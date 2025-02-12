جارمين تكشف عن Descent G2 على شكل ساعة

غارمين قدمت ساعة غوص جديدة كلياً على شكل ساعة واحدةالكمبيوتر، Descent G590 بسعر 2 جنيهًا إسترلينيًا، كبديل أكثر تكلفة قليلاً من Descent GI Solar بسعر 500 جنيه إسترليني، مع القدرة على التكيف مع تطوير الغواصين.

يقول نائب رئيس المبيعات العالمية للمستهلك دان بارتيل: "سواء كنت غواصًا مبتدئًا أو أكثر خبرة، فإن Descent G2 مصمم للنمو معك - حتى في الغوص التقني".

"ومع الميزات الشائعة للحياة فوق الماء مثل الاستعداد للغوص، ومعدل ضربات القلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومراقبة النوم المتقدمة والمزيد، فلا يوجد حد لما يمكن أن تفعله هذه الساعة قبل وأثناء وبعد الغوص التالي."

عمق 100 متر الكمبيوتر يحتوي على عدسة ياقوت قوية وأزرار مقاومة للتسرب، كما يقول غارمينمع شاشة AMOLED ساطعة مقاس 30 مم لسهولة القراءة. يعد G2 بعمر بطارية يصل إلى 10 أيام بين الشحنات في وضع Smartwatch.

وتقول الشركة المصنعة إن جميع المواد البلاستيكية المستخدمة في صنع هيكل الساعة والإطار والأزرار يتم إعادة تدويرها من مواد كانت ستنتهي في المحيط لولا ذلك.

وضع الاستعداد للغوص في طراز Paloma / Shell Pink

للمساعدة في تخصيص الكمبيوتر بالنسبة للمستخدم الفردي، توفر ميزة Dive Readiness نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير عوامل نمط الحياة مثل النوم والإجهاد والتمارين الرياضية الأخيرة وتأخر الرحلة الجوية على استعداد الجسم للغوص. تشير النتيجة الأعلى إلى أنك على استعداد للغوص، في حين أن النتيجة المنخفضة قد تدفعك إلى استخدام إعداد أكثر تحفظًا أو اختيار غوص أقل تحديًا.

يتم منح الغواصين الترفيهيين أوضاع الغاز الفردي والمتعدد (بما في ذلك النيتروكس والتريميكس)، وCCR (جهاز إعادة التنفس ذو الدائرة المغلقة) وأنماط القياس للاختيار من بينها.

يوجد بوصلة مدمجة ثلاثية المحاور، ووضع الأرقام الكبيرة الذي يسمح بقراءة البيانات الهامة مثل NDL (حد عدم الضغط) والوقت والعمق في جميع الظروف من خلال تحديد شاشة مبسطة ونص أكبر.

معلومات أساسية سهلة القراءة اختيار وضع الغوص

تتضمن ميزات Freedive وضع Dynamic Apnea الذي يتيح لك تتبع غوصات المسبح أثناء السلامه اولايتم تقليل الحاجة إلى النظر إلى الساعة أثناء الغوص لأن التنبيهات الصوتية واللمسية تبقي الغواص على اطلاع بالعمق المخصص والفاصل الزمني والاتجاه وعمق الهدف والطفو المحايد.

يمكن للغواصين الأحرار أيضًا استخدام ميزة Variometer لتلقي تنبيهات صوتية ولمسية استنادًا إلى معدلات النزول أو الصعود، كما يتيح مخطط السرعة للمستخدم تسجيل السرعة ومراجعة معدلات النزول والصعود بالإضافة إلى وقت التعليق طوال الغوص.

عند العودة إلى الأرض الجافة، يتيح سجل الغوص للغواصين مراجعة بياناتهم وتتبع المعدات وتدوين الملاحظات ومشاركة التفاصيل عبر غارمين يمكن لتطبيق Surface GPS أيضًا أن يساعد في تتبع نقاط الدخول والخروج وعرضها على الخريطة.

معلومات الفاصل الزمني سيناريوهات انقطاع النفس الديناميكي

للاستخدام السطحي، يشتمل Descent G2 على غارمينمجموعة الصحة والعافية، السلامه اولا وتشمل هذه الميزات التحقق المستمر من معدل ضربات القلب وتقلباته؛ والخطوات، والسعرات الحرارية، والطوابق التي صعدتها؛ ومراحل النوم؛ وتتبع الإجهاد، والترطيب، والتنفس؛ وكفاءة الرئة (مقياس الأكسجين في الدم).

تمتد الميزات إلى السلامه اولا رؤى وخطط باستخدام تطبيقات رياضية محملة مسبقًا مثل تطبيقات ركوب الدراجات والسباحة في المياه المفتوحة وتمارين القوة السلامه اولا والمزيد؛ تتبع دقائق الكثافة، والاستهلاك الأقصى للأكسجين، والتأقلم مع الحرارة والارتفاع ووقت التعافي.

عند إقرانه بهاتف ذكي متوافق يعمل بنظام Apple أو Android، الكمبيوتر يمكن تلقي رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والتنبيهات، وتوفير إحصائيات الصحة واللياقة البدنية باستخدام غارمين تطبيق Connect. تتضمن الميزات الأخرى اكتشاف الحوادث والمساعدة وLiveTrack وGarmin Pay.

غوص Descent الموجود لدى Garmin-الكمبيوتر تتكون المجموعة من طراز G1 Solar وMK3 على شكل ساعة (من 1,000 جنيه إسترليني)، وطراز X50i كبير الحجم (من 1,300 جنيه إسترليني)، تم تقديمه في نوفمبر الماضي مع تكامل الهواء، ورسائل الغوص المعتمدة على السونار وشاشة مستطيلة.

يتوفر الطراز G2 باللون الأسود أو Paloma / Shell Pink، وهو متوافق مع أحزمة QuickFit حتى يتمكن الغواصون من التبديل بينها بسهولة. ابحث عن مزيد من التفاصيل على موقع جارمن.

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