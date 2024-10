شركة تصنيع التروس DynamicNord تدخل السوق البريطانية

ليس من المعتاد أن تظهر علامة تجارية جديدة لمعدات الغوص على الساحة بخط إنتاج كامل، ولكن هذا هو ما قامت به شركة ألمانية دايناميك نورد وقد فعلت ذلك عندما أعلنت عن وجودها وعرضت مجموعتها في معرض BOOT في دوسلدورف في أوائل عام 2023. والآن تتوغل الشركة التقدمية والمبتكرة في سوق المملكة المتحدة.

قد تكون DynamicNord علامة تجارية "جديدة"، تشكلت من فكرة أولية في عام 2018، ولكن الأشخاص الذين يقفون وراءها - بقيادة الرئيس التنفيذي مارتن كوشي - لديهم عقود من الخبرة في تصنيع معدات الغوص، بعد أن عملوا سابقًا مع العديد من اللاعبين الرئيسيين الحاليين. لذا فهناك تراث قوي هناك، ولكنهم في الوقت نفسه يجلبون نظرة جديدة إلى سوق الغوص، وهم مكرسون لإنشاء علامة تجارية ومنتجات ممتعة من الناحية الجمالية وعملية ومتينة، ولكنها أيضًا مستدامة وصديقة للبيئة.

يقع المقر الرئيسي لشركة DynamicNord في مدينة بروكمول البافارية، بالقرب من روزنهايم، في جنوب ألمانيا. بالإضافة إلى الإدارة، يضم المقر أقسام البحث والتطوير والتسويق والمبيعات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى جميع الأقسام الإدارية، ومركز الخدمة الشامل الخاص بها.

تقدم DynamicNord مجموعة كاملة من معدات الغوص

لقد حظيت المنتجات الألمانية بشكل عام بالثناء لجودة بنائها وإبداعها وأسلوبها لسنوات - فقط انظر إلى العلامات التجارية للسيارات مثل مرسيدس بنز وأودي وبي إم دبليو، والتي بنت سمعتها على هذه الصورة - وتستفيد DynamicNord من هذا، حيث تم تصميم جميع معدات الغوص الخاصة بها وهندستها داخل البلاد.

يقوم فريق البحث والتطوير الألماني بتطوير المنتجات بناءً على فهم عميق لاحتياجات ورغبات الغواصين بموجب بيان المهمة "الابتكار - المصداقية - الوظيفة" - أي أن كل ابتكار يجب أن يكون موثوقًا، ولكي يكون موثوقًا يجب أن يكون وظيفيًا.

As mentioned earlier, DynamicNord came to market with a complete line-up of products, from المنظمين, أجهزة كمبيوتر الغوص, BCDs, wetsuits, rash guards, أقنعة, snorkels and fins to drysuits, حقائب, dive watches, and other accessories. The company also offers a complete technical diving and freediving/spearfishing line, as well as a swimwear series.

توفر DynamicNord العديد من الألوان من خلال النطاقات

في DynamicNord، يعمل الفريق بأكمله كل يوم لتقليل التأثير البيئي في جميع عمليات التصنيع وطوال عمر المنتج.

يتم اختيار المواد الخام وطرق الإنتاج والمواقع بعناية شديدة. عند اختيار الموردين، يولي الفريق اهتمامًا بالأتمتة الكاملة، مما يؤدي إلى انخفاض استهلاك الكهرباء والمياه، ويتم تصنيع 80% من جميع المنتجات في أوروبا.

DynamicNord offers various buoyancy options, from جاكيت سبور-style BCDs to wings

DynamicNord already recycles all plastic and glass parts of its أقنعة, the inserts of the fin foot pocket are made from PP and TPR waste, and the suspension hooks are made from PC waste.

وتدعم الشركة أيضًا العديد من منظمات حماية البيئة، مثل ElasmOcean وCRAM، بالإضافة إلى مشاريع حماية البيئة التي يديرها الاتحاد الكاتالوني للغوص.

ملاحظة: سيعرض فريق DynamicNord مجموعته الكاملة في عرض GO Diving في NAEC Stoneleigh في الفترة من 1 إلى 2 مارس 2025.