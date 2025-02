Halcyon يربط الغواصين بنظام Symbios Ecosystem

US manufacturer Halcyon has introduced its Symbios Ecosystem of wrist and قناع-mounted integrated dive-أجهزة الكمبيوتر, to provide real-time data in diving modes ranging from multi-gas and open-circuit to fixed or integrated closed-circuit rebreather and sidemount.

يتضمن النظام وحدات هاتف محمول وشاشة عرض أمامية (HUD) "فائقة النحافة وبديهية" تهدف إلى التكامل بسلاسة مع مجموعة متنامية من منتجات Halcyon، بالإضافة إلى أجهزة الطرف الثالث الممكّنة بنظام Symbios.

وتقول شركة Halcyon إن المعلمات قابلة للتخصيص، والبيانات المتعلقة بوظائف مثل اتجاه الغواص، ومستويات الغاز، وإمدادات الأكسجين، وموقع GPS، ومستويات البطارية والمزيد مصممة بحيث يمكن استيعابها في لمحة، بهدف تقليل التشتيت حتى في بيئات الغوص الأكثر تحديًا.

سماعة مريحة (مايكل ويستريشر)

وتقول شركة هالسيون إن سماعة الهاتف المصممة هندسيًا قد تم تصميمها لتناسب الغواصين من جميع الأحجام بشكل مريح، كما أنها تستخدم أزرارًا ذات استجابة لمسية لضمان سهولة الاستخدام حتى عند ارتداء قفازات سميكة.

تتميز شاشة الهاتف الملونة بدقة عالية، كما أنها توفر رؤية ممتازة في جميع ظروف الإضاءة، إلى جانب استهلاكها القليل للطاقة. كما أنها تعكس الضوء المحيط لتمكين الغواصين من رؤية المعلومات المهمة بوضوح حتى في ضوء الشمس المباشر.

ويعتمد الهاتف على بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن، ويقال إن هذا الهاتف يقلل من التأثير البيئي بينما يوفر ما يصل إلى 30 ساعة من عمر البطارية.

Although the Symbios HUD is notably compact, it is claimed to provide 10 times the resolution of standard أجهزة كمبيوتر الغوص to give a crystal-clear display.

وحدة HUD المدمجة (بوري بينيت)

من خلال الاتصال بمجموعة واسعة من الأجهزة، يتيح نظام Symbios Ecosystem مشاركة البيانات في الوقت الفعلي مع زملائك الغواصين عبر ميزة Buddy Screen. كما يتكامل مع جهاز إعادة التنفس Halcyon Symbios وغيره من التقنيات المستقبلية لضمان التوافق مع الأنظمة المتوسعة، كما تقول الشركة المصنعة.

The Halcyon app, driven by a community of divers sharing personal experiences, tips and profiles, enables fine-tuning of الكمبيوتر settings, management of gas libraries and the ability to simulate dives out of the water while exploring functionality.

ويقال إن المجتمع يساعد Halcyon في تطوير سلسلة من الميزات المبتكرة من خلال تحديثات البرامج الثابتة المنتظمة لنظام Symbios Ecosystem.

شاشة غير عاكسة (بوري بينيت)

وتقول شركة Halcyon إن التكامل اللاسلكي مع جهاز إعادة التنفس Symbios ودعم أجهزة CCR الإضافية يجعل نظام Symbios Ecosystem قيماً للعديد من الغواصين الفنيين. كما تدعم Halcyon منتجات أخرى مثل Tank-Pod، الذي يوفر بيانات ضغط الخزان وموضع القطع في الوقت الفعلي.

ويقال إن التكنولوجيا اللاسلكية تعمل على عزل تلف البيانات المحتمل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاتصالات السلكية، حيث تعمل الهوائيات المزدوجة المتعامدة على التخلص من النقاط السوداء المتأصلة في معظم الأنظمة اللاسلكية.

يتوافق النظام مع جميع متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي وهو معتمد من قبل FCC وCE.

A comprehensive gas library and profile-setting ability allows users to push a pre-set collection of settings and gases to the الكمبيوتر with one click of the button, according to Halcyon. It is integrated with key dive metrics such as oxygen levels, scrubber temperatures and battery status.

يبلغ سعر هاتف Symbios Ecosystem 910 يورو؛ وTank-Pod 305 يورو؛ وHUD 1,035 يورو؛ وهاتف + Tank-Pod 1,110 يورو؛ وHUD + Tank-Pod 1,249 يورو؛ وهاتف + HUD 1,940 يورو؛ وهاتف + HUD + Tank-Pod 2,235 يورو، وجميع الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع هالسيون.

أيضا على ديفرنيت: هالسيون تجدد علامتها التجارية: "مظهر جديد، مغامرة جديدة"