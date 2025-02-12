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جارمين تكشف عن Descent G2 على شكل ساعة

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أطلقت شركة جارمين أحدث جهاز كمبيوتر للغوص، Descent G2
أطلقت شركة جارمين أحدث جهاز كمبيوتر للغوص، Descent G2

غارمين قدمت ساعة غوص جديدة كلياً على شكل ساعة واحدةالكمبيوتر، Descent G590 بسعر 2 جنيهًا إسترلينيًا، كبديل أكثر تكلفة قليلاً من Descent GI Solar بسعر 500 جنيه إسترليني، مع القدرة على التكيف مع تطوير الغواصين.

يقول نائب رئيس المبيعات العالمية للمستهلك دان بارتيل: "سواء كنت غواصًا مبتدئًا أو أكثر خبرة، فإن Descent G2 مصمم للنمو معك - حتى في الغوص التقني". 

"ومع الميزات الشائعة للحياة فوق الماء مثل الاستعداد للغوص، ومعدل ضربات القلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومراقبة النوم المتقدمة والمزيد، فلا يوجد حد لما يمكن أن تفعله هذه الساعة قبل وأثناء وبعد الغوص التالي." 

عمق 100 متر الكمبيوتر يحتوي على عدسة ياقوت قوية وأزرار مقاومة للتسرب، كما يقول غارمينمع شاشة AMOLED ساطعة مقاس 30 مم لسهولة القراءة. يعد G2 بعمر بطارية يصل إلى 10 أيام بين الشحنات في وضع Smartwatch.

وتقول الشركة المصنعة إن جميع المواد البلاستيكية المستخدمة في صنع هيكل الساعة والإطار والأزرار يتم إعادة تدويرها من مواد كانت ستنتهي في المحيط لولا ذلك. 

وضع الاستعداد للغوص على الطراز الملون بالوما
وضع الاستعداد للغوص في طراز Paloma / Shell Pink

للمساعدة في تخصيص الكمبيوتر بالنسبة للمستخدم الفردي، توفر ميزة Dive Readiness نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير عوامل نمط الحياة مثل النوم والإجهاد والتمارين الرياضية الأخيرة وتأخر الرحلة الجوية على استعداد الجسم للغوص. تشير النتيجة الأعلى إلى أنك على استعداد للغوص، في حين أن النتيجة المنخفضة قد تدفعك إلى استخدام إعداد أكثر تحفظًا أو اختيار غوص أقل تحديًا.

يتم منح الغواصين الترفيهيين أوضاع الغاز الفردي والمتعدد (بما في ذلك النيتروكس والتريميكس)، وCCR (جهاز إعادة التنفس ذو الدائرة المغلقة) وأنماط القياس للاختيار من بينها.

يوجد بوصلة مدمجة ثلاثية المحاور، ووضع الأرقام الكبيرة الذي يسمح بقراءة البيانات الهامة مثل NDL (حد عدم الضغط) والوقت والعمق في جميع الظروف من خلال تحديد شاشة مبسطة ونص أكبر.

عرض الغوص القياسي
معلومات أساسية سهلة القراءة
اختيار وضع الغوص
اختيار وضع الغوص

تتضمن ميزات Freedive وضع Dynamic Apnea الذي يتيح لك تتبع غوصات المسبح أثناء السلامه اولايتم تقليل الحاجة إلى النظر إلى الساعة أثناء الغوص لأن التنبيهات الصوتية واللمسية تبقي الغواص على اطلاع بالعمق المخصص والفاصل الزمني والاتجاه وعمق الهدف والطفو المحايد.

يمكن للغواصين الأحرار أيضًا استخدام ميزة Variometer لتلقي تنبيهات صوتية ولمسية استنادًا إلى معدلات النزول أو الصعود، كما يتيح مخطط السرعة للمستخدم تسجيل السرعة ومراجعة معدلات النزول والصعود بالإضافة إلى وقت التعليق طوال الغوص.

عند العودة إلى الأرض الجافة، يتيح سجل الغوص للغواصين مراجعة بياناتهم وتتبع المعدات وتدوين الملاحظات ومشاركة التفاصيل عبر غارمين يمكن لتطبيق Surface GPS أيضًا أن يساعد في تتبع نقاط الدخول والخروج وعرضها على الخريطة.

أوقات حظر الطيران
معلومات الفاصل الزمني
سيناريوهات انقطاع النفس الديناميكي
سيناريوهات انقطاع النفس الديناميكي

للاستخدام السطحي، يشتمل Descent G2 على غارمينمجموعة الصحة والعافية، السلامه اولا وتشمل هذه الميزات التحقق المستمر من معدل ضربات القلب وتقلباته؛ والخطوات، والسعرات الحرارية، والطوابق التي صعدتها؛ ومراحل النوم؛ وتتبع الإجهاد، والترطيب، والتنفس؛ وكفاءة الرئة (مقياس الأكسجين في الدم).

تمتد الميزات إلى السلامه اولا رؤى وخطط باستخدام تطبيقات رياضية محملة مسبقًا مثل تطبيقات ركوب الدراجات والسباحة في المياه المفتوحة وتمارين القوة السلامه اولا والمزيد؛ تتبع دقائق الكثافة، والاستهلاك الأقصى للأكسجين، والتأقلم مع الحرارة والارتفاع ووقت التعافي. 

عند إقرانه بهاتف ذكي متوافق يعمل بنظام Apple أو Android، الكمبيوتر يمكن تلقي رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والتنبيهات، وتوفير إحصائيات الصحة واللياقة البدنية باستخدام غارمين تطبيق Connect. تتضمن الميزات الأخرى اكتشاف الحوادث والمساعدة وLiveTrack وGarmin Pay.

غوص Descent الموجود لدى Garmin-الكمبيوتر تتكون المجموعة من طراز G1 Solar وMK3 على شكل ساعة (من 1,000 جنيه إسترليني)، وطراز X50i كبير الحجم (من 1,300 جنيه إسترليني)، تم تقديمه في نوفمبر الماضي مع تكامل الهواء، ورسائل الغوص المعتمدة على السونار وشاشة مستطيلة.

يتوفر الطراز G2 باللون الأسود أو Paloma / Shell Pink، وهو متوافق مع أحزمة QuickFit حتى يتمكن الغواصون من التبديل بينها بسهولة. ابحث عن مزيد من التفاصيل على موقع جارمن.   

أيضا على ديفرنيت: DESSENT X50I: أول كمبيوتر غوص "كبير" من GARMIN, مقارنة بين ترقيات جهاز GARMIN MK3I / MK2I, GARMIN DESCENT MK3I لإبقاء الغواصين على اتصال, يغطي جهاز GARMIN DESSENT G1 جميع الزوايا

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@timpell49 #AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد أجريت مؤخرًا اختبارًا هيدروليكيًا لأسطوانتي وكانت مليئة بالهواء إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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ما هي المدة التي يمكنك الاحتفاظ فيها بالهواء في الأسطوانة؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18-26 يناير: Boot Düsseldorf (معرض القوارب الدولي) 1-2 فبراير: Duikvaker 21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI) 21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا 1-2 مارس: معرض GO للغوص (معرض الغوص في المملكة المتحدة) 15-16 مارس: مهرجان ADEX Ocean / OZTek Australia 28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط ​​4-6 أبريل: معرض Asia Dive Expo (ADEX) 22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX) 31 مايو - 1 يونيو: معرض سكوبا 13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ 17-19 أكتوبر: محادثات الغوص 11-14 نوفمبر: معرض DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات. 00:00 مقدمة 01:35 إعلان Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة 06:24 ADEX OZTek 07:06 البحر الأبيض المتوسط ​​07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 معرض الغوص 09:36 MIDE 10:06 معرض الغوص GO في ANZ 11:09 محادثات الغوص 11:58 DEMA

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver كن أحد المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ غوص الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات لكل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الموجودة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من الشركات المصنعة للمعدات.

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

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