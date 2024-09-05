'مُدَمَّر': Go Dive يخرج ببطء

يغلق متجر Go Dive Scuba Store في ديربي أبوابه بعد 32 عامًا، مشيرًا إلى ظروف تجارية صعبة - لكنه يخطط لمحاولة بيع المعدات المخفضة على مدار الشهر المقبل وتكريم أعمال التدريب والصيانة الحالية قبل أن يغلق أبوابه للأبد.

قام مدرب الغوص مارك هدسون بتأسيس Go Dive في وسط مدينة ديربي في عام 1992 لدعم مدرسة تدريب PADI القائمة بالفعل.

انتقلت الشركة إلى موقع آخر عدة مرات، واستقرت في صالة العرض الفسيحة الحالية في نوتنغهام رود في عام 2008، وباعتبارها واحدة من أكبر متاجر الغوص في المملكة المتحدة، فهي تعرض بانتظام بين غواص الفائزون بجوائز التجزئة. كما تم ربطه بنادي غوص نشط.

في عام 2018، تم تأسيس شراكة جديدة بين مارك وأليسون جيمس ومدير المتجر جيمس بارسونز، الذي انضم إلى الشركة في عام 2003، حيث تولوا ملكية المتجر وإدارته والمبيعات عبر الإنترنت والتدريب. كما أن جيمس هو مدير شركات الغوص التجارية MSDS البحرية و MSDS التراث.

"لقد شعرنا بالحزن الشديد لأن الأمر وصل إلى هذا الحد"، هكذا قال الملاك في بيان توضيحي عن الإغلاق. على موقع Go Diveوقد اتخذوا قرارًا بإقامة تخفيضات نهاية العرض من الآن وحتى 6 أكتوبر، حيث طلبوا من العملاء استخدام الكود GODIVE40 للحصول على خصم 40٪ على المنتجات.

ويأملون أيضًا في استكمال الدورات المحجوزة بالفعل وخدمة المعدات وسيستمرون في توفير خدمات تعبئة الهواء، على الرغم من تحذير العملاء من ضرورة التحقق من ساعات العمل.

"لقد تغيرت رياضة الغوص في المملكة المتحدة"

يقول مالكو Go Dive: "لقد كانت Go Dive جزءًا من مشهد الغوص في المملكة المتحدة لأكثر من 30 عامًا، لكن لم يعد من الممكن أن نستمر في هذا المجال. لقد تغير الغوص في المملكة المتحدة بشكل كبير خلال هذا الوقت، وكنا هناك في الأوقات الجيدة والسيئة... نحن ندرك أن الغوص هواية باهظة الثمن في وقت لا يملك فيه الناس دخلاً متاحًا أو رفاهية الوقت لتكريسه لها..."

"لقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم انتشار فيروس كورونا، إلى خسارة كبيرة ليس فقط في الإيرادات ولكن في العملاء أيضًا، حيث فشل الناس في العودة إلى الغوص حتى بعد انتهاء عمليات الإغلاق.

"بعد فترة وجيزة من انتشار فيروس كورونا، أدت حرب أوكرانيا إلى أزمة في تكاليف المعيشة وفواتير طاقة ضخمة، وكان لكل ذلك تأثير مدمر. لفترة طويلة، واصلنا العمل ودعمنا الأعمال، ولكن للأسف لا يمكن أن يستمر ذلك إلى الأبد.

"لا شك أن موقع Facebook Marketplace وeBay يلعبان دورًا في هذا الأمر، ولكن المعدل الذي توقف به الناس عن شراء معدات جديدة كان له تأثير كبير علينا. لقد شهدنا ارتفاعًا هائلاً في خدمة المعدات المستعملة، ولكن هذا الدخل وحده لا يكفي لدعم متجر يضم مجموعة كبيرة من المعدات التي يمكن للغواصين تصفحها وتجربتها."

يقول فريق Go Dive إنهم ساعدوا في دعم متاجر الغوص الأصغر حجمًا وربابنة قوارب الغوص، ويأملون أن يستمر الغواصون في المملكة المتحدة في القيام بذلك. "إذا لم تتمكن من الحصول على خزان هواء، فلن تتمكن من الغوص؛ إذا لم تتمكن من الحصول على قارب غوص، فسيكون الوصول إلى الحطام أصعب كثيرًا.

"نحن نود حقًا أن نشجع الجميع على استخدام متجر الغوص المحلي الخاص بك والخروج للغوص مع قائدك المحلي أو، إذا لم نكن حذرين، فلن يكون هناك غوص في المملكة المتحدة في المستقبل."

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