتكرة في سوق المملكة المتحدة.

قد تكون DynamicNord علامة تجارية "جديدة"، تشكلت من فكرة أولية في عام 2018، ولكن الأشخاص الذين يقفون وراءها - بقيادة الرئيس التنفيذي مارتن كوشي - لديهم عقود من الخبرة في تصنيع معدات الغوص، بعد أن عملوا سابقًا مع العديد من اللاعبين الرئيسيين الحاليين. لذا فهناك تراث قوي هناك، ولكنهم في الوقت نفسه يجلبون نظرة جديدة إلى سوق الغوص، وهم مكرسون لإنشاء علامة تجارية ومنتجات ممتعة من الناحية الجمالية وعملية ومتينة، ولكنها أيضًا مستدامة وصديقة للبيئة.

يقع المقر الرئيسي لشركة DynamicNord في مدينة بروكمول البافارية، بالقرب من روزنهايم، في جنوب ألمانيا. بالإضافة إلى الإدارة، يضم المقر أقسام البحث والتطوير والتسويق والمبيعات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى جميع الأقسام الإدارية، ومركز الخدمة الشامل الخاص بها.

دايناميك نورد
تقدم DynamicNord مجموعة كاملة من معدات الغوص

لقد حظيت المنتجات الألمانية بشكل عام بالثناء لجودة بنائها وإبداعها وأسلوبها لسنوات - فقط انظر إلى العلامات التجارية للسيارات مثل مرسيدس بنز وأودي وبي إم دبليو، والتي بنت سمعتها على هذه الصورة - وتستفيد DynamicNord من هذا، حيث تم تصميم جميع معدات الغوص الخاصة بها وهندستها داخل البلاد.

يقوم فريق البحث والتطوير الألماني بتطوير المنتجات بناءً على فهم عميق لاحتياجات ورغبات الغواصين بموجب بيان المهمة "الابتكار - المصداقية - الوظيفة" - أي أن كل ابتكار يجب أن يكون موثوقًا، ولكي يكون موثوقًا يجب أن يكون وظيفيًا.

As mentioned earlier, DynamicNord came to market with a complete line-up of products, from المنظمين, أجهزة كمبيوتر الغوص, BCDs, wetsuits, rash guards, أقنعة, snorkels and fins to drysuits, حقائب, dive watches, and other accessories. The company also offers a complete technical diving and freediving/spearfishing line, as well as a swimwear series.

دايناميك نورد
توفر DynamicNord العديد من الألوان من خلال النطاقات

في DynamicNord، يعمل الفريق بأكمله كل يوم لتقليل التأثير البيئي في جميع عمليات التصنيع وطوال عمر المنتج.

يتم اختيار المواد الخام وطرق الإنتاج والمواقع بعناية شديدة. عند اختيار الموردين، يولي الفريق اهتمامًا بالأتمتة الكاملة، مما يؤدي إلى انخفاض استهلاك الكهرباء والمياه، ويتم تصنيع 80% من جميع المنتجات في أوروبا.

دايناميك نورد
DynamicNord offers various buoyancy options, from جاكيت سبور-style BCDs to wings

DynamicNord already recycles all plastic and glass parts of its أقنعة, the inserts of the fin foot pocket are made from PP and TPR waste, and the suspension hooks are made from PC waste.

وتدعم الشركة أيضًا العديد من منظمات حماية البيئة، مثل ElasmOcean وCRAM، بالإضافة إلى مشاريع حماية البيئة التي يديرها الاتحاد الكاتالوني للغوص.

ملاحظة: سيعرض فريق DynamicNord مجموعته الكاملة في عرض GO Diving في NAEC Stoneleigh في الفترة من 1 إلى 2 مارس 2025.

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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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